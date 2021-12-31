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Главное о коронавирусе на 31 декабря: новые данные Грузии

Главное о коронавирусе на 31 декабря: новые данные Грузии

Антилидером ковид-заражения в стране по-прежнему остается Тбилиси, за ним следуют регионы Имерети и Аджария

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Грузинские медики из 2 100 новых случаев коронавируса, в Тбилиси обнаружили 976 фактов, сообщает пресс-служба правительства.Ковид-география остальных случаев заражения COVID-19 выглядит следующим образом:За последние сутки в Грузии от коронавируса и осложнений инфекции скончались 42 человека. Вылечились 2 251 человек, с начала пандемии – 895 315. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 934 741 случай заболевания коронавирусом, 13 800 стали жертвами COVID-19.На данный момент в Грузии 25 600 активных случаев заболевания, 4 551 человек находятся на стационарном лечении. Состояние 1 191 пациента тяжелое, из них 282 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, 858 человека помещены в ковид-гостиницы, 20 191 – проходят курс лечения на дому. В карантинных пространствах остаются 42 человека, в самоизоляции – 29 062.В Грузии за последние сутки сделано 38 802 теста на коронавирус: 23 472 – на антиген и 15 330 – ПЦР-тестов. Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 30 декабря, составляет 5,41%, за две недели – 5,50%, за семь дней – 5,28%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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