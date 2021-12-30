https://sputnik-georgia.ru/20211230/snegurochki-takie-raznye-samye-effektnye-i-ekstremalnye-snegurki-v-mire---foto-263088388.html

Снегурочки такие разные: самые эффектные и экстремальные "снегурки" в мире – фото

Снегурочки такие разные: самые эффектные и экстремальные "снегурки" в мире – фото

Ни один Новый год не обходится без внучки Деда Мороза, любимицы малышей Снегурочки. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых разнообразных Снегурочек в разных... 30.12.2021, Sputnik Грузия

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Снегурочки то демонстрируют нижнее белье от Victoria's Secret, то катаются на льду в мини-юбке, то на лыжах.Девушки выступили и в роли Деда Мороза и тоже в необычных, порой экстремальных условиях – катаясь на водных лыжах, на велосипеде на заснеженной улице или бегая по пляжу.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фотоленты, мультимедиа, новый год, новости в фотографиях, фото