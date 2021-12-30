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Почему у Саакашвили в Грузии нет политического будущего? Мнение эксперта
Почему у Саакашвили в Грузии нет политического будущего? Мнение эксперта
У Михаила Саакашвили нет шансов перезагрузить свою политическую карьеру в Грузии, так как он больше здесь не нужен. Об этом заявил в ходе круглого стола в... 30.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-30T10:34+0400
2021-12-30T10:34+0400
2021-12-30T10:42+0400
видео
мультимедиа
пресс-центр
арчил сихарулидзе
видео-новости из грузии
возвращение и арест саакашвили
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утратил шансы вернуться в активную политическую жизнь в Грузии, считает грузинский политолог. Он заявил, что экс-президент уже сыграл свою роль в развитии страны и теперь государству нужны другие лидеры и другая политика. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Мы наблюдаем серьезный кризис грузинский мысли. Непонятно, куда мы идем, каково наше будущее. Ответов на эти вопросы у Михаила Саакашвили нет, а если и есть, то они настолько популистские, что он сам в них запутался. Поэтому на данный момент Михаил Саакашвили не нужен Грузии", – заявил Сихарулидзе.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года, 29 сентября, в преддверии второго тура выборов в местные органы власти, чтобы поддержать оппозицию. Он тайно пересек границу и 1 октября был арестован. В тот же день он объявил голодовку и прекратил ее лишь 50 дней спустя, после того как его этапировали из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори.
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видео, мультимедиа, пресс-центр, арчил сихарулидзе, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, видео
Почему у Саакашвили в Грузии нет политического будущего? Мнение эксперта
10:34 30.12.2021 (обновлено: 10:42 30.12.2021)
У Михаила Саакашвили нет шансов перезагрузить свою политическую карьеру в Грузии, так как он больше здесь не нужен. Об этом заявил в ходе круглого стола в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия политолог Арчил Сихарулидзе
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утратил шансы вернуться в активную политическую жизнь в Грузии, считает грузинский политолог. Он заявил, что экс-президент уже сыграл свою роль в развитии страны и теперь государству нужны другие лидеры и другая политика.
"Мы наблюдаем серьезный кризис грузинский мысли. Непонятно, куда мы идем, каково наше будущее. Ответов на эти вопросы у Михаила Саакашвили нет, а если и есть, то они настолько популистские, что он сам в них запутался. Поэтому на данный момент Михаил Саакашвили не нужен Грузии", – заявил Сихарулидзе.
Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года, 29 сентября, в преддверии второго тура выборов в местные органы власти, чтобы поддержать оппозицию. Он тайно пересек границу и 1 октября был арестован. В тот же день он объявил голодовку и прекратил ее лишь 50 дней спустя, после того как его этапировали из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори.