https://sputnik-georgia.ru/20211231/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-100-263300475.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 100

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 100

За последние 24 часа от коронавируса скончались 42 человека, выздоровели за сутки 2 251 человек, а с начала пандемии – 895 315 31.12.2021, Sputnik Грузия

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2021-12-31T10:54+0400

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 100. Скончались 42 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 934 741 случай заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 251 человек, а с начала пандемии – 895 315. Скончались 13 800.За сутки сделано 38 802 теста, в том числе 23 472 на антиген и 15 330 ПЦР-тестов.Грузинский специалист рассказал все об "омикроне" и датах завершения пандемии коронавируса>>Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 5,41%, за последние 14 дней – 5,5%, за последние семь дней – 5,28%.К этому времени сделано 2 512 858 прививок, в том числе за последние сутки вакцинировались 5 532 человека.В карантине в данное время находятся 57 человек, в стационарах – 4 551, в ковид-гостиницах – 858.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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