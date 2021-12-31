Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211231/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-100-263300475.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 100
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 100
За последние 24 часа от коронавируса скончались 42 человека, выздоровели за сутки 2 251 человек, а с начала пандемии – 895 315 31.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-31T10:54+0400
2021-12-31T11:01+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/13/262217170_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_c9c6450e7918b7ac588420ed11c1fa88.jpg
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 100. Скончались 42 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 934 741 случай заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 251 человек, а с начала пандемии – 895 315. Скончались 13 800.За сутки сделано 38 802 теста, в том числе 23 472 на антиген и 15 330 ПЦР-тестов.Грузинский специалист рассказал все об "омикроне" и датах завершения пандемии коронавируса&gt;&gt;Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 5,41%, за последние 14 дней – 5,5%, за последние семь дней – 5,28%.К этому времени сделано 2 512 858 прививок, в том числе за последние сутки вакцинировались 5 532 человека.В карантине в данное время находятся 57 человек, в стационарах – 4 551, в ковид-гостиницах – 858.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/13/262217170_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_8212761b0ac2fb48e4efb1d8ab2a4a03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 100

10:54 31.12.2021 (обновлено: 11:01 31.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
За последние 24 часа от коронавируса скончались 42 человека, выздоровели за сутки 2 251 человек, а с начала пандемии – 895 315
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 100. Скончались 42 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 934 741 случай заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 251 человек, а с начала пандемии – 895 315. Скончались 13 800.
За сутки сделано 38 802 теста, в том числе 23 472 на антиген и 15 330 ПЦР-тестов.
Грузинский специалист рассказал все об "омикроне" и датах завершения пандемии коронавируса>>
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 5,41%, за последние 14 дней – 5,5%, за последние семь дней – 5,28%.
К этому времени сделано 2 512 858 прививок, в том числе за последние сутки вакцинировались 5 532 человека.
В карантине в данное время находятся 57 человек, в стационарах – 4 551, в ковид-гостиницах – 858.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:42Главные события 2021 года в Грузии за три минуты - видео
11:27"Животные умирают от разрыва сердца" – зоопарк Тбилиси просит отказаться от пиротехники
11:11В Тбилиси прошла репетиция новогоднего гала-концерта
11:01В центре Баку прогремел взрыв: есть пострадавшие - видео
10:54Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 100
10:39Где можно будет приобрести проездные в Тбилиси
10:23Градского "оживили" в финале "Голоса". Рыдал весь зал – ВИДЕО
10:08Ночным клубам в Грузии разрешили работать в новогоднюю ночь
09:49Новогодняя торговля: полные прилавки и ажиотаж на рынках Тбилиси - фото
09:36Каким был уходящий год для постсоветских стран и что принесет новый?
09:20Курс лари на пятницу – 3,0976 GEL/$1
09:01Стоимость строительства в Грузии продолжает расти – новые данные статистики
08:40Цискаридзе: на Новый год в Тбилиси я всегда был меквле
08:10Шедевры и новинки: в Японии пройдет фестиваль грузинского кино
07:32Экспорт фундука из Грузии продолжает расти
07:01Срок обращения старых банкнот лари истекает сегодня
01:04В Грузии произошло землетрясение
00:25Грузинский специалист рассказал все об "омикроне" и датах завершения пандемии коронавируса
ВчераГосинспектор Грузии ждет вето от президента на упраздняющий службу закон
ВчераТысячи семей в Тбилиси остались без воды в предновогодние дни