https://sputnik-georgia.ru/20211231/glavnye-sobytiya-2021-goda-v-gruzii-za-tri-minuty---video-263303610.html

Главные события 2021 года в Грузии за три минуты - видео

Главные события 2021 года в Грузии за три минуты - видео

Смотрите в видео Sputnik Грузия обзор главных событий 2021 года для страны. Главные новости, скандалы, протесты, достижения и провалы, успехи и неудачи, все... 31.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-31T11:42+0400

2021-12-31T11:42+0400

2021-12-31T11:42+0400

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Для Грузии 2021 год выдался по-настоящему насыщенным. Страна научилась жить в условиях пандемии коронавируса. Постепенно открылись границы, заработали заведения, ожил туризм. Экспорт грузинской продукции рос бешеными темпами. В стране началась массовая вакцинация против COVID-19. От опасной инфекции привилось около 40% взрослого населения. Несмотря на это, жертвами COVID-19 стали более 10 тысяч человек.Однако больше всего в стране скорбели по жертвам трагедии в Батуми, где рухнул пятиэтажный жилой дом с надстройкой. Под руинами погибли девять человек, ​в том числе трое детей. В 2021 году Грузия потеряла ​и великих деятелей культуры. Из жизни ушли известные всем ​режиссер Резо Габриадзе ​и актер Кахи Кавсадзе.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Кипели в Грузии и политические страсти: самый рейтинговый премьер "Мечты" ​Георгий Гахария ушел в оппозицию. Власти взяли штурмом офис "Нацдвижения" и арестовали лидера партии Нику Мелия. Оппозиция бойкотировала ​заседания парламента. Разрулить ситуацию удалось ​после приезда главы Евросовета Шарля Мишеля, который уговорил стороны подписать соглашение. Но после местных выборов ​политический кризис ​снова набрал обороты. Но главным событием года стало ​возвращение и затем арест ​экс-президента Саакашвили. О его нелегальном "круизе" из Украины в Грузию ​говорил весь мир. Впрочем, с корабля экс-президент ​попал прямо в тюремную камеру, а оттуда – в больницу из-за длительной голодовки. Это событие спровоцировало новый кризис в стране. "Единое Нацдвижение" требует ​освобождения экс-президента ​и досрочных выборов в парламент. Уже понятно, что политический кризис ​плавно "переедет" в 2022 год.

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