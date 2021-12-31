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На члена партии "Для Грузии" и его сына напали в Самегрело
На члена партии "Для Грузии" и его сына напали в Самегрело
Пострадавший отметил, что нападение было совершено явно по политическим причинам 31.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-31T18:59+0400
2021-12-31T18:59+0400
2021-12-31T19:31+0400
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. На руководителя партии "Для Грузии" в регионе Самегрело (Западная Грузия) Малхаза Тория и его несовершеннолетнего сына напали, сообщил на брифинге член политсовета партии Каха Кемоклидзе.По его словам, нападение произошло 30 декабря в деревне Коки Зугдидского муниципалитета.Затем около восьми молодых людей вышли из автомобилей и напали на него и его сына. Они также спустили все четыре колеса его автомобиля и отобрали мобильный телефон, который позже был найден неподалеку.Малхаз Тория говорил нападавшим, что они что-то путают, на что нападавшие ответили, что ничего не путают и были именно там, где должны были быть.Кемоклидзе отметил, что нападение было совершено явно по политическим причинам, поскольку жертве во время физического возмездия сказали, что он "выбрал неправильный путь и отвернулся от них".МВД начало расследование инцидента по трем статьям Уголовного кодекса: "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия", "угроза" и "повреждение чужого имущества".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, западная грузия, самегрело
На члена партии "Для Грузии" и его сына напали в Самегрело
18:59 31.12.2021 (обновлено: 19:31 31.12.2021)
Пострадавший отметил, что нападение было совершено явно по политическим причинам
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik.
На руководителя партии "Для Грузии" в регионе Самегрело (Западная Грузия) Малхаза Тория и его несовершеннолетнего сына напали, сообщил на брифинге
член политсовета партии Каха Кемоклидзе.
По его словам, нападение произошло 30 декабря в деревне Коки Зугдидского муниципалитета.
"Малхаз Тория вместе со своим несовершеннолетним сыном приехал на машине к могиле своего отца, который умер несколько дней назад. На обратном пути к машине ему заблокировали дорогу три автомобиля. Один из них был белым BMW X3, другой – синим "мерседесом", а третий – черного цвета, но марку жертвы различить не смогли", - сказал на брифинге Кемоклидзе.
Затем около восьми молодых людей вышли из автомобилей и напали на него и его сына. Они также спустили все четыре колеса его автомобиля и отобрали мобильный телефон, который позже был найден неподалеку.
Малхаз Тория говорил нападавшим, что они что-то путают, на что нападавшие ответили, что ничего не путают и были именно там, где должны были быть.
Кемоклидзе отметил, что нападение было совершено явно по политическим причинам, поскольку жертве во время физического возмездия сказали, что он "выбрал неправильный путь и отвернулся от них".
МВД начало расследование инцидента по трем статьям Уголовного кодекса: "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия", "угроза" и "повреждение чужого имущества".
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