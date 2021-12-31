https://sputnik-georgia.ru/20211231/kak-alkogol-vliyaet-na-immunitet-k-koronavirusu-263316582.html
Как алкоголь влияет на иммунитет к коронавирусу
Как алкоголь влияет на иммунитет к коронавирусу
Наличие в прошлом расстройства, связанного с употреблением алкоголя, не повышает риск заболеть COVID-19, говорится в исследовании 31.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-31T20:15+0400
2021-12-31T20:15+0400
2021-12-31T20:55+0400
новости
в мире
наука
алкоголь
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/13/250941816_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8abb30ce8c4b8b2ad9272b8109418aaf.jpg
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Взаимосвязи между иммунитетом к возбудителю COVID-19 и употреблением крепких спиртных напитков обнаружила группа исследователей из Университета Питтсбурга. В опубликованной работе на сайте препринтов medRxiv.org, ученные рассказали о рассмотрении факторов, которые могли бы повлиять на частоту заражения SARS-CoV-2 среди пожилых людей: прошлые и нынешние проблемы с психикой, наличие соматических заболеваний, а также употребление алкоголя и наркотиков. Всего в исследовании участвовали 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет.При этом, по их словам, наличие в прошлом расстройства, связанного с употреблением алкоголя, не повышает риск заболеть COVID-19.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/13/250941816_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_71957e06c8c1ec999c5511bff4c1bb9c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, наука, алкоголь, коронавирус covid-19
Как алкоголь влияет на иммунитет к коронавирусу
20:15 31.12.2021 (обновлено: 20:55 31.12.2021)
Наличие в прошлом расстройства, связанного с употреблением алкоголя, не повышает риск заболеть COVID-19, говорится в исследовании
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Взаимосвязи между иммунитетом к возбудителю COVID-19 и употреблением крепких спиртных напитков обнаружила группа исследователей из Университета Питтсбурга.
В опубликованной работе на сайте препринтов medRxiv.org, ученные рассказали о рассмотрении факторов, которые могли бы повлиять на частоту заражения SARS-CoV-2 среди пожилых людей: прошлые и нынешние проблемы с психикой, наличие соматических заболеваний, а также употребление алкоголя и наркотиков. Всего в исследовании участвовали 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет.
"Лица, подвергшиеся воздействию COVID-19, но имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков, чем пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией: в среднем около одного напитка в день. Потребление пива и вина не было статистически значимым", — пишут авторы работы.
При этом, по их словам, наличие в прошлом расстройства, связанного с употреблением алкоголя, не повышает риск заболеть COVID-19.