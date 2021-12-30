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Тысячи семей в Тбилиси остались без воды в предновогодние дни
Тысячи семей в Тбилиси остались без воды в предновогодние дни
До устранения аварии компания обещает снабдить отключенные районы питьевой водой в цистернах 30.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-30T23:33+0400
2021-12-30T23:33+0400
происшествия
новости
грузия
georgian water and power
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Жители сразу двух крупных районов остались без водоснабжения в ночь на 31 декабря из-за аварии, сообщает компания Georgia Water &amp; Power.По данным компании, без воды до 16:00 31 декабря остались жители Глдани - Надзаладевского района.В частности часть жителей ТЭВЗа, горы Лоткина, Худадовской улицы, района Санзона, проспекта Гурамишвили и других прилежащих улиц.Также без воды остались и часть микрорайонов Глдани и прилегающих к ним улиц.До устранения аварии компания обещает снабдить эти районы питьевой водой в цистернах.
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происшествия, новости, грузия, georgian water and power

Тысячи семей в Тбилиси остались без воды в предновогодние дни

23:33 30.12.2021
© Pixabay / kaboompicsВода из-под крана
Вода из-под крана - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
© Pixabay / kaboompics
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До устранения аварии компания обещает снабдить отключенные районы питьевой водой в цистернах
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Жители сразу двух крупных районов остались без водоснабжения в ночь на 31 декабря из-за аварии, сообщает компания Georgia Water & Power.
По данным компании, без воды до 16:00 31 декабря остались жители Глдани - Надзаладевского района.
В частности часть жителей ТЭВЗа, горы Лоткина, Худадовской улицы, района Санзона, проспекта Гурамишвили и других прилежащих улиц.
Также без воды остались и часть микрорайонов Глдани и прилегающих к ним улиц.
До устранения аварии компания обещает снабдить эти районы питьевой водой в цистернах.
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