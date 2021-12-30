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Волк покусал трех человек на западе Грузии
Волк покусал трех человек на западе Грузии
Агрессивный хищник напал на людей в селе Маклаки Цхалтубского района 30.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-30T12:23+0400
2021-12-30T12:23+0400
2021-12-30T12:23+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Волк покусал троих человек в селе Маглаки Цхалтубского муниципалитета (Западная Грузия), сообщает Первый канал.Пострадавшие – одна женщина и двое мужчин – были доставлены в Кутаисский реферальный госпиталь.По словам медицинского директора клиники Ираклия Гогинава, состояние пациентов стабильное.В Грузии отстрел волков запрещен. Убивать хищников разрешается в крайних случаях, когда они угрожают жизни человека. До начала охоты на волков необходимо специальное разрешение министерства окружающей среды и сельского хозяйства. Соответствующее обращение должно поступить из районной администрации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия
Волк покусал трех человек на западе Грузии
Агрессивный хищник напал на людей в селе Маклаки Цхалтубского района
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Волк покусал троих человек в селе Маглаки Цхалтубского муниципалитета (Западная Грузия), сообщает Первый канал.
Пострадавшие – одна женщина и двое мужчин – были доставлены в Кутаисский реферальный госпиталь.
По словам медицинского директора клиники Ираклия Гогинава, состояние пациентов стабильное.
В Грузии отстрел волков запрещен. Убивать хищников разрешается в крайних случаях, когда они угрожают жизни человека. До начала охоты на волков необходимо специальное разрешение министерства окружающей среды и сельского хозяйства. Соответствующее обращение должно поступить из районной администрации.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.