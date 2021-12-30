https://sputnik-georgia.ru/20211230/strashnoe-dtp-v-ananuri-tri-cheloveka-pogibli---video-s-mesta-avarii-263265830.html

Страшное ДТП в Ананури: три человека погибли - видео с места аварии

Страшное ДТП в Ананури: три человека погибли - видео с места аварии

Страшные кадры с места катастрофы на Военно-Грузинской дороге, в черте поселка Ананури, получило агентство Sputnik Грузия. Смотрите в видео, что осталось от... 30.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-30T01:19+0400

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Три человека, в том числе двое иностранцев, погибли в ДТП на дороге близ Жинвали (регион Мцхета-Мтианети) в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля. После столкновения микроавтобус сорвался с обрыва.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Среди погибших мать с ребенком, которые приехали в Грузию из Болгарии. Они скончались на месте. Еще один человек умер уже в больнице. В результате ДТП пострадали еще пять человек.По факту ДТП ведется следствие. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее за собой смерть двух или более человек". Наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.

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