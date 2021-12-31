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Главные события 2021 года в Грузии за три минуты - видео
Главные события 2021 года в Грузии за три минуты - видео
Смотрите в видео Sputnik Грузия обзор главных событий 2021 года для страны. Главные новости, скандалы, протесты, достижения и провалы, успехи и неудачи, все... 31.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-31T11:42+0400
2021-12-31T11:42+0400
2021-12-31T11:42+0400
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Для Грузии 2021 год выдался по-настоящему насыщенным. Страна научилась жить в условиях пандемии коронавируса. Постепенно открылись границы, заработали заведения, ожил туризм. Экспорт грузинской продукции рос бешеными темпами. В стране началась массовая вакцинация против COVID-19. От опасной инфекции привилось около 40% взрослого населения. Несмотря на это, жертвами COVID-19 стали более 10 тысяч человек.Однако больше всего в стране скорбели по жертвам трагедии в Батуми, где рухнул пятиэтажный жилой дом с надстройкой. Под руинами погибли девять человек, в том числе трое детей. В 2021 году Грузия потеряла и великих деятелей культуры. Из жизни ушли известные всем режиссер Резо Габриадзе и актер Кахи Кавсадзе.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Кипели в Грузии и политические страсти: самый рейтинговый премьер "Мечты" Георгий Гахария ушел в оппозицию. Власти взяли штурмом офис "Нацдвижения" и арестовали лидера партии Нику Мелия. Оппозиция бойкотировала заседания парламента. Разрулить ситуацию удалось после приезда главы Евросовета Шарля Мишеля, который уговорил стороны подписать соглашение. Но после местных выборов политический кризис снова набрал обороты. Но главным событием года стало возвращение и затем арест экс-президента Саакашвили. О его нелегальном "круизе" из Украины в Грузию говорил весь мир. Впрочем, с корабля экс-президент попал прямо в тюремную камеру, а оттуда – в больницу из-за длительной голодовки. Это событие спровоцировало новый кризис в стране. "Единое Нацдвижение" требует освобождения экс-президента и досрочных выборов в парламент. Уже понятно, что политический кризис плавно "переедет" в 2022 год.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, видео, мультимедиа, итоги года, видео-новости из грузии, видео
Главные события 2021 года в Грузии за три минуты - видео
Смотрите в видео Sputnik Грузия обзор главных событий 2021 года для страны. Главные новости, скандалы, протесты, достижения и провалы, успехи и неудачи, все самое интересное - за три минуты.
Для Грузии 2021 год выдался по-настоящему насыщенным. Страна научилась жить в условиях пандемии коронавируса. Постепенно открылись границы, заработали заведения, ожил туризм. Экспорт грузинской продукции рос бешеными темпами. В стране началась массовая вакцинация против COVID-19. От опасной инфекции привилось около 40% взрослого населения. Несмотря на это, жертвами COVID-19 стали более 10 тысяч человек.
Однако больше всего в стране скорбели по жертвам трагедии в Батуми, где рухнул пятиэтажный жилой дом с надстройкой. Под руинами погибли девять человек, в том числе трое детей. В 2021 году Грузия потеряла и великих деятелей культуры. Из жизни ушли известные всем режиссер Резо Габриадзе и актер Кахи Кавсадзе.
Кипели в Грузии и политические страсти: самый рейтинговый премьер "Мечты" Георгий Гахария ушел в оппозицию. Власти взяли штурмом офис "Нацдвижения" и арестовали лидера партии Нику Мелия. Оппозиция бойкотировала заседания парламента. Разрулить ситуацию удалось после приезда главы Евросовета Шарля Мишеля, который уговорил стороны подписать соглашение. Но после местных выборов политический кризис снова набрал обороты.
Но главным событием года стало возвращение и затем арест экс-президента Саакашвили. О его нелегальном "круизе" из Украины в Грузию говорил весь мир. Впрочем, с корабля экс-президент попал прямо в тюремную камеру, а оттуда – в больницу из-за длительной голодовки. Это событие спровоцировало новый кризис в стране. "Единое Нацдвижение" требует освобождения экс-президента и досрочных выборов в парламент. Уже понятно, что политический кризис плавно "переедет" в 2022 год.