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Стала известна статистика по смертности от штамма коронавируса "омикрон"
Стала известна статистика по смертности от штамма коронавируса "омикрон"
Ученые в ходе экперимента наблюдали за пациентами в городе Цване, провинция Гаутенг, ставшей первоначальным эпицентром вспышки нового штамма
2021-12-30T11:22+0400
2021-12-30T11:29+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Стала известна статистика по смертности от штамма коронавируса "омикрон" – выяснилось, что у "омикрона" уровень смертности на 75 процентов меньше по сравнению с предыдущими.Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на исследователей из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории.Далее ученые установили, что менее 50 процентов попавших на больничную койку остро нуждаются в кислородной терапии, тогда как в случае с прежними штаммами этот показатель достигал 99,5 процента. Число нуждающихся в интенсивной терапии также было намного меньше – один процент против 4,3 процента при предыдущих вспышках.При этом пациенты, госпитализированные в период всплеска "омикрона", выписывались в среднем через четыре дня по сравнению с 8,8 дня при предыдущих волнах.Эксперты утверждают, что в ближайшем будущем произойдет "полное разделение показателей заболеваемости и смертности", что положит конец эпидемии и приведет к эндемической фазе.Новый штамм коронавируса "Омикрон" порядочно напугал мировое сообщество. Впервые обнаруженный в Ботсване и ЮАР в середине ноября, он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения назвала субвид "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" – по 15-й букве греческого алфавита. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, всемирная организация здравоохранения, наука, the telegraph, юар, коронавирус covid-19

Стала известна статистика по смертности от штамма коронавируса "омикрон"

11:22 30.12.2021 (обновлено: 11:29 30.12.2021)
© AP Photo / Valentina PetrovaПандемия коронавируса - лечение зараженных пациентов в реанимации в больнице
Пандемия коронавируса - лечение зараженных пациентов в реанимации в больнице - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
© AP Photo / Valentina Petrova
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Ученые в ходе эксперимента наблюдали за пациентами в городе Цване, провинция Гаутенг, ставшей первоначальным эпицентром вспышки нового штамма
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Стала известна статистика по смертности от штамма коронавируса "омикрон" – выяснилось, что у "омикрона" уровень смертности на 75 процентов меньше по сравнению с предыдущими.
Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на исследователей из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории.
В ходе научного экперимента специалисты наблюдали за пациентами, госпитализированными в городе Цване, провинция Гаутенг (ЮАР), ставшей первоначальным эпицентром вспышки нового штамма. Оказалось, что из-за "омикрона" скончались 4,5 процента больных, тогда как при предыдущих волнах коронавируса этот показатель достигал 21,3 процента.
Далее ученые установили, что менее 50 процентов попавших на больничную койку остро нуждаются в кислородной терапии, тогда как в случае с прежними штаммами этот показатель достигал 99,5 процента. Число нуждающихся в интенсивной терапии также было намного меньше – один процент против 4,3 процента при предыдущих вспышках.
При этом пациенты, госпитализированные в период всплеска "омикрона", выписывались в среднем через четыре дня по сравнению с 8,8 дня при предыдущих волнах.
Эксперты утверждают, что в ближайшем будущем произойдет "полное разделение показателей заболеваемости и смертности", что положит конец эпидемии и приведет к эндемической фазе.
Новый штамм коронавируса "Омикрон" порядочно напугал мировое сообщество. Впервые обнаруженный в Ботсване и ЮАР в середине ноября, он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения назвала субвид "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" – по 15-й букве греческого алфавита.
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