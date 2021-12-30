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Молодая женщина выпала с 14-го этажа в центре Тбилиси

Молодая женщина выпала с 14-го этажа в центре Тбилиси

Следствие ведется по статье "доведение до самоубийства" 30.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-30T13:07+0400

2021-12-30T13:07+0400

2021-12-30T15:21+0400

происшествия

новости

грузия

доведение до самоубийства

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. По факту гибели молодой женщины, выпавшей из окна 14-го этажа в центре Тбилиси, начато следствие.Как сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Грузии, уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства". Статья подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет.Несчастный случай произошел накануне ночью. По распространенной информации, девушка выпала с 14-го этажа жилого корпуса на улице Бербуки в районе Сабуртало и скончалась на месте. Тело уже перевезли в прозектуру.По информации соседей, предположительно, девушка не была гражданкой Грузии. Она жила в корпусе, квартиры в котором снимали иностранцы. Что стало причиной несчастного случая, пока неизвестно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, доведение до самоубийства