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Как алкоголь влияет на иммунитет к коронавирусу
Как алкоголь влияет на иммунитет к коронавирусу
Наличие в прошлом расстройства, связанного с употреблением алкоголя, не повышает риск заболеть COVID-19, говорится в исследовании 31.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-31T20:15+0400
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Взаимосвязи между иммунитетом к возбудителю COVID-19 и употреблением крепких спиртных напитков обнаружила группа исследователей из Университета Питтсбурга. В опубликованной работе на сайте препринтов medRxiv.org, ученные рассказали о рассмотрении факторов, которые могли бы повлиять на частоту заражения SARS-CoV-2 среди пожилых людей: прошлые и нынешние проблемы с психикой, наличие соматических заболеваний, а также употребление алкоголя и наркотиков. Всего в исследовании участвовали 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет.При этом, по их словам, наличие в прошлом расстройства, связанного с употреблением алкоголя, не повышает риск заболеть COVID-19.
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новости, в мире, наука, алкоголь, коронавирус covid-19

Как алкоголь влияет на иммунитет к коронавирусу

20:15 31.12.2021 (обновлено: 20:55 31.12.2021)
© AFP / KAREN DUCEYУченые-исследователи в одной из лабораторий США работают над вакциной против коронавируса
Ученые-исследователи в одной из лабораторий США работают над вакциной против коронавируса - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2021
© AFP / KAREN DUCEY
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Наличие в прошлом расстройства, связанного с употреблением алкоголя, не повышает риск заболеть COVID-19, говорится в исследовании
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Взаимосвязи между иммунитетом к возбудителю COVID-19 и употреблением крепких спиртных напитков обнаружила группа исследователей из Университета Питтсбурга.
В опубликованной работе на сайте препринтов medRxiv.org, ученные рассказали о рассмотрении факторов, которые могли бы повлиять на частоту заражения SARS-CoV-2 среди пожилых людей: прошлые и нынешние проблемы с психикой, наличие соматических заболеваний, а также употребление алкоголя и наркотиков. Всего в исследовании участвовали 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет.
"Лица, подвергшиеся воздействию COVID-19, но имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков, чем пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией: в среднем около одного напитка в день. Потребление пива и вина не было статистически значимым", — пишут авторы работы.
При этом, по их словам, наличие в прошлом расстройства, связанного с употреблением алкоголя, не повышает риск заболеть COVID-19.
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