https://sputnik-georgia.ru/20211230/novogodnyaya-programma-kuda-poyti-v-tbilisi-na-prazdniki-263290410.html

Новогодняя программа: куда пойти в Тбилиси на праздники

Новогодняя программа: куда пойти в Тбилиси на праздники

Есть такая поговорка: как Новый год встретишь, так его и проведешь, поэтому Sputnik Грузия предлагает вам афишу праздничных мероприятий в Тбилиси 30.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-30T19:22+0400

2021-12-30T19:22+0400

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общество

культура

грузия

инфографика

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В Тбилиси с 24 декабря по 14 января жителей и гостей города ждет "Новогодняя деревня" на площади Орбелиани, в парке "Дэда эна" и на территории, прилегающей к так называемому Сухому мосту, где ежедневно проводятся развлекательные шоу-концерты, ярмарка, работают объекты питания и аттракционы для детей. 14 января "Новогодняя деревня" завершится масштабным концертом.Новогодний гала-концерт под названием "Давайте любить друг друга" пройдет ночью 31 декабря на столичной площади Республики.Если вы пока не знаете, как именно встретить и провести этот волшебный праздник, то инфографика Sputnik Грузия поможет вам выбрать место по вкусу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, культура, грузия, инфографика, новый год 2022, инфографика