https://sputnik-georgia.ru/20211230/snegurochki-takie-raznye-samye-effektnye-i-ekstremalnye-snegurki-v-mire---foto-263088388.html
Снегурочки такие разные: самые эффектные и экстремальные "снегурки" в мире – фото
Снегурочки такие разные: самые эффектные и экстремальные "снегурки" в мире – фото
Ни один Новый год не обходится без внучки Деда Мороза, любимицы малышей Снегурочки. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых разнообразных Снегурочек в разных... 30.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-30T09:15+0400
2021-12-30T09:15+0400
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Снегурочки то демонстрируют нижнее белье от Victoria's Secret, то катаются на льду в мини-юбке, то на лыжах.Девушки выступили и в роли Деда Мороза и тоже в необычных, порой экстремальных условиях – катаясь на водных лыжах, на велосипеде на заснеженной улице или бегая по пляжу.
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фотоленты, мультимедиа, новый год, новости в фотографиях, фото
Снегурочки такие разные: самые эффектные и экстремальные "снегурки" в мире – фото 09:15 30.12.2021 (обновлено: 09:29 30.12.2021)
Ни один Новый год не обходится без внучки Деда Мороза, любимицы малышей Снегурочки. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых разнообразных Снегурочек в разных странах и разных образах
Снегурочки то демонстрируют нижнее белье от Victoria's Secret, то катаются на льду в мини-юбке, то на лыжах.
Девушки выступили и в роли Деда Мороза и тоже в необычных, порой экстремальных условиях – катаясь на водных лыжах, на велосипеде на заснеженной улице или бегая по пляжу.
© AFP / Jewel Samad
Модель на показе Victoria's Secret Fashion Show 2015 в Нью-Йорке
Модель на показе Victoria's Secret Fashion Show 2015 в Нью-Йорке
© AP Photo / Josh Reynolds
Нью-йоркский женский танцевальный коллектив The Rockettes во время выступления в Бостоне
Нью-йоркский женский танцевальный коллектив The Rockettes во время выступления в Бостоне
© AFP / Patrick Baz
Ливанские девушки в костюмах Санта-Клауса на пляже Джуния в Бейруте
Ливанские девушки в костюмах Санта-Клауса на пляже Джуния в Бейруте
© AP Photo / Gerald Herbert
Чирлидеры New Orleans Pelicans выступают в рождественских костюмах в Новом Орлеане
Чирлидеры New Orleans Pelicans выступают в рождественских костюмах в Новом Орлеане
© photo: Sputnik / Nina Zotina / Перейти в фотобанк
Участница высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Участница высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
© AP Photo / Tony Gutierrez
Ледяные девчонки Dallas Stars на катке в Далласе, США
Ледяные девчонки Dallas Stars на катке в Далласе, США
© AFP / Timothy A. Clary
Девушка во время SantaCon 2021 на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Девушка во время SantaCon 2021 на Таймс-сквер в Нью-Йорке
© AP Photo / Lee Jin-man
Дайвер в костюме Санта-Клауса в аквариуме Aqua Planet, Южная Корея
Дайвер в костюме Санта-Клауса в аквариуме Aqua Planet, Южная Корея
© AFP / Timothy A. Clary
Модель Барбара Палвин в костюме из леденцов во время показа мод Victoria's Secret в Нью-Йорке
Модель Барбара Палвин в костюме из леденцов во время показа мод Victoria's Secret в Нью-Йорке
© photo: Sputnik / Arthur Lebedev / Перейти в фотобанк
Участницы фестиваля-конкурса "Народный Дед Мороз" во время праздничного шествия в Сочи
Участницы фестиваля-конкурса "Народный Дед Мороз" во время праздничного шествия в Сочи
© AFP / Valery Hache
Девушки в костюмах Санта-Клауса совершают пробежку перед зимним купанием в Средиземном море
Девушки в костюмах Санта-Клауса совершают пробежку перед зимним купанием в Средиземном море
© AFP / STR
Лыжницы в новогодних купальниках во время отдыха на горнолыжном курорте в Китае
Лыжницы в новогодних купальниках во время отдыха на горнолыжном курорте в Китае
© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк
Участники велопробега Дедов Морозов во время финиша на площади Пименова в Новосибирске
Участники велопробега Дедов Морозов во время финиша на площади Пименова в Новосибирске
© AFP / Emma McIntyre / Getty Images for iHeartRadio
Анитта на сцене во время Jingle Ball 2021 iHeartRadio в Лос-Анджелесе
Анитта на сцене во время Jingle Ball 2021 iHeartRadio в Лос-Анджелесе