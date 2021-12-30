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Отменен обязательный техосмотр личного автотранспорта в России

Отменен обязательный техосмотр личного автотранспорта в России

Закон не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров 30.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-30T21:34+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно закону, от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях".Закон не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях, сообщило РИА Новости.Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. В правительстве ранее поддержали инициативу при условии небольшой доработки.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, в мире, техосмотр