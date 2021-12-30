Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211230/tbilisskomu-tigru-bez-vrednykh-privychek-srochno-ischut-zhenu---video-263289851.html
Тбилисскому тигру без вредных привычек срочно ищут жену - видео
Тбилисскому тигру без вредных привычек срочно ищут жену - видео
В тбилисском зоопарке сейчас живет только один тигр – это амурский тигр Тор. Его подарил Тбилиси Рижский зоопарк пять лет назад. Как тигр живет сейчас ... 30.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-30T18:48+0400
2021-12-30T18:50+0400
видео
мультимедиа
тбилисский зоопарк
новый год
тигр
видео-новости из грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263276121_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_863dadc7349c9776e1ca448d030c7b42.jpg
Путешествие из Риги в Тбилиси – пока единственное интересное приключение в жизни Тора, ведь на тот момент ему был всего год. Но сейчас он подрос, и дирекция зоопарка ищет ему пару. Возможно, новый Год Тигра будет удачным с этой точки зрения и Тор уже не будет один. А после того, как у него появится подружка, их переведут в новый зоопарк, который еще строится на территории у Тбилисского моря.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Мы собираемся перевести его в новый зоопарк, где пока продолжается строительство вольеров. В первую очередь мы переводим туда тех животных, которые живут в более плохих условиях. У Тора и тут хороший вольер, даже для пары тигров он прекрасно подходит", - говорит директор зоопарка Зураб Гуриелидзе. Прежде в Тбилисском зоопарке жили девять тигров. Но все они погибли во время крупного наводнения в Тбилиси в 2015 году.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263276121_309:0:1269:720_1920x0_80_0_0_df9b45b81f2cc66800a8625175503ee9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, тбилисский зоопарк, новый год, тигр, видео-новости из грузии, видео

Тбилисскому тигру без вредных привычек срочно ищут жену - видео

18:48 30.12.2021 (обновлено: 18:50 30.12.2021)
© video: Sputnik / Natia Kvartskhava, Alex Shlamov
Подписаться на
В тбилисском зоопарке сейчас живет только один тигр – это амурский тигр Тор. Его подарил Тбилиси Рижский зоопарк пять лет назад. Как тигр живет сейчас - смотрите в видео Sputnik Грузия.
Путешествие из Риги в Тбилиси – пока единственное интересное приключение в жизни Тора, ведь на тот момент ему был всего год. Но сейчас он подрос, и дирекция зоопарка ищет ему пару. Возможно, новый Год Тигра будет удачным с этой точки зрения и Тор уже не будет один. А после того, как у него появится подружка, их переведут в новый зоопарк, который еще строится на территории у Тбилисского моря.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
"Мы собираемся перевести его в новый зоопарк, где пока продолжается строительство вольеров. В первую очередь мы переводим туда тех животных, которые живут в более плохих условиях. У Тора и тут хороший вольер, даже для пары тигров он прекрасно подходит", - говорит директор зоопарка Зураб Гуриелидзе.
Прежде в Тбилисском зоопарке жили девять тигров. Но все они погибли во время крупного наводнения в Тбилиси в 2015 году.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:11Нарушивших правила судей будут отправлять учится - парламент утвердил закон о судах
19:48Пострадавший в ДТП мужчина убил своего обидчика
19:30Политические итоги 2021 года в Грузии: что думают эксперты - видео
19:22Новогодняя программа: куда пойти в Тбилиси на праздники
19:01Омбудсмен Грузии раскритиковала метод этапирования Саакашвили
18:48Тбилисскому тигру без вредных привычек срочно ищут жену - видео
18:26Крупнейшие IT-компании мира могут разместить центры данных в Грузии
17:26Грузинские горцы решили бороться с майнингом криптовалют древними традициями
16:32Парламент Грузии избрал нового председателя комитета по образованию и науке
16:17Переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США пройдут 10 января
16:01GWP пояснила, почему жители Тбилиси получили две квитанции за воду
15:46Прогноз курсов рубля, доллара и евро 2022
15:31Акция жильцов аварийного дома в Тбилиси переросла в стычку с полицией
15:16Число инфицированных "омикроном" в Грузии приближается к сотне
15:01Можно ли покорить Марс за месяц? Илон Маск ответил и шокировал поклонников
14:41Парламент поддержал упразднение Службы госинспектора в Грузии во втором чтении
13:40Саакашвили не должен быть привилегированным заключенным – депутат
13:21"Реальная любовь": Тина Канделаки спародировала танец Хью Гранта – ВИДЕО
13:07Молодая женщина выпала с 14-го этажа в центре Тбилиси
12:52Новое предприятие открылось в Поти