https://sputnik-georgia.ru/20211231/gradskogo-ozhivili-v-finale-golosa-rydal-ves-zal--video-263300644.html

Градского "оживили" в финале "Голоса". Рыдал весь зал – ВИДЕО

Градского "оживили" в финале "Голоса". Рыдал весь зал – ВИДЕО

Музыканта "воскресили" для шоу, которое он не хотел покидать буквально до самых последних дней своей жизни

2021-12-31T10:23+0400

2021-12-31T10:23+0400

2021-12-31T10:23+0400

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Выдающегося российского исполнителя Александра Градского, покинувшего мир больше месяца назад в результате осложнений после коронавируса, "оживили" в финале вокального шоу "Голос" на Первом канале, наставником которого музыкант являлся.Пережить кончину Градского особенно тяжело пришлось его коллегам по проекту "Голос", а также финалисту из команды мэтра Алишеру Каримову. По правилам программы, в финальном выпуске подопечные должны исполнить композиции вместе со своими наставниками.Авторы "Голоса" нашли способ, позволивший им выйти из ситуации: Алишер Каримов пел на сцене один, а позади него был установлен огромный экран, на котором показывали старое выступление Градского в записи. Градский и Каримов исполнили легендарную композицию "Как молоды мы были".Номер получился весь трогательным, проникновенным и необычным. Зал стоял на ногах и плакал. А на финальных аккордах сдержать слезы не смог даже ведущий Дмитрий Нагиев. Между тем, победителем десятого сезона телевизионного проекта "Голос" на Первом канале стал Александр Волкодав из команды певицы Пелагеи.Александра Градского не стало 28 ноября, музыкант ушел из жизни на 73-м году. Причиной смерти выдающегося исполнителя стал инфаркт головного мозга. Последние недели жизни музыкант чувствовал себя неважно, тем не менее продолжал сниматься в шоу "Голос" на Первом. Все коллеги отговаривали Александра Борисовича от таких подвигов, однако артист категорически не хотел подводить команду. Так что на съемки нескольких выпусков мэтра доставляли прямо на больничной койке.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, шоу "голос", александр градский, дмитрий нагиев, российский шоу-бизнес