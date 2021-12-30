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Волк покусал трех человек на западе Грузии
Волк покусал трех человек на западе Грузии
Агрессивный хищник напал на людей в селе Маклаки Цхалтубского района 30.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Волк покусал троих человек в селе Маглаки Цхалтубского муниципалитета (Западная Грузия), сообщает Первый канал.Пострадавшие – одна женщина и двое мужчин – были доставлены в Кутаисский реферальный госпиталь.По словам медицинского директора клиники Ираклия Гогинава, состояние пациентов стабильное.В Грузии отстрел волков запрещен. Убивать хищников разрешается в крайних случаях, когда они угрожают жизни человека. До начала охоты на волков необходимо специальное разрешение министерства окружающей среды и сельского хозяйства. Соответствующее обращение должно поступить из районной администрации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия

Волк покусал трех человек на западе Грузии

12:23 30.12.2021
© Pixabay / Alexas_FotosВолк в лесу
Волк в лесу - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
© Pixabay / Alexas_Fotos
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Агрессивный хищник напал на людей в селе Маклаки Цхалтубского района
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Волк покусал троих человек в селе Маглаки Цхалтубского муниципалитета (Западная Грузия), сообщает Первый канал.
Пострадавшие – одна женщина и двое мужчин – были доставлены в Кутаисский реферальный госпиталь.
По словам медицинского директора клиники Ираклия Гогинава, состояние пациентов стабильное.
В Грузии отстрел волков запрещен. Убивать хищников разрешается в крайних случаях, когда они угрожают жизни человека. До начала охоты на волков необходимо специальное разрешение министерства окружающей среды и сельского хозяйства. Соответствующее обращение должно поступить из районной администрации.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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