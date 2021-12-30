https://sputnik-georgia.ru/20211230/parlament-podderzhal-uprazdnenie-sluzhby-gosinspektora-v-gruzii-vo-vtorom-chtenii-263280785.html

Парламент поддержал упразднение Службы госинспектора в Грузии во втором чтении

Парламент поддержал упразднение Службы госинспектора в Грузии во втором чтении

Оппозиция утверждает, что тем самым власти "наказывают" руководителя Службы госинспектора за независимость 30.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-30T14:41+0400

2021-12-30T14:41+0400

2021-12-30T15:08+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Парламент Грузии во втором чтении принял пакет законопроектов об упразднении Службы госинспектора, которая занимается защитой персональных данных, а также расследует определенные виды должностных преступлений.За поправки в закон "О службе государственного инспектора" проголосовали 81 депутат, против – 13. Принимаемые в ускоренном порядке поправки поддержали только представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".По мнению оппозиции, законопроект является "наказанием" для независимого госинспектора Лонды Толорая.Согласно поправкам, вместо существующей на сегодня Службы госинспектора в Грузии появится два ведомства – Специальная следственная служба и Служба по защите персональных данных.Специальная следственная служба будет заниматься расследованием преступлений чиновников, а Служба по защите персональных данных будет контролировать все вопросы, связанные с обработкой личных данных и тайными следственными действиями, в том числе прослушкой.При этом депутаты предлагают расширить следственные полномочия для следственной службы, чтобы она могла заниматься всеми преступлениями, в которых фигурируют госслужащие. Главы обеих служб будут выбираться на основании конкурса комиссией при премьер-министре Грузии и представляться парламенту для утверждения.Поправки вступят в силу с 1 марта 2022 года.Депутаты правящей партии объясняют реформу конфликтом интересов, когда орган, отвечающий за сохранность персональных данных и недопустимость их утечки со стороны следственных органов, сам является таким же следственным органом.

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