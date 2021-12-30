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https://sputnik-georgia.ru/20211230/snegurochki-takie-raznye-samye-effektnye-i-ekstremalnye-snegurki-v-mire---foto-263088388.html
Снегурочки такие разные: самые эффектные и экстремальные "снегурки" в мире – фото
Снегурочки такие разные: самые эффектные и экстремальные "снегурки" в мире – фото
Ни один Новый год не обходится без внучки Деда Мороза, любимицы малышей Снегурочки. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых разнообразных Снегурочек в разных... 30.12.2021, Sputnik Грузия
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Снегурочки то демонстрируют нижнее белье от Victoria's Secret, то катаются на льду в мини-юбке, то на лыжах.Девушки выступили и в роли Деда Мороза и тоже в необычных, порой экстремальных условиях – катаясь на водных лыжах, на велосипеде на заснеженной улице или бегая по пляжу.
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фотоленты, мультимедиа, новый год, новости в фотографиях, фото

Снегурочки такие разные: самые эффектные и экстремальные "снегурки" в мире – фото

09:15 30.12.2021 (обновлено: 09:29 30.12.2021)
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Ни один Новый год не обходится без внучки Деда Мороза, любимицы малышей Снегурочки. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых разнообразных Снегурочек в разных странах и разных образах
Снегурочки то демонстрируют нижнее белье от Victoria's Secret, то катаются на льду в мини-юбке, то на лыжах.
Девушки выступили и в роли Деда Мороза и тоже в необычных, порой экстремальных условиях – катаясь на водных лыжах, на велосипеде на заснеженной улице или бегая по пляжу.
© AFP / Jewel Samad

Модель на показе Victoria's Secret Fashion Show 2015 в Нью-Йорке

Модель на показе Victoria&#x27;s Secret Fashion Show 2015 в Нью-Йорке - Sputnik Грузия
1/14
© AFP / Jewel Samad

Модель на показе Victoria's Secret Fashion Show 2015 в Нью-Йорке

© AP Photo / Josh Reynolds

Нью-йоркский женский танцевальный коллектив The Rockettes во время выступления в Бостоне

Нью-йоркский женский танцевальный коллектив The Rockettes во время выступления в Бостоне - Sputnik Грузия
2/14
© AP Photo / Josh Reynolds

Нью-йоркский женский танцевальный коллектив The Rockettes во время выступления в Бостоне

© AFP / Patrick Baz

Ливанские девушки в костюмах Санта-Клауса на пляже Джуния в Бейруте

Ливанские девушки в костюмах Санта-Клауса на пляже Джуния в Бейруте - Sputnik Грузия
3/14
© AFP / Patrick Baz

Ливанские девушки в костюмах Санта-Клауса на пляже Джуния в Бейруте

© AP Photo / Gerald Herbert

Чирлидеры New Orleans Pelicans выступают в рождественских костюмах в Новом Орлеане

Чирлидеры New Orleans Pelicans выступают в рождественских костюмах в Новом Орлеане - Sputnik Грузия
4/14
© AP Photo / Gerald Herbert

Чирлидеры New Orleans Pelicans выступают в рождественских костюмах в Новом Орлеане

© photo: Sputnik / Nina Zotina / Перейти в фотобанк

Участница высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи

Участница высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте &quot;Роза Хутор&quot; в Сочи - Sputnik Грузия
5/14
© photo: Sputnik / Nina Zotina
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Участница высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи

© AP Photo / Tony Gutierrez

Ледяные девчонки Dallas Stars на катке в Далласе, США

Ледяные девчонки Dallas Stars на катке в Далласе, США - Sputnik Грузия
6/14
© AP Photo / Tony Gutierrez

Ледяные девчонки Dallas Stars на катке в Далласе, США

© AFP / Timothy A. Clary

Девушка во время SantaCon 2021 на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Девушка во время SantaCon 2021 на Таймс-сквер в Нью-Йорке - Sputnik Грузия
7/14
© AFP / Timothy A. Clary

Девушка во время SantaCon 2021 на Таймс-сквер в Нью-Йорке

© AP Photo / Lee Jin-man

Дайвер в костюме Санта-Клауса в аквариуме Aqua Planet, Южная Корея

Дайвер в костюме Санта-Клауса в аквариуме Aqua Planet, Южная Корея - Sputnik Грузия
8/14
© AP Photo / Lee Jin-man

Дайвер в костюме Санта-Клауса в аквариуме Aqua Planet, Южная Корея

© AFP / Timothy A. Clary

Модель Барбара Палвин в костюме из леденцов во время показа мод Victoria's Secret в Нью-Йорке

Модель Барбара Палвин в костюме из леденцов во время показа мод Victoria&#x27;s Secret в Нью-Йорке - Sputnik Грузия
9/14
© AFP / Timothy A. Clary

Модель Барбара Палвин в костюме из леденцов во время показа мод Victoria's Secret в Нью-Йорке

© photo: Sputnik / Arthur Lebedev  / Перейти в фотобанк

Участницы фестиваля-конкурса "Народный Дед Мороз" во время праздничного шествия в Сочи

Участницы фестиваля-конкурса &quot;Народный Дед Мороз&quot; во время праздничного шествия в Сочи - Sputnik Грузия
10/14
© photo: Sputnik / Arthur Lebedev
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Участницы фестиваля-конкурса "Народный Дед Мороз" во время праздничного шествия в Сочи

© AFP / Valery Hache

Девушки в костюмах Санта-Клауса совершают пробежку перед зимним купанием в Средиземном море

Девушки в костюмах Санта-Клауса совершают пробежку перед зимним купанием в Средиземном море - Sputnik Грузия
11/14
© AFP / Valery Hache

Девушки в костюмах Санта-Клауса совершают пробежку перед зимним купанием в Средиземном море

© AFP / STR

Лыжницы в новогодних купальниках во время отдыха на горнолыжном курорте в Китае

Лыжницы в новогодних купальниках во время отдыха на горнолыжном курорте в Китае - Sputnik Грузия
12/14
© AFP / STR

Лыжницы в новогодних купальниках во время отдыха на горнолыжном курорте в Китае

© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Участники велопробега Дедов Морозов во время финиша на площади Пименова в Новосибирске

Участники велопробега Дедов Морозов во время финиша на площади Пименова в Новосибирске - Sputnik Грузия
13/14
© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Участники велопробега Дедов Морозов во время финиша на площади Пименова в Новосибирске

© AFP / Emma McIntyre / Getty Images for iHeartRadio

Анитта на сцене во время Jingle Ball 2021 iHeartRadio в Лос-Анджелесе

Анитта на сцене во время Jingle Ball 2021 iHeartRadio в Лос-Анджелесе - Sputnik Грузия
14/14
© AFP / Emma McIntyre / Getty Images for iHeartRadio

Анитта на сцене во время Jingle Ball 2021 iHeartRadio в Лос-Анджелесе

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