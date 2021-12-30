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Самое экстравагантное сооружение Тбилиси пытаются продать в пятый раз

Самое экстравагантное сооружение Тбилиси пытаются продать в пятый раз

По сравнению с первоначальной стоимостью, сейчас сооружение оценивается более чем в три раза дешевле 30.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-30T07:01+0400

2021-12-30T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Правительство Грузии в пятый раз выставило на электронный аукцион самое экстравагантное сооружение города – так называемые "кувшины", расположенные в парке Рике, популярном для туристов месте в центре Тбилиси.В первый раз аукцион был объявлен 5 февраля 2020 года. Тогда сооружение из двух гигантских кувшинов, в которых должен был разместиться концертный зал, оценивалось в 95 миллионов лари (31,5 млн долларов). Сегодня его стоимость – 30 миллионов лари (10 млн долларов).Аукцион продлится до 12 января.Согласно условиям аукциона, земельный участок находится в охраняемой зоне культурного наследия столицы. Соответственно, эскиз концепции развития территории должен быть согласован с советом защиты культурного наследия при мэрии Тбилиси.При этом победитель аукциона должен вложить минимум 20 миллионов лари инвестиций и создать на месте в течении пяти лет пространство для музея, выставочного или конференц-зала.Общая площадь объекта вместе с земельным участком составляет 14 591 квадратный метр.Нефункционирующий концертный зал в парке Рике представляет собой две цилиндрические постройки, внутри которых должны были разместиться музыкальный театр и выставочный холл. Именно из-за формы тбилисцы прозвали это строение "трубами".Проект обошелся в 75 миллионов лари. Необычное здание строилось под патронажем третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и должно было органично вписаться в композицию с расположенными неподалеку Домом юстиции и Мостом мира. Однако многие общественные деятели считают, что футуристическое здание слишком громоздкое и никак не вписывается в панораму старого города.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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