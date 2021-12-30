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На Новый год в Тбилиси ограничат движение транспорта - маршруты автобусов

На Новый год в Тбилиси ограничат движение транспорта - маршруты автобусов

Из-за того, что в центре Тбилиси будут проводиться праздничные мероприятия, маршрут уже с 20:00 изменят многие автобусы

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Движение транспорта в центре Тбилиси - на площади Первой Республики, проспекте Руставели и площади Свободы, в связи с праздничными мероприятиями будет ограничено с 20:00 31 декабря до 05:00 1 января, сообщает мэрия столицы.Движение будет открыто с улицы Меликишвили до станции метро "Руставели", а также с улиц Джавахишвили, братьев Какабадзе, Сараджишвили, Инашвили, Месхия, Александре Чавчавадзе, Реваза Лагидзе, Васо Абашидзе, Митрофана Лагидзе, Леси Украинки, 9 Апреля, Антона Пурцеладзе, Ладо Асатиани до пересечения с проспектом Руставели.Также будет ограничено движение в направлении площади Свободы для транспортных средств, следующих с улиц Котэ Абхази и Дадиани. Движение в направлении Мтацминда будет разрешено с улицы Меликишвили через улицы Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе и Зандукели, а затем через Барнова, Гогебашвили и братьев Какабадзе.Общественный транспорт будет курсировать по следующим маршрутам: автобусы №6, 14, 31, 37, 42, 46, 52, 58, 87, 88, N50 и 301, а также микроавтобусы №2, 31, 41, 72, 120, 145 и 170 будут перемещаться с улицы Меликишвили до метро "Руставели", после чего продолжат движение по улице Михаила Джавахишвили и через правую набережную доедут до улицы Бараташвили. В обратном направлении автобусы №6, 14, 42, 52, 58, 87, 88 и 150 будут использовать левую набережную реки.Что касается автобусов №59 и 91, которые движутся обычно с улицы Меликишвили в направлении проспекта Руставели, то они продолжат путь в направлении улицы Джавахишвили, а затем продолжат движение по вышеуказанной схеме. В обратном направлении, через мост Галактиона Табидзе и улицу Джавахишвили, они выйдут на улицу Костава, а затем продолжат движение по схеме.Автобусы №50, 71, 344 и микроавтобус №176 будут курсировать с улицы Горгасали через мост Метехи, площадь Европы, левую набережную и мост Бараташвили и завершат обслуживание пассажиров на улице Бараташвили.Автобусы №4, 10, 90, 103, 106, 112 и 124, которые движутся с шоссе Тбилиси-Коджори в сторону улицы Бараташвили и проспекта Руставели, завершат движение по улице Амаглеба (близ здания №11). Автобус №383, который движется с улицы Чонкадзе в сторону улицы Бараташвили, также переместится на улицу Амаглеба (рядом с №11).Автобусы №2, 20, 25, 39, 43 и 80 от моста Бараташвили выедут на улицу Бараташвили и завершат движение в районе улицы Пушкина. В обратном направлении маршруты движения этих автобусов не изменятся.Микроавтобусы №2, 31, 72, 120 и 170 проедут через мост Бараташвили к улице Бараташвили, а через улицы Табукашвили и Джавахишвили доедут до станции метро "Руставели", а затем продолжат движение по установленной схеме.Микроавтобус №140 будет курсировать от улицы Горгасали до площади Европы и левой набережной, после чего с улицы Бараташвили выедет на улицы Табукашвили и Джавахишвили и сможет выехать на правую набережную.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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