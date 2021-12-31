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Гидрометцентр предупреждает: хорошей погоды не будет
Гидрометцентр предупреждает: хорошей погоды не будет
Синоптики прогнозируют гололед на дорогах, обледенение линий электропередач и опасность схода лавин в горах 31.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-31T23:15+0400
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новости
грузия
национальное агентство окружающей среды
погода
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Уже 2-4 января по всей Грузии ожидается ухудшение погоды, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.В период с воскресенья по вторник по всей территории страны ожидается сильный ветер. В горах будет снег, туман и метель, на море шторм в 3-4 балла.Синоптики прогнозируют гололед на дорогах, обледенение линий электропередач и опасность схода лавин в горах.Из-за это Национальное агентство окружающей среды не исключает закрытия ряда дорог после Нового года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, национальное агентство окружающей среды, погода

Гидрометцентр предупреждает: хорошей погоды не будет

23:15 31.12.2021
© photo: Sputnik / StringerСильный снегопад в высокогорной Аджарии, Хулойский район
Сильный снегопад в высокогорной Аджарии, Хулойский район - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Синоптики прогнозируют гололед на дорогах, обледенение линий электропередач и опасность схода лавин в горах
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Уже 2-4 января по всей Грузии ожидается ухудшение погоды, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
В период с воскресенья по вторник по всей территории страны ожидается сильный ветер. В горах будет снег, туман и метель, на море шторм в 3-4 балла.
Синоптики прогнозируют гололед на дорогах, обледенение линий электропередач и опасность схода лавин в горах.
Из-за это Национальное агентство окружающей среды не исключает закрытия ряда дорог после Нового года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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