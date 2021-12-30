https://sputnik-georgia.ru/20211230/tysyachi-semey-v-tbilisi-ostalis-bez-vody-v-prednovogodnie-dni-263295548.html

Тысячи семей в Тбилиси остались без воды в предновогодние дни

Тысячи семей в Тбилиси остались без воды в предновогодние дни

До устранения аварии компания обещает снабдить отключенные районы питьевой водой в цистернах 30.12.2021, Sputnik Грузия

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2021-12-30T23:33+0400

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происшествия

новости

грузия

georgian water and power

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Жители сразу двух крупных районов остались без водоснабжения в ночь на 31 декабря из-за аварии, сообщает компания Georgia Water & Power.По данным компании, без воды до 16:00 31 декабря остались жители Глдани - Надзаладевского района.В частности часть жителей ТЭВЗа, горы Лоткина, Худадовской улицы, района Санзона, проспекта Гурамишвили и других прилежащих улиц.Также без воды остались и часть микрорайонов Глдани и прилегающих к ним улиц.До устранения аварии компания обещает снабдить эти районы питьевой водой в цистернах.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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происшествия, новости, грузия, georgian water and power