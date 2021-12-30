https://sputnik-georgia.ru/20211230/politicheskie-itogi-2021-goda-v-gruzii-chto-dumayut-eksperty---video-263290835.html

Политические итоги 2021 года в Грузии: что думают эксперты - видео

Политические итоги 2021 года в Грузии: что думают эксперты - видео

Возвращение на родину Михаила Саакашвили, противостояние "Грузинской мечты" и оппозиции, громкие акции протеста – эксперты вспомнили самые яркие политические... 30.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-30T19:30+0400

2021-12-30T19:30+0400

2021-12-30T19:30+0400

видео

мультимедиа

итоги года

васо капанадзе

арчил сихарулидзе

видео-новости из грузии

экспертное мнение

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В обсуждении за круглым столом приняли участие политолог, лектор Тбилисского государственного университета Арчил Сихарулидзе и эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе. Оба эксперта сошлись во мнении, что самым скандальным событием в политической жизни Грузии уходящего года стало возвращение на родину Саакашвили.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Политологи согласились друг с другом и в том, что в стране в течение года интенсивно нарастало противостояние между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией. Также они высказали мнение по различным оппозиционным партиям и их действиям. Подытожив, эксперты сделали вывод, что основные проблемы, существующие в грузинской политике на данный момент, плавно перекочуют в новый 2022 год.

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видео, мультимедиа, итоги года, васо капанадзе, арчил сихарулидзе, видео-новости из грузии, экспертное мнение, видео