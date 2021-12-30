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Политические итоги 2021 года в Грузии: что думают эксперты - видео
Политические итоги 2021 года в Грузии: что думают эксперты - видео
Возвращение на родину Михаила Саакашвили, противостояние "Грузинской мечты" и оппозиции, громкие акции протеста – эксперты вспомнили самые яркие политические... 30.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-30T19:30+0400
2021-12-30T19:30+0400
2021-12-30T19:30+0400
видео
мультимедиа
итоги года
васо капанадзе
арчил сихарулидзе
видео-новости из грузии
экспертное мнение
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В обсуждении за круглым столом приняли участие политолог, лектор Тбилисского государственного университета Арчил Сихарулидзе и эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе. Оба эксперта сошлись во мнении, что самым скандальным событием в политической жизни Грузии уходящего года стало возвращение на родину Саакашвили.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Политологи согласились друг с другом и в том, что в стране в течение года интенсивно нарастало противостояние между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией. Также они высказали мнение по различным оппозиционным партиям и их действиям. Подытожив, эксперты сделали вывод, что основные проблемы, существующие в грузинской политике на данный момент, плавно перекочуют в новый 2022 год.
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видео, мультимедиа, итоги года, васо капанадзе, арчил сихарулидзе, видео-новости из грузии, экспертное мнение, видео
Политические итоги 2021 года в Грузии: что думают эксперты - видео
Возвращение на родину Михаила Саакашвили, противостояние "Грузинской мечты" и оппозиции, громкие акции протеста – эксперты вспомнили самые яркие политические события уходящего года в ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
В обсуждении за круглым столом приняли участие политолог, лектор Тбилисского государственного университета Арчил Сихарулидзе и эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе. Оба эксперта сошлись во мнении, что самым скандальным событием в политической жизни Грузии уходящего года стало возвращение на родину Саакашвили.
Политологи согласились друг с другом и в том, что в стране в течение года интенсивно нарастало противостояние между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией. Также они высказали мнение по различным оппозиционным партиям и их действиям. Подытожив, эксперты сделали вывод, что основные проблемы, существующие в грузинской политике на данный момент, плавно перекочуют в новый 2022 год.