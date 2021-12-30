Приметы и гадания на Новый год Тигра 2022
10:50 30.12.2021 (обновлено: 11:34 30.12.2021)
© photo: Sputnik / Nina Zotina / Перейти в фотобанкЗажжённая свеча на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© photo: Sputnik / Nina Zotina/
Новый год вот-вот наступит – долгожданный и волшебный праздник, когда можно загадать любое желание, и оно может исполниться
Приметы на Новый год — неотъемлемая часть всеми любимого праздника, которые помогут правильно встретить Новый год Тигра, и привлечь удачу, счастье, любовь и деньги в свою жизнь.
Новый год и мистическая новогодняя ночь также лучший период для гадания.
Sputnik Грузия поинтересовался, какие приметы помогут привлечь достаток и любовь в Новый год Тигра и какие гадания предскажут ближайшее будущее.
Приметы на Новый год Тигра
"Как встретишь Новый год, так его и проведешь!" - фраза, знакомая всем с детства, остается главной приметой на Новый год, поэтому год Тигра, как, впрочем, и любой другой, нужно встретить весело и беззаботно, в кругу родных и близких.
По приметам, чтобы год Тигра был удачным, новогоднее застолье должно быть разнообразным и богатым. Привлечь в дом и удержать удачу помогут также следующие приметы: поставьте на стол символ 2022 года, предварительно разложив на углах стола под скатертью монеты. Обязательно зажгите восемь свечей, расставленных в круг – цифра "8" символ бесконечности и удачи.
Чтобы в год Тигра водились деньги, по приметам, в первую очередь нужно раздать долги до наступления Нового года. Для привлечения денег есть и специальные новогодние приметы: положите в кошелек крупную купюру, повесьте на елку денежные знаки и положите под тарелки монетки.
Украшение в виде сердца, повешенное на елку поможет обрести любовь в год Тигра, а провести предстоящие 12 месяцев без разлук влюбленные смогут, если под бой курантов будут крепко держаться за руки.
Кстати, если Новый год застанет вас в дороге – это примета, сулящая в скором времени романтическую встречу.
По приметам, девушка обретет любовь и семейное благополучие, если раздаст подарки семи детям в новогоднюю ночь. А семь зеленых свечей, зажженных в новогоднюю ночь, привлекут семейное благополучие.
Примета, помогающая исполнить желание в Новом году, известна всем давно — нужно написать на листке бумаги желание, сжечь его, смешать пепел с шампанским и выпить. И помните, чтобы желание исполнилось, нужно проделать все это, пока бьют куранты.
Привлечь счастье можно, если во время боя курантов приоткрыть окно или дверь, чтобы отпустить все печали и невзгоды. По приметам, в новом году будет удачлив тот, чей бокал наполнят последними каплями шампанского из бутылки.
Новый год для хозяев дома будет счастливым, если 1 января первым переступит порог мужчина.
Гадания на Новый год
С давних пор гадание на суженного является самым распространенным, так как найти своего единственного, с которым проживет в любви и согласии всю жизнь, мечтает любая девушка. Гадающая распустив волосы, садиться напротив зеркала, зажигает свечу, пристально смотрит в свое отражение и говорит: "Суженый-ряженый! Приди ко мне ужинать!"
Образ будущего супруга появится в зеркале через некоторое время. В этот момент подружка, которая находится поблизости, включает свет, а гадающая, перекрестившись говорит: "Чур, меня".
В Новый год гадание по снегу расскажет выйдет ли дева замуж и каким будет будущий супруг. Девушка, сняв с себя крестик и пояс, распускает волосы, выходит во двор и ложится в сугроб. Затем встает и заходит в дом, не оглядываясь. Утром осмотрите след: доброго и любящего мужа предсказывает мягкий и гладкий снег на месте гадания, а изрезанный - грубого и жестокого. Глубокий след предсказывает несколько замужеств, ну а если его не осталось – замуж девушка выйдет не скоро.
Гадание на будущее
Гадание по воску поможет предсказать, что вас ждет в Новом году Тигра. Для гадания расплавьте свечу и вылейте воск в миску с холодной водой. Угадывая фигуры, на остывшем воске, можно истолковать будущее. Так, например, дорога к путешествию, кольцо к замужеству, сердце к любви и так далее.
Для следующего гадания возьмите лист бумаги и подожгите его так, чтобы тень от него падала на стену. По этой тени попытайтесь предсказать будущее.
Будущее в Новый год Тигра можно предсказать и по звукам. В новогоднюю ночь нужно выйти во двор и внимательно вслушиваться в звуки: птичьи голоса означают хорошие новости, лай собаки - появится новый друг или жених, звон церковного колокола – свадьба или крещение, а ссора – неприятности.
На будущее гадают и по звездам. В Новый год Тигра посмотрите на небо, если оно усеянное звездами, значит, что год будет хороший, а покрытое тучами – ждут неприятности.
Гадают в Новый год и по книге – откройте ее на любой странице и ткните пальцем наугад и прочтите то, что вам предсказывают.
Другие гадания
До наступления Нового года в мешочек сложите монеты разного номинала и в Новый год достаньте одну из них наугад. Чем крупнее монету вы достанете, тем больше денег будет у вас в Новом году Тигра.
Узнать станете ли вы мамой в год Тигра поможет следующее гадание. Возьмите 1 января утром два стакана, налейте в них воду и, "посадите" в каждый по луковице, спросив: "в этом году я забеременею?" Затем напишите на двух листочках "да" и "нет" и спрячьте под стаканы. Правильный ответ даст стакан, в котором луковица прорастет первой.
Чтобы узнать пол первенца, возьмите колоду карт и под бой курантов хорошо перетасовав, произнесите: "Мальчик или девочка?" Затем доставайте карты одну за другой, пока не выпадет дама или король. Король будет мальчик, а дама - девочка.
В Новый год обязательно гадают и на исполнение желания. Возьмите три листочка, или больше, напишите на них свои желания и оставьте под подушкой в новогоднюю ночь. Утром, проснувшись, достаньте один из них наугад - исполнится желание, написанное на листочке.
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