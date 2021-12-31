Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211231/glavnoe-o-koronaviruse-na-31-dekabrya-novye-dannye-gruzii-263305222.html
Главное о коронавирусе на 31 декабря: новые данные Грузии
Главное о коронавирусе на 31 декабря: новые данные Грузии
Антилидером ковид-заражения в стране по-прежнему остается Тбилиси, за ним следуют регионы Имерети и Аджария
2021-12-31T12:32+0400
2021-12-31T12:40+0400
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/05/262600829_166:455:2999:2048_1920x0_80_0_0_469c781b706f07e01175d56b5cc7a754.jpg
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Грузинские медики из 2 100 новых случаев коронавируса, в Тбилиси обнаружили 976 фактов, сообщает пресс-служба правительства.Ковид-география остальных случаев заражения COVID-19 выглядит следующим образом:За последние сутки в Грузии от коронавируса и осложнений инфекции скончались 42 человека. Вылечились 2 251 человек, с начала пандемии – 895 315. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 934 741 случай заболевания коронавирусом, 13 800 стали жертвами COVID-19.На данный момент в Грузии 25 600 активных случаев заболевания, 4 551 человек находятся на стационарном лечении. Состояние 1 191 пациента тяжелое, из них 282 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, 858 человека помещены в ковид-гостиницы, 20 191 – проходят курс лечения на дому. В карантинных пространствах остаются 42 человека, в самоизоляции – 29 062.В Грузии за последние сутки сделано 38 802 теста на коронавирус: 23 472 – на антиген и 15 330 – ПЦР-тестов. Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 30 декабря, составляет 5,41%, за две недели – 5,50%, за семь дней – 5,28%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/05/262600829_814:409:2999:2048_1920x0_80_0_0_b0525dddb72c653ef451011dd8d846dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Главное о коронавирусе на 31 декабря: новые данные Грузии

12:32 31.12.2021 (обновлено: 12:40 31.12.2021)
© AP Photo / Bob EdmeЭпидемия коронавируса - проверка ПЦР тестов
Эпидемия коронавируса - проверка ПЦР тестов - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2021
© AP Photo / Bob Edme
Подписаться на
Антилидером ковид-заражения в стране по-прежнему остается Тбилиси, за ним следуют регионы Имерети и Аджария
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Грузинские медики из 2 100 новых случаев коронавируса, в Тбилиси обнаружили 976 фактов, сообщает пресс-служба правительства.
Ковид-география остальных случаев заражения COVID-19 выглядит следующим образом:
Имерети – 281
Аджария – 188
Самегрело - Земо Сванети – 132
Кахети – 138
Квемо Картли – 108
Шида Картли – 115
Гурия – 84
Мцхета-Мтианети – 28
Самцхе-Джавахети – 41
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 9.
За последние сутки в Грузии от коронавируса и осложнений инфекции скончались 42 человека. Вылечились 2 251 человек, с начала пандемии – 895 315. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 934 741 случай заболевания коронавирусом, 13 800 стали жертвами COVID-19.
На данный момент в Грузии 25 600 активных случаев заболевания, 4 551 человек находятся на стационарном лечении. Состояние 1 191 пациента тяжелое, из них 282 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, 858 человека помещены в ковид-гостиницы, 20 191 – проходят курс лечения на дому.
В карантинных пространствах остаются 42 человека, в самоизоляции – 29 062.
В Грузии за последние сутки сделано 38 802 теста на коронавирус: 23 472 – на антиген и 15 330 – ПЦР-тестов. Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 30 декабря, составляет 5,41%, за две недели – 5,50%, за семь дней – 5,28%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:53Пожары, наводнения, скандалы и ковид: 2021 год в фото Associated Press
13:44Стал известен дешевый продукт, снижающий риск развития диабета
13:27Саакашвили в преддверии Нового года рассказал, что у него есть дочь и показал фото
13:01Как встретят Новый 2022 год жители Грузии
12:32Главное о коронавирусе на 31 декабря: новые данные Грузии
12:13Когда завершится пандемия – прогнозы экспертов
11:58Пострадавшие от пиротехники жители Грузии уже стали поступать в ожоговый центр
11:42Главные события 2021 года в Грузии за три минуты – видео
11:27"Животные умирают от разрыва сердца" – зоопарк Тбилиси просит отказаться от пиротехники
11:11В Тбилиси прошла репетиция новогоднего гала-концерта
11:01В центре Баку прогремел взрыв: есть пострадавшие - видео
10:54Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 100
10:39Где можно будет приобрести проездные в Тбилиси
10:23Градского "оживили" в финале "Голоса". Рыдал весь зал – ВИДЕО
10:08Ночным клубам в Грузии разрешили работать в новогоднюю ночь
09:49Новогодняя торговля: полные прилавки и ажиотаж на рынках Тбилиси - фото
09:36Каким был уходящий год для постсоветских стран и что принесет новый?
09:20Курс лари на пятницу – 3,0976 GEL/$1
09:01Стоимость строительства в Грузии продолжает расти – новые данные статистики
08:40Цискаридзе: на Новый год в Тбилиси я всегда был меквле