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Видео с песиком, расплывшимся в улыбке от поцелуев кота, покорило Сеть

Видео с песиком, расплывшимся в улыбке от поцелуев кота, покорило Сеть

Собак и кошек почему-то принято считать заклятыми врагами, но искренняя любовь растопит сердце любого животного 30.12.2021, Sputnik Грузия

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На кадрах видно, как собака лежит вместе со своим пушистым другом на кровати и наслаждается жизнью. Котик лижет своему другу голову и шею, что очень нравится песику. Что еще нужно для счастья? Такой любви от котика позавидует любой.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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