Как встретят Новый 2022 год жители Грузии
© photo: Sputnik / StringerГлавная новогодняя елка Грузии на проспекте Руставели у здания парламента
© photo: Sputnik / Stringer
Праздновать Новый год и Рождество жителям Грузии последние два года приходится в условиях пандемии, соблюдая ковид-ограничения
Коронавирус внес коррективы в наши привычки и праздничные традиции. Если раньше за новогодним столом в грузинским семьях собиралось несколько десятков человек, то теперь многие не идут на такой риск, предпочитая оставаться дома и соблюдать социальную дистанцию.
Sputnik Грузия связался с известными грузинскими артистами и рядовыми жителями страны и поинтересовался у них, как они собираются встречать Новый год.
Ирма Сохадзе, певица, Народная артистка Грузии, 63 года
© Sputnik / Denis Aslanov Ирма Сохадзе
Ирма Сохадзе
© Sputnik / Denis Aslanov
– Я всегда встречала Новый год дома. Ни на улице, ни на концерте, а дома. Поэтому пандемия не особо изменила моей традиции, – рассказывает исполнительница. – Теперь, когда не стало моих родителей, мы встречаем Новый год вместе с мужем. Дети на этот раз в Праге, поэтому придут только две-три семьи самых близких друзей. Приготовлю гозинаки и еще несколько блюд. Все скромно. Мы должны максимально избегать скоплений людей и оставаться дома.
Меги Габуния, дизайнер, 40 лет
© Photo: Сourtesy of Megi GabuniaДизайнер Меги Габуния
Дизайнер Меги Габуния
© Photo: Сourtesy of Megi Gabunia
– У нас все традиционно. Вначале встречаем Новый год в семье. Потом собираемся в доме моих родителей – трое дочерей и восемь внуков. Традиционно играем в Secret Santa и обмениваемся подарками. Уже потом идем отмечать у моих друзей и так до утра. Единственное, из-за пандемии круг ограничен, не более десяти человек, только самые близкие друзья. Плюс еще одно новшество в этому году – в нашей большой семье пополнение и мы встречаем 2022 год уже вместе с моей племянницей.
Иване Чхаидзе, меддиректор Детской центральной больницы им. Иашвили, 63 года
© courtesy of Ivane ChkhaidzeМедицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе
Медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе
© courtesy of Ivane Chkhaidze
– У нас традиция – встречать Новый год в семье. Семья сегодня – это я и моя жена. Встретим Новый год, выпьем бокальчик шампанского, а потом поедем к внуку, к моей дочери, поздравим эту семью и вернемся домой. А вот 2 января мы с друзьями с утра идем есть хаш. Пандемия изменила наши привычки, стало меньше праздников, стало меньше встреч с друзьями – другой образ жизни, что не соответствует нашему грузинскому характеру, нашим традициям, культуре. Нам очень многого не хватает. Не хватает общения и у нас мало положительных эмоций. Ты не можешь компенсировать негативные эмоции. Надеюсь, что это последний Новый год, который мы так празднуем и все мы скоро вернемся к нормальной жизни.
Эсма, блогер, 32 года
– Раньше у нас собиралась большая семья: 50 человек, обед, танцы, общение, мешок подарков. Последние два Новых года такие праздники устраивать не получалось по понятным причинам – все собирались мелкими группами, у себя. То есть мы, например, свекры и их дети с чадами – это 10 человек. Без танцев и шума, более тихий Новый год.
Кето, педагог, 34 года
– Я собираюсь встретить Новый год дома. Может, досижу до 12-ти, может, пойду спать. Я никогда особо не любила Новый год, а последние несколько лет тем более.
Георгий, программист, 27 лет
– Ничего не получается спланировать. Приходится постоянно менять планы. Поэтому празднуем, как получается, а не так, как хотелось бы. В прошлом году мы хотели снять коттедж в Бакуриани, но сразу несколько друзей из нашей большой компании заболели. Так что в этом году – без планов.
Нинуца, переводчик, 36 лет
– Ну, в этом году особых праздничных планов у меня нет. Буду отмечать с семьей перед телевизором. Правда, подарки близким друзьям и родственникам все еще актуальны. Если кто-то из вакцинированных друзей решит прийти в гости, я буду только рада.
Леван, стоматолог, 30 лет,
– Мой Новый год будет таким: сядем с родителями за стол, встретим-отметим, потом придут моя сестра с мужем, посидим немного, разойдемся. Затем я пойду в гости к одному из своих друзей. Но нас будет немного. Стараемся ограничивать себя, раз вокруг пандемия.
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