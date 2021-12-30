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Отменен обязательный техосмотр личного автотранспорта в России
Отменен обязательный техосмотр личного автотранспорта в России
Закон не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров 30.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно закону, от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях".Закон не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях, сообщило РИА Новости.Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. В правительстве ранее поддержали инициативу при условии небольшой доработки.
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россия, новости, в мире, техосмотр

Отменен обязательный техосмотр личного автотранспорта в России

21:34 30.12.2021 (обновлено: 21:50 30.12.2021)
© photo: Sputnik / Nataliya Seliverstova / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
© photo: Sputnik / Nataliya Seliverstova
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Закон не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях".
Закон не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях, сообщило РИА Новости.
Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. В правительстве ранее поддержали инициативу при условии небольшой доработки.
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