https://sputnik-georgia.ru/20211230/prognoz-kursov-rublya-dollara-i-evro-2022-263283191.html
Прогноз курсов рубля, доллара и евро 2022
Прогноз курсов рубля, доллара и евро 2022
Рассказываем, что ждет мировые валюты в 2022-м и как, по прогнозам экспертов, изменится курс рубля, доллара и евро
2021-12-30T15:46+0400
2021-12-30T15:46+0400
2021-12-30T15:50+0400
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Sputnik Грузия поинтересовался, что ждет мировые валюты в 2022-м и как, по прогнозам экспертов, изменится курс рубля, доллара и евро.Как изменится курс рубля, доллара и евроПо прогнозам JPMorgan, валюта США к концу 2022 года может укрепиться, в то время как евро, мексиканское песо, юань и иена подешевеют. При этом в отчете банка о глобальной валютной стратегии на предстоящий год говорится, что лучше валюты США будут смотреться норвежская крона, канадский и австралийский доллар.По прогнозу аналитика Михаила Шульгина, в 2022-м сохраняются позитивные ожидания по курсу доллара, хотя потенциал роста будет менее значительным.Шульгин, в числе рисков для курса доллара, назвал денежно-кредитную политику ФРС, динамику цен на нефть и опасения на фоне пандемии коронавирусной инфекции. По прогнозу аналитика, изменить курс доллара в разных направлениях могут, как позитивные, так и негативные ожидания.Подробный Прогноз курсов доллара и евро на 2022 год можно посмотреть здесь. Рубль в начале следующего года сумеет немного укрепиться, несмотря на геополитические риски – этому будут способствовать замедление инфляции, повышение ставок регулятором и высокие цены на газ, такой прогноз сделали эксперты Сбербанка по курсу рубля на первый квартал 2022 года.Менее оптимистичен прогноз экономиста Михаила Когана. Эксперт считает, что ждать роста рубля не стоит, так как отток средств из рублевых активов возможен в любой момент и, в первую очередь, из-за геополитики.По его словам, если сейчас рубль держится в районе 73,5 единицы за доллар, то в начале 2022 года следует ожидать курс в 75 рублей за доллар и 85-86 рублей за евро.Падение доллара до 66 рублей допускают многие эксперты. Они полагают, что 2022 год пойдет курсу российской валюты на пользу.И, хотя некоторые экономисты прогнозируют падение российской валюты до 80 рублей за доллар, при совпадении негативных факторов, включая геополитические события и коронавирусные ограничения, большинство экспертов сходятся во мнении, что дело выше 76 рублей за доллар не пойдет.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
Новости
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
экономика, справки , новости, в мире, сша, доллар, пункты обмена валюты, евро, рубль
Прогноз курсов рубля, доллара и евро 2022
15:46 30.12.2021 (обновлено: 15:50 30.12.2021)
Наступающий 2022 год будет не менее тяжелый, чем текущий – по прогнозам экспертов, главными рисками для экономики в Новом году станут появление нового штамма коронавируса, высокие показатели инфляции в развитых странах и геополитическое обострение
Sputnik Грузия
поинтересовался, что ждет мировые валюты в 2022-м и как, по прогнозам экспертов, изменится курс рубля, доллара и евро.
Как изменится курс рубля, доллара и евро
По прогнозам JPMorgan, валюта США к концу 2022 года может укрепиться, в то время как евро, мексиканское песо, юань и иена подешевеют. При этом в отчете банка о глобальной валютной стратегии на предстоящий год говорится, что лучше валюты США будут смотреться норвежская крона, канадский и австралийский доллар.
Аналитики банка отмечают, что по мере приближения первого повышения доллар, как показывает история, будет опережать низкодоходные валюты в наибольшей степени. Но есть риск, что Федеральная резервная система (ФРС) может начать повышать ставки раньше и более агрессивно, а при таком раскладе доллар будет дорожать даже по отношению к высокодоходным валютам.
По прогнозу аналитика Михаила Шульгина, в 2022-м сохраняются позитивные ожидания по курсу доллара, хотя потенциал роста будет менее значительным.
Шульгин, в числе рисков для курса доллара, назвал денежно-кредитную политику ФРС, динамику цен на нефть и опасения на фоне пандемии коронавирусной инфекции. По прогнозу аналитика, изменить курс доллара в разных направлениях могут, как позитивные, так и негативные ожидания.
Подробный Прогноз курсов доллара и евро на 2022 год можно посмотреть здесь
.
Рубль в начале следующего года сумеет немного укрепиться, несмотря на геополитические риски – этому будут способствовать замедление инфляции, повышение ставок регулятором и высокие цены на газ, такой прогноз сделали эксперты Сбербанка по курсу рубля на первый квартал 2022 года.
"В краткосрочной перспективе мы видим пару доллар-рубль в диапазоне 72,50-74,50, к концу же первого квартала наступающего года пара уйдет за нижние границы этого диапазона", – прогнозируют эксперты Сбербанка.
Менее оптимистичен прогноз экономиста Михаила Когана. Эксперт считает, что ждать роста рубля не стоит, так как отток средств из рублевых активов возможен в любой момент и, в первую очередь, из-за геополитики.
По его словам, если сейчас рубль держится в районе 73,5 единицы за доллар, то в начале 2022 года следует ожидать курс в 75 рублей за доллар и 85-86 рублей за евро.
Падение доллара до 66 рублей допускают многие эксперты. Они полагают, что 2022 год пойдет курсу российской валюты на пользу.
И, хотя некоторые экономисты прогнозируют падение российской валюты до 80 рублей за доллар, при совпадении негативных факторов, включая геополитические события и коронавирусные ограничения, большинство экспертов сходятся во мнении, что дело выше 76 рублей за доллар не пойдет.
Материал подготовлен на основе открытых источников