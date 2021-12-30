Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211230/politicheskie-itogi-2021-goda-v-gruzii-chto-dumayut-eksperty---video-263290835.html
Политические итоги 2021 года в Грузии: что думают эксперты - видео
Политические итоги 2021 года в Грузии: что думают эксперты - видео
Возвращение на родину Михаила Саакашвили, противостояние "Грузинской мечты" и оппозиции, громкие акции протеста – эксперты вспомнили самые яркие политические... 30.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-30T19:30+0400
2021-12-30T19:30+0400
видео
мультимедиа
итоги года
васо капанадзе
арчил сихарулидзе
видео-новости из грузии
экспертное мнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263290304_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_624324f988ae7eb8340659d8377247be.jpg
В обсуждении за круглым столом приняли участие политолог, лектор Тбилисского государственного университета Арчил Сихарулидзе и эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе. Оба эксперта сошлись во мнении, что самым скандальным событием в политической жизни Грузии уходящего года стало возвращение на родину Саакашвили.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Политологи согласились друг с другом и в том, что в стране в течение года интенсивно нарастало противостояние между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией. Также они высказали мнение по различным оппозиционным партиям и их действиям. Подытожив, эксперты сделали вывод, что основные проблемы, существующие в грузинской политике на данный момент, плавно перекочуют в новый 2022 год.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263290304_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_bdac44e0969beaf3e66ca1f4ca133f1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, итоги года, васо капанадзе, арчил сихарулидзе, видео-новости из грузии, экспертное мнение, видео

Политические итоги 2021 года в Грузии: что думают эксперты - видео

19:30 30.12.2021
© video: Sputnik / Alex Shlamov
Подписаться на
Возвращение на родину Михаила Саакашвили, противостояние "Грузинской мечты" и оппозиции, громкие акции протеста – эксперты вспомнили самые яркие политические события уходящего года в ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
В обсуждении за круглым столом приняли участие политолог, лектор Тбилисского государственного университета Арчил Сихарулидзе и эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе. Оба эксперта сошлись во мнении, что самым скандальным событием в политической жизни Грузии уходящего года стало возвращение на родину Саакашвили.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Политологи согласились друг с другом и в том, что в стране в течение года интенсивно нарастало противостояние между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией. Также они высказали мнение по различным оппозиционным партиям и их действиям. Подытожив, эксперты сделали вывод, что основные проблемы, существующие в грузинской политике на данный момент, плавно перекочуют в новый 2022 год.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:11Нарушивших правила судей будут отправлять учится - парламент утвердил закон о судах
19:48Пострадавший в ДТП мужчина убил своего обидчика
19:30Политические итоги 2021 года в Грузии: что думают эксперты - видео
19:22Новогодняя программа: куда пойти в Тбилиси на праздники
19:01Омбудсмен Грузии раскритиковала метод этапирования Саакашвили
18:48Тбилисскому тигру без вредных привычек срочно ищут жену - видео
18:26Крупнейшие IT-компании мира могут разместить центры данных в Грузии
17:26Грузинские горцы решили бороться с майнингом криптовалют древними традициями
16:32Парламент Грузии избрал нового председателя комитета по образованию и науке
16:17Переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США пройдут 10 января
16:01GWP пояснила, почему жители Тбилиси получили две квитанции за воду
15:46Прогноз курсов рубля, доллара и евро 2022
15:31Акция жильцов аварийного дома в Тбилиси переросла в стычку с полицией
15:16Число инфицированных "омикроном" в Грузии приближается к сотне
15:01Можно ли покорить Марс за месяц? Илон Маск ответил и шокировал поклонников
14:41Парламент поддержал упразднение Службы госинспектора в Грузии во втором чтении
13:40Саакашвили не должен быть привилегированным заключенным – депутат
13:21"Реальная любовь": Тина Канделаки спародировала танец Хью Гранта – ВИДЕО
13:07Молодая женщина выпала с 14-го этажа в центре Тбилиси
12:52Новое предприятие открылось в Поти