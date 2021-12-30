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Видео с песиком, расплывшимся в улыбке от поцелуев кота, покорило Сеть
Видео с песиком, расплывшимся в улыбке от поцелуев кота, покорило Сеть
Собак и кошек почему-то принято считать заклятыми врагами, но искренняя любовь растопит сердце любого животного 30.12.2021, Sputnik Грузия
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На кадрах видно, как собака лежит вместе со своим пушистым другом на кровати и наслаждается жизнью. Котик лижет своему другу голову и шею, что очень нравится песику. Что еще нужно для счастья? Такой любви от котика позавидует любой.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , кошки, собака, видео с животными, вирусные видео

Видео с песиком, расплывшимся в улыбке от поцелуев кота, покорило Сеть

11:07 30.12.2021 (обновлено: 11:21 30.12.2021)
© Youtube / Rumble ViralВидео с песиком, расплывшимся в улыбке от поцелуев кота, покорило Сеть
Видео с песиком, расплывшимся в улыбке от поцелуев кота, покорило Сеть - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
© Youtube / Rumble Viral
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Собак и кошек почему-то принято считать заклятыми врагами, но искренняя любовь растопит сердце любого животного
На кадрах видно, как собака лежит вместе со своим пушистым другом на кровати и наслаждается жизнью. Котик лижет своему другу голову и шею, что очень нравится песику. Что еще нужно для счастья? Такой любви от котика позавидует любой.
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