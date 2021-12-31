https://sputnik-georgia.ru/20211231/kak-vstretyat-novyy-2022-god-zhiteli-gruzii--263240477.html

Как встретят Новый 2022 год жители Грузии

Как встретят Новый 2022 год жители Грузии

Праздновать Новый год и Рождество жителям Грузии последние два года приходится в условиях пандемии, соблюдая ковид-ограничения 31.12.2021, Sputnik Грузия

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общество

культура

грузия

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тбилиси

ирма сохадзе

меги габуния

новый год 2022

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Коронавирус внес коррективы в наши привычки и праздничные традиции. Если раньше за новогодним столом в грузинским семьях собиралось несколько десятков человек, то теперь многие не идут на такой риск, предпочитая оставаться дома и соблюдать социальную дистанцию.Sputnik Грузия связался с известными грузинскими артистами и рядовыми жителями страны и поинтересовался у них, как они собираются встречать Новый год. Ирма Сохадзе, певица, Народная артистка Грузии, 63 года– Я всегда встречала Новый год дома. Ни на улице, ни на концерте, а дома. Поэтому пандемия не особо изменила моей традиции, – рассказывает исполнительница. – Теперь, когда не стало моих родителей, мы встречаем Новый год вместе с мужем. Дети на этот раз в Праге, поэтому придут только две-три семьи самых близких друзей. Приготовлю гозинаки и еще несколько блюд. Все скромно. Мы должны максимально избегать скоплений людей и оставаться дома.Меги Габуния, дизайнер, 40 лет– У нас все традиционно. Вначале встречаем Новый год в семье. Потом собираемся в доме моих родителей – трое дочерей и восемь внуков. Традиционно играем в Secret Santa и обмениваемся подарками. Уже потом идем отмечать у моих друзей и так до утра. Единственное, из-за пандемии круг ограничен, не более десяти человек, только самые близкие друзья. Плюс еще одно новшество в этому году – в нашей большой семье пополнение и мы встречаем 2022 год уже вместе с моей племянницей.Иване Чхаидзе, меддиректор Детской центральной больницы им. Иашвили, 63 года– У нас традиция – встречать Новый год в семье. Семья сегодня – это я и моя жена. Встретим Новый год, выпьем бокальчик шампанского, а потом поедем к внуку, к моей дочери, поздравим эту семью и вернемся домой. А вот 2 января мы с друзьями с утра идем есть хаш. Пандемия изменила наши привычки, стало меньше праздников, стало меньше встреч с друзьями – другой образ жизни, что не соответствует нашему грузинскому характеру, нашим традициям, культуре. Нам очень многого не хватает. Не хватает общения и у нас мало положительных эмоций. Ты не можешь компенсировать негативные эмоции. Надеюсь, что это последний Новый год, который мы так празднуем и все мы скоро вернемся к нормальной жизни.Эсма, блогер, 32 годаКето, педагог, 34 года– Я собираюсь встретить Новый год дома. Может, досижу до 12-ти, может, пойду спать. Я никогда особо не любила Новый год, а последние несколько лет тем более.Георгий, программист, 27 лет– Ничего не получается спланировать. Приходится постоянно менять планы. Поэтому празднуем, как получается, а не так, как хотелось бы. В прошлом году мы хотели снять коттедж в Бакуриани, но сразу несколько друзей из нашей большой компании заболели. Так что в этом году – без планов.Нинуца, переводчик, 36 летЛеван, стоматолог, 30 лет,– Мой Новый год будет таким: сядем с родителями за стол, встретим-отметим, потом придут моя сестра с мужем, посидим немного, разойдемся. Затем я пойду в гости к одному из своих друзей. Но нас будет немного. Стараемся ограничивать себя, раз вокруг пандемия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, культура, грузия, обзоры, тбилиси, ирма сохадзе, меги габуния, новый год 2022