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Отменен обязательный техосмотр личного автотранспорта в России
Отменен обязательный техосмотр личного автотранспорта в России
Закон не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров 30.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-30T21:34+0400
2021-12-30T21:34+0400
2021-12-30T21:50+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно закону, от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях".Закон не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях, сообщило РИА Новости.Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. В правительстве ранее поддержали инициативу при условии небольшой доработки.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, техосмотр
Отменен обязательный техосмотр личного автотранспорта в России
21:34 30.12.2021 (обновлено: 21:50 30.12.2021)
Закон не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях".
Закон не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях, сообщило РИА Новости
.
Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. В правительстве ранее поддержали инициативу при условии небольшой доработки.