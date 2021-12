"Реальная любовь": Тина Канделаки спародировала танец Хью Гранта – ВИДЕО

https://sputnik-georgia.ru/20211230/realnaya-lyubov-tina-kandelaki-sparodirovala-tanets-khyu-granta--video-263277053.html

Канделаки поздравила подписчиков с наступающим Новым годом и пожелала встретить ту самую реальную любовь

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Известная российская телеведущая и предпринимательница Тина Канделаки спародировала танец британского актера Хью Гранта из культовой кинокартины "Реальная любовь" – видео звезда опубликовала в своем Instagram."Пересматривать танец Хью Гранта из "Реальной любви" можно бесконечно, но еще лучше один раз исполнить его самой 😂 С Наступающим, дорогие! Пусть в новом году вам встретится та самая реальная любовь❤️", – написала Тина Гивиевна.Но подписчики восприняли шутливое видео знаменитости не очень, точнее, как всегда разделились на два лагеря. Одни написали: "Бесподобна", "Браво", "Классная идея и исполнение", "Тина, вы в танцах!" А другие отнеслись к шутке иначе: "Оригинал неповторим...", "Хью Грант намного пластичней этого дерева".А кое-кто даже пофилософствовал на тему той "самой реальной любви". "Да, встретить того самого мужчину своей мечты – большое счастье. У нас с мужем трое детей, уже четыре года живем в разных городах, он таможенник, а я юрист по спорам с таможней😂 всегда есть общие темы для разговора", – написала пользователь gus_customs_ved."Реальная любовь" (Love Actually) – британский фильм в жанре рождественских рассказов, режиссерский дебют сценариста Ричарда Кертиса. Слоган "It’s All About Love… Actually" (с англ. – "Все это про любовь… вообще-то"). Сюжет состоит из девяти параллельно развивающихся историй о любви, происходящих в рождественские праздники.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

