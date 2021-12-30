https://sputnik-georgia.ru/20211230/stala-izvestna-statistika-po-smertnosti-ot-shtamma-koronavirusa-omikron-263271808.html
Стала известна статистика по смертности от штамма коронавируса "омикрон"
Стала известна статистика по смертности от штамма коронавируса "омикрон"
Ученые в ходе экперимента наблюдали за пациентами в городе Цване, провинция Гаутенг, ставшей первоначальным эпицентром вспышки нового штамма
2021-12-30T11:22+0400
2021-12-30T11:22+0400
2021-12-30T11:29+0400
новости
в мире
всемирная организация здравоохранения
наука
the telegraph
юар
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1e/262474205_0:0:3243:1825_1920x0_80_0_0_8f2d2cbd05b0f6b68be628030aa21219.jpg
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Стала известна статистика по смертности от штамма коронавируса "омикрон" – выяснилось, что у "омикрона" уровень смертности на 75 процентов меньше по сравнению с предыдущими.Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на исследователей из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории.Далее ученые установили, что менее 50 процентов попавших на больничную койку остро нуждаются в кислородной терапии, тогда как в случае с прежними штаммами этот показатель достигал 99,5 процента. Число нуждающихся в интенсивной терапии также было намного меньше – один процент против 4,3 процента при предыдущих вспышках.При этом пациенты, госпитализированные в период всплеска "омикрона", выписывались в среднем через четыре дня по сравнению с 8,8 дня при предыдущих волнах.Эксперты утверждают, что в ближайшем будущем произойдет "полное разделение показателей заболеваемости и смертности", что положит конец эпидемии и приведет к эндемической фазе.Новый штамм коронавируса "Омикрон" порядочно напугал мировое сообщество. Впервые обнаруженный в Ботсване и ЮАР в середине ноября, он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения назвала субвид "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" – по 15-й букве греческого алфавита. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
юар
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1e/262474205_512:0:3243:2048_1920x0_80_0_0_c83855ed53b036f6726d5ca018ea5132.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, всемирная организация здравоохранения, наука, the telegraph, юар, коронавирус covid-19
Стала известна статистика по смертности от штамма коронавируса "омикрон"
11:22 30.12.2021 (обновлено: 11:29 30.12.2021)
Ученые в ходе эксперимента наблюдали за пациентами в городе Цване, провинция Гаутенг, ставшей первоначальным эпицентром вспышки нового штамма
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Стала известна статистика по смертности от штамма коронавируса "омикрон" – выяснилось, что у "омикрона" уровень смертности на 75 процентов меньше по сравнению с предыдущими.
Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на исследователей из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории.
В ходе научного экперимента специалисты наблюдали за пациентами, госпитализированными в городе Цване, провинция Гаутенг (ЮАР), ставшей первоначальным эпицентром вспышки нового штамма. Оказалось, что из-за "омикрона" скончались 4,5 процента больных, тогда как при предыдущих волнах коронавируса этот показатель достигал 21,3 процента.
Далее ученые установили, что менее 50 процентов попавших на больничную койку остро нуждаются в кислородной терапии, тогда как в случае с прежними штаммами этот показатель достигал 99,5 процента. Число нуждающихся в интенсивной терапии также было намного меньше – один процент против 4,3 процента при предыдущих вспышках.
При этом пациенты, госпитализированные в период всплеска "омикрона", выписывались в среднем через четыре дня по сравнению с 8,8 дня при предыдущих волнах.
Эксперты утверждают, что в ближайшем будущем произойдет "полное разделение показателей заболеваемости и смертности", что положит конец эпидемии и приведет к эндемической фазе.
Новый штамм коронавируса "Омикрон" порядочно напугал мировое сообщество. Впервые обнаруженный в Ботсване и ЮАР в середине ноября, он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения назвала субвид "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" – по 15-й букве греческого алфавита.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.