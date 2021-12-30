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Тбилисскому тигру без вредных привычек срочно ищут жену - видео

Тбилисскому тигру без вредных привычек срочно ищут жену - видео

В тбилисском зоопарке сейчас живет только один тигр – это амурский тигр Тор. Его подарил Тбилиси Рижский зоопарк пять лет назад. Как тигр живет сейчас ... 30.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-30T18:48+0400

2021-12-30T18:48+0400

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тбилисский зоопарк

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Путешествие из Риги в Тбилиси – пока единственное интересное приключение в жизни Тора, ведь на тот момент ему был всего год. Но сейчас он подрос, и дирекция зоопарка ищет ему пару. Возможно, новый Год Тигра будет удачным с этой точки зрения и Тор уже не будет один. А после того, как у него появится подружка, их переведут в новый зоопарк, который еще строится на территории у Тбилисского моря.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Мы собираемся перевести его в новый зоопарк, где пока продолжается строительство вольеров. В первую очередь мы переводим туда тех животных, которые живут в более плохих условиях. У Тора и тут хороший вольер, даже для пары тигров он прекрасно подходит", - говорит директор зоопарка Зураб Гуриелидзе. Прежде в Тбилисском зоопарке жили девять тигров. Но все они погибли во время крупного наводнения в Тбилиси в 2015 году.

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