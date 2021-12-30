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Молодая женщина выпала с 14-го этажа в центре Тбилиси
Молодая женщина выпала с 14-го этажа в центре Тбилиси
Следствие ведется по статье "доведение до самоубийства" 30.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-30T13:07+0400
2021-12-30T13:07+0400
2021-12-30T15:21+0400
происшествия
новости
грузия
доведение до самоубийства
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. По факту гибели молодой женщины, выпавшей из окна 14-го этажа в центре Тбилиси, начато следствие.Как сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Грузии, уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства". Статья подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет.Несчастный случай произошел накануне ночью. По распространенной информации, девушка выпала с 14-го этажа жилого корпуса на улице Бербуки в районе Сабуртало и скончалась на месте. Тело уже перевезли в прозектуру.По информации соседей, предположительно, девушка не была гражданкой Грузии. Она жила в корпусе, квартиры в котором снимали иностранцы. Что стало причиной несчастного случая, пока неизвестно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, доведение до самоубийства
Молодая женщина выпала с 14-го этажа в центре Тбилиси
13:07 30.12.2021 (обновлено: 15:21 30.12.2021)
Следствие ведется по статье "доведение до самоубийства"
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. По факту гибели молодой женщины, выпавшей из окна 14-го этажа в центре Тбилиси, начато следствие.
Как сообщили Sputnik
в пресс-службе МВД Грузии, уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства". Статья подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет.
Несчастный случай произошел накануне ночью. По распространенной информации, девушка выпала с 14-го этажа жилого корпуса на улице Бербуки в районе Сабуртало и скончалась на месте. Тело уже перевезли в прозектуру.
По информации соседей, предположительно, девушка не была гражданкой Грузии. Она жила в корпусе, квартиры в котором снимали иностранцы. Что стало причиной несчастного случая, пока неизвестно.
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