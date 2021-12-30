https://sputnik-georgia.ru/20211230/volk-pokusal-trekh-chelovek-na-zapade-gruzii-263274077.html

Волк покусал трех человек на западе Грузии

Волк покусал трех человек на западе Грузии

Агрессивный хищник напал на людей в селе Маклаки Цхалтубского района 30.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-30T12:23+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Волк покусал троих человек в селе Маглаки Цхалтубского муниципалитета (Западная Грузия), сообщает Первый канал.Пострадавшие – одна женщина и двое мужчин – были доставлены в Кутаисский реферальный госпиталь.По словам медицинского директора клиники Ираклия Гогинава, состояние пациентов стабильное.В Грузии отстрел волков запрещен. Убивать хищников разрешается в крайних случаях, когда они угрожают жизни человека. До начала охоты на волков необходимо специальное разрешение министерства окружающей среды и сельского хозяйства. Соответствующее обращение должно поступить из районной администрации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия