https://sputnik-georgia.ru/20211231/goroskop-na-segodnya-1-yanvarya-2022-po-znakam-zodiaka-263298434.html

Гороскоп на сегодня 1 января 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 1 января 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на субботу, 1 января, рассказывает, кому из знаков зодиака звезды помогут сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а кому предстоит лечиться и решать проблемы

2021-12-31T09:52+0400

2021-12-31T09:52+0400

2021-12-31T09:52+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24637/41/246374150_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63f47a4a47df1953d1b5cd2bbfd657b5.jpg

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 1 января, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенВ жизни Овнов наступает позитивный период – старые конфликты будут забыты, а отношения с руководством переменятся к лучшему. По гороскопу знаку зодиака нужно контролировать себя во всем и проявить сегодня внимание к родным людям, чтобы отношения не разладились. Физические нагрузки Овнам полезны, но от активных действий лучше воздержаться. Одиноких ждет романтическое свидание.ТелецТельцы 1 января могут воплощать в жизнь свои креативные замыслы, но они должны быть хорошо обдуманны и реальны. Гороскоп рекомендует знаку зодиака проявить сегодня свои скрытые таланты, что поможет значительно укрепить авторитет. Есть шанс возобновить сегодня прежние отношения или помириться с друзьями. День не располагает к романтике – лучше провести его в кругу родных.БлизнецыБлизнецов 1 января ждут проблемы и препятствия, которые знак зодиака преодолеет благодаря своему потенциалу и способностям. Финансовое положение стабильно, правда особо шиковать гороскоп не советует – деньги понадобятся на решение семейных проблем. Свободное время лучше провести в кругу семьи или с любимым человеком в романтической обстановке. Знаку зодиака нужно позаботиться о здоровье.РакРаки 1 января смогут легко добиться всего. Благоприятно сегодня для заключения договоров и коммерческих операций. При совершении ответственных шагов, связанных с семейным бюджетом и имуществом, гороскоп советует знаку зодиака принимать во внимание интересы и пожелания домочадцев. Благоприятно сегодня для начала диеты, а вот заводить амурные знакомства не стоит.ЛевПрекрасный день для осуществления любых замыслов, требующих решительности. Львы удачно проведут деловые встречи и переговоры благодаря свежим идеям и появлению новых союзников. Дела от представителей знака зодиака потребуют сегодня максимальной концентрации и организованности – они смогут исправить старые ошибки. Душевный комфорт принесут встречи с друзьями, а также прием гостей.ДеваДевам, чтобы улучшить свое финансовое положение, нужно работать сегодня не покладая рук. Гороскоп рекомендует знаку зодиака быть терпеливее, чтобы улучшить и упрочить отношения со второй половиной. Энергетический фон сегодня нарушен, поэтому Девам лучше воздержаться от негативных высказываний. У семейных ожидаются разногласия из-за несовпадения взглядов на запланированные покупки. Гороскоп рекомендует договориться и воздержаться от чрезмерных трат.ВесыПылкость Весов помешает 1 января в решении вопросов. Гороскоп рекомендует знаку зодиака сдержать эмоции и спокойно приступить к урегулированию проблем. День обещает быть напряженным. Заниматься Весам сегодня придется также бытовыми вопросами и семейными делами. Вечер следует провести в кругу семьи и друзей. Знак зодиака сможет восстановить силы в обстановке, располагающей к отдыху.СкорпионСкорпионы смогут 1 января показать свой профессионализм и реализовать множество задумок, но им следует сдерживать эмоции и сохранять хладнокровие, чтобы день прошел без значительных потерь. По гороскопу благоприятно сегодня для занятий любым делом, в том числе и для крупных покупок и решения финансовых вопросов. Под воздействием эмоций некоторые семейные Скорпионы окажутся на грани развода.СтрелецСтрельцам 1 января космос советует искать новые источники дохода. Знак зодиака должен подумать о собственном бизнесе и, соответственно, повысить свою финансовую грамотность. Гороскоп рекомендует Стрельцам не перенапрягаться – избыточная физическая активность может им навредить. Семейные заботы повлекут за собой непредусмотренные финансовые издержки, а в любовных делах ожидаются позитивные изменения.КозерогАвторитет Козерогов 1 января укрепится, что положительно отразится на перспективах карьерного роста. Гороскоп призывает знак зодиака быть сегодня сдержаннее и не конфликтовать с окружающими, а также не совершать ненужных покупок. Козерогам нельзя перетруждаться сверх меры, а также допоздна засиживаться перед телевизором или компьютером. Чтобы восстановить силы, знаку зодиака необходимо много отдыхать.ВодолейБудущее Водолеев, определят во многом поступки, совершенные 1 января. В течение дня у них периодически возникнут трудности, связанные с техническими неисправностями и опозданиями. Гороскоп подарит знаку зодиака шанс для закладки новых инвестиционных проектов. Инвестиции, сделанные сегодня, принесут немалую прибыль. Водолеям следует быть сдержаннее и направить поток негативных эмоций на созидательные цели.РыбыРыбам 1 января нужно сосредоточиться на текущих делах. Ожидается серьезный разговор с руководством о перспективах знака зодиака в компании. Гороскоп предупреждает Рыб, что успеха достигает лишь тот, кто не готов примириться с поражением и советует не опускать руки перед трудностями. Знаку зодиака нужно сменить обстановку и отдохнуть, чтобы набраться сил. Рыбам нужно отказаться на время от животной пищи.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака