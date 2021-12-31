https://sputnik-georgia.ru/20211231/kak-alkogol-vliyaet-na-immunitet-k-koronavirusu-263316582.html

Как алкоголь влияет на иммунитет к коронавирусу

Как алкоголь влияет на иммунитет к коронавирусу

Наличие в прошлом расстройства, связанного с употреблением алкоголя, не повышает риск заболеть COVID-19, говорится в исследовании 31.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Взаимосвязи между иммунитетом к возбудителю COVID-19 и употреблением крепких спиртных напитков обнаружила группа исследователей из Университета Питтсбурга. В опубликованной работе на сайте препринтов medRxiv.org, ученные рассказали о рассмотрении факторов, которые могли бы повлиять на частоту заражения SARS-CoV-2 среди пожилых людей: прошлые и нынешние проблемы с психикой, наличие соматических заболеваний, а также употребление алкоголя и наркотиков. Всего в исследовании участвовали 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет.При этом, по их словам, наличие в прошлом расстройства, связанного с употреблением алкоголя, не повышает риск заболеть COVID-19.

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новости, в мире, наука, алкоголь, коронавирус covid-19