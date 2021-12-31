https://sputnik-georgia.ru/20211231/gidromettsentr-preduprezhdaet-khoroshey-pogody-ne-budet-263318899.html

Гидрометцентр предупреждает: хорошей погоды не будет

Гидрометцентр предупреждает: хорошей погоды не будет

Синоптики прогнозируют гололед на дорогах, обледенение линий электропередач и опасность схода лавин в горах 31.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-31T23:15+0400

2021-12-31T23:15+0400

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новости

грузия

национальное агентство окружающей среды

погода

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Уже 2-4 января по всей Грузии ожидается ухудшение погоды, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.В период с воскресенья по вторник по всей территории страны ожидается сильный ветер. В горах будет снег, туман и метель, на море шторм в 3-4 балла.Синоптики прогнозируют гололед на дорогах, обледенение линий электропередач и опасность схода лавин в горах.Из-за это Национальное агентство окружающей среды не исключает закрытия ряда дорог после Нового года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, национальное агентство окружающей среды, погода