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Самое экстравагантное сооружение Тбилиси пытаются продать в пятый раз
Самое экстравагантное сооружение Тбилиси пытаются продать в пятый раз
По сравнению с первоначальной стоимостью, сейчас сооружение оценивается более чем в три раза дешевле 30.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-30T07:01+0400
2021-12-30T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Правительство Грузии в пятый раз выставило на электронный аукцион самое экстравагантное сооружение города – так называемые "кувшины", расположенные в парке Рике, популярном для туристов месте в центре Тбилиси.В первый раз аукцион был объявлен 5 февраля 2020 года. Тогда сооружение из двух гигантских кувшинов, в которых должен был разместиться концертный зал, оценивалось в 95 миллионов лари (31,5 млн долларов). Сегодня его стоимость – 30 миллионов лари (10 млн долларов).Аукцион продлится до 12 января.Согласно условиям аукциона, земельный участок находится в охраняемой зоне культурного наследия столицы. Соответственно, эскиз концепции развития территории должен быть согласован с советом защиты культурного наследия при мэрии Тбилиси.При этом победитель аукциона должен вложить минимум 20 миллионов лари инвестиций и создать на месте в течении пяти лет пространство для музея, выставочного или конференц-зала.Общая площадь объекта вместе с земельным участком составляет 14 591 квадратный метр.Нефункционирующий концертный зал в парке Рике представляет собой две цилиндрические постройки, внутри которых должны были разместиться музыкальный театр и выставочный холл. Именно из-за формы тбилисцы прозвали это строение "трубами".Проект обошелся в 75 миллионов лари. Необычное здание строилось под патронажем третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и должно было органично вписаться в композицию с расположенными неподалеку Домом юстиции и Мостом мира. Однако многие общественные деятели считают, что футуристическое здание слишком громоздкое и никак не вписывается в панораму старого города.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, тбилиси

Самое экстравагантное сооружение Тбилиси пытаются продать в пятый раз

07:01 30.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - президентский дворец и "трубы" в парке Рике
Вид на город Тбилиси - президентский дворец и трубы в парке Рике - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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По сравнению с первоначальной стоимостью, сейчас сооружение оценивается более чем в три раза дешевле
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Правительство Грузии в пятый раз выставило на электронный аукцион самое экстравагантное сооружение города – так называемые "кувшины", расположенные в парке Рике, популярном для туристов месте в центре Тбилиси.
В первый раз аукцион был объявлен 5 февраля 2020 года. Тогда сооружение из двух гигантских кувшинов, в которых должен был разместиться концертный зал, оценивалось в 95 миллионов лари (31,5 млн долларов). Сегодня его стоимость – 30 миллионов лари (10 млн долларов).
Аукцион продлится до 12 января.
Согласно условиям аукциона, земельный участок находится в охраняемой зоне культурного наследия столицы. Соответственно, эскиз концепции развития территории должен быть согласован с советом защиты культурного наследия при мэрии Тбилиси.
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili"Трубы" в парке Рике - выставленные на аукцион концертный зал и выставочный центр
Трубы в парке Рике - выставленные на аукцион концертный зал и выставочный центр - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2021
"Трубы" в парке Рике - выставленные на аукцион концертный зал и выставочный центр
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
При этом победитель аукциона должен вложить минимум 20 миллионов лари инвестиций и создать на месте в течении пяти лет пространство для музея, выставочного или конференц-зала.
Общая площадь объекта вместе с земельным участком составляет 14 591 квадратный метр.
Нефункционирующий концертный зал в парке Рике представляет собой две цилиндрические постройки, внутри которых должны были разместиться музыкальный театр и выставочный холл. Именно из-за формы тбилисцы прозвали это строение "трубами".
Проект обошелся в 75 миллионов лари. Необычное здание строилось под патронажем третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и должно было органично вписаться в композицию с расположенными неподалеку Домом юстиции и Мостом мира. Однако многие общественные деятели считают, что футуристическое здание слишком громоздкое и никак не вписывается в панораму старого города.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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