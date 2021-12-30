https://sputnik-georgia.ru/20211230/tysyachi-semey-v-tbilisi-ostalis-bez-vody-v-prednovogodnie-dni-263295548.html
Тысячи семей в Тбилиси остались без воды в предновогодние дни
Тысячи семей в Тбилиси остались без воды в предновогодние дни
До устранения аварии компания обещает снабдить отключенные районы питьевой водой в цистернах 30.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-30T23:33+0400
2021-12-30T23:33+0400
2021-12-30T23:33+0400
происшествия
новости
грузия
georgian water and power
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24064/60/240646048_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_c236f8866c4c1a3c7eff9c874be2774e.jpg
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Жители сразу двух крупных районов остались без водоснабжения в ночь на 31 декабря из-за аварии, сообщает компания Georgia Water & Power.По данным компании, без воды до 16:00 31 декабря остались жители Глдани - Надзаладевского района.В частности часть жителей ТЭВЗа, горы Лоткина, Худадовской улицы, района Санзона, проспекта Гурамишвили и других прилежащих улиц.Также без воды остались и часть микрорайонов Глдани и прилегающих к ним улиц.До устранения аварии компания обещает снабдить эти районы питьевой водой в цистернах.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24064/60/240646048_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_ca8eab045549eddcf0217c7506feec23.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, georgian water and power
Тысячи семей в Тбилиси остались без воды в предновогодние дни
До устранения аварии компания обещает снабдить отключенные районы питьевой водой в цистернах
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Жители сразу двух крупных районов остались без водоснабжения в ночь на 31 декабря из-за аварии, сообщает компания Georgia Water & Power.
По данным компании, без воды до 16:00 31 декабря остались жители Глдани - Надзаладевского района.
В частности часть жителей ТЭВЗа, горы Лоткина, Худадовской улицы, района Санзона, проспекта Гурамишвили и других прилежащих улиц.
Также без воды остались и часть микрорайонов Глдани и прилегающих к ним улиц.
До устранения аварии компания обещает снабдить эти районы питьевой водой в цистернах.