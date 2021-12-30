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Новогодняя программа: куда пойти в Тбилиси на праздники
Новогодняя программа: куда пойти в Тбилиси на праздники
Есть такая поговорка: как Новый год встретишь, так его и проведешь, поэтому Sputnik Грузия предлагает вам афишу праздничных мероприятий в Тбилиси 30.12.2021, Sputnik Грузия
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грузия
инфографика
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В Тбилиси с 24 декабря по 14 января жителей и гостей города ждет "Новогодняя деревня" на площади Орбелиани, в парке "Дэда эна" и на территории, прилегающей к так называемому Сухому мосту, где ежедневно проводятся развлекательные шоу-концерты, ярмарка, работают объекты питания и аттракционы для детей. 14 января "Новогодняя деревня" завершится масштабным концертом.Новогодний гала-концерт под названием "Давайте любить друг друга" пройдет ночью 31 декабря на столичной площади Республики.Если вы пока не знаете, как именно встретить и провести этот волшебный праздник, то инфографика Sputnik Грузия поможет вам выбрать место по вкусу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, культура, грузия, инфографика, новый год 2022, инфографика

Новогодняя программа: куда пойти в Тбилиси на праздники

19:22 30.12.2021 (обновлено: 19:39 30.12.2021)
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Есть такая поговорка: как Новый год встретишь, так его и проведешь, поэтому Sputnik Грузия предлагает вам афишу праздничных мероприятий в Тбилиси
Куда пойти в Тбилиси на праздники - Sputnik Грузия
В Тбилиси с 24 декабря по 14 января жителей и гостей города ждет "Новогодняя деревня" на площади Орбелиани, в парке "Дэда эна" и на территории, прилегающей к так называемому Сухому мосту, где ежедневно проводятся развлекательные шоу-концерты, ярмарка, работают объекты питания и аттракционы для детей. 14 января "Новогодняя деревня" завершится масштабным концертом.
Новогодний гала-концерт под названием "Давайте любить друг друга" пройдет ночью 31 декабря на столичной площади Республики.
Если вы пока не знаете, как именно встретить и провести этот волшебный праздник, то инфографика Sputnik Грузия поможет вам выбрать место по вкусу.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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