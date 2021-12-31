Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211231/gradskogo-ozhivili-v-finale-golosa-rydal-ves-zal--video-263300644.html
Градского "оживили" в финале "Голоса". Рыдал весь зал – ВИДЕО
Градского "оживили" в финале "Голоса". Рыдал весь зал – ВИДЕО
Музыканта "воскресили" для шоу, которое он не хотел покидать буквально до самых последних дней своей жизни
2021-12-31T10:23+0400
2021-12-31T10:23+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
россия
шоу "голос"
александр градский
дмитрий нагиев
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1e/262468259_0:119:2576:1568_1920x0_80_0_0_735c29188b07a79cafdaae74016a500a.jpg
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Выдающегося российского исполнителя Александра Градского, покинувшего мир больше месяца назад в результате осложнений после коронавируса, "оживили" в финале вокального шоу "Голос" на Первом канале, наставником которого музыкант являлся.Пережить кончину Градского особенно тяжело пришлось его коллегам по проекту "Голос", а также финалисту из команды мэтра Алишеру Каримову. По правилам программы, в финальном выпуске подопечные должны исполнить композиции вместе со своими наставниками.Авторы "Голоса" нашли способ, позволивший им выйти из ситуации: Алишер Каримов пел на сцене один, а позади него был установлен огромный экран, на котором показывали старое выступление Градского в записи. Градский и Каримов исполнили легендарную композицию "Как молоды мы были".Номер получился весь трогательным, проникновенным и необычным. Зал стоял на ногах и плакал. А на финальных аккордах сдержать слезы не смог даже ведущий Дмитрий Нагиев. Между тем, победителем десятого сезона телевизионного проекта "Голос" на Первом канале стал Александр Волкодав из команды певицы Пелагеи.Александра Градского не стало 28 ноября, музыкант ушел из жизни на 73-м году. Причиной смерти выдающегося исполнителя стал инфаркт головного мозга. Последние недели жизни музыкант чувствовал себя неважно, тем не менее продолжал сниматься в шоу "Голос" на Первом. Все коллеги отговаривали Александра Борисовича от таких подвигов, однако артист категорически не хотел подводить команду. Так что на съемки нескольких выпусков мэтра доставляли прямо на больничной койке.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1e/262468259_0:0:2551:1913_1920x0_80_0_0_141734c6910304129127c831b90a885d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, шоу "голос", александр градский, дмитрий нагиев, российский шоу-бизнес

Градского "оживили" в финале "Голоса". Рыдал весь зал – ВИДЕО

10:23 31.12.2021
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкПевец Александр Градский
Певец Александр Градский - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2021
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Музыканта "воскресили" для шоу, которое он не хотел покидать буквально до самых последних дней своей жизни
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Выдающегося российского исполнителя Александра Градского, покинувшего мир больше месяца назад в результате осложнений после коронавируса, "оживили" в финале вокального шоу "Голос" на Первом канале, наставником которого музыкант являлся.
Пережить кончину Градского особенно тяжело пришлось его коллегам по проекту "Голос", а также финалисту из команды мэтра Алишеру Каримову. По правилам программы, в финальном выпуске подопечные должны исполнить композиции вместе со своими наставниками.
Авторы "Голоса" нашли способ, позволивший им выйти из ситуации: Алишер Каримов пел на сцене один, а позади него был установлен огромный экран, на котором показывали старое выступление Градского в записи. Градский и Каримов исполнили легендарную композицию "Как молоды мы были".
Номер получился весь трогательным, проникновенным и необычным. Зал стоял на ногах и плакал. А на финальных аккордах сдержать слезы не смог даже ведущий Дмитрий Нагиев.

Сам Каримов не раз признавался, что ощущает поддержку Градского даже после его ухода. "Я ощущаю, что он рядом. Когда выходил на сцену в полуфинале, понимал, что он находится где-то тут", – говорил артист.

Между тем, победителем десятого сезона телевизионного проекта "Голос" на Первом канале стал Александр Волкодав из команды певицы Пелагеи.
Александра Градского не стало 28 ноября, музыкант ушел из жизни на 73-м году. Причиной смерти выдающегося исполнителя стал инфаркт головного мозга. Последние недели жизни музыкант чувствовал себя неважно, тем не менее продолжал сниматься в шоу "Голос" на Первом.
Все коллеги отговаривали Александра Борисовича от таких подвигов, однако артист категорически не хотел подводить команду. Так что на съемки нескольких выпусков мэтра доставляли прямо на больничной койке.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:42Главные события 2021 года в Грузии за три минуты - видео
11:27"Животные умирают от разрыва сердца" – зоопарк Тбилиси просит отказаться от пиротехники
11:11В Тбилиси прошла репетиция новогоднего гала-концерта
11:01В центре Баку прогремел взрыв: есть пострадавшие - видео
10:54Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 100
10:39Где можно будет приобрести проездные в Тбилиси
10:23Градского "оживили" в финале "Голоса". Рыдал весь зал – ВИДЕО
10:08Ночным клубам в Грузии разрешили работать в новогоднюю ночь
09:49Новогодняя торговля: полные прилавки и ажиотаж на рынках Тбилиси - фото
09:36Каким был уходящий год для постсоветских стран и что принесет новый?
09:20Курс лари на пятницу – 3,0976 GEL/$1
09:01Стоимость строительства в Грузии продолжает расти – новые данные статистики
08:40Цискаридзе: на Новый год в Тбилиси я всегда был меквле
08:10Шедевры и новинки: в Японии пройдет фестиваль грузинского кино
07:32Экспорт фундука из Грузии продолжает расти
07:01Срок обращения старых банкнот лари истекает сегодня
01:04В Грузии произошло землетрясение
00:25Грузинский специалист рассказал все об "омикроне" и датах завершения пандемии коронавируса
ВчераГосинспектор Грузии ждет вето от президента на упраздняющий службу закон
ВчераТысячи семей в Тбилиси остались без воды в предновогодние дни