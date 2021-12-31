https://sputnik-georgia.ru/20211231/na-chlena-partii-dlya-gruzii-i-ego-syna-napali-v-samegrelo-263315169.html

На члена партии "Для Грузии" и его сына напали в Самегрело

На члена партии "Для Грузии" и его сына напали в Самегрело

Пострадавший отметил, что нападение было совершено явно по политическим причинам 31.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. На руководителя партии "Для Грузии" в регионе Самегрело (Западная Грузия) Малхаза Тория и его несовершеннолетнего сына напали, сообщил на брифинге член политсовета партии Каха Кемоклидзе.По его словам, нападение произошло 30 декабря в деревне Коки Зугдидского муниципалитета.Затем около восьми молодых людей вышли из автомобилей и напали на него и его сына. Они также спустили все четыре колеса его автомобиля и отобрали мобильный телефон, который позже был найден неподалеку.Малхаз Тория говорил нападавшим, что они что-то путают, на что нападавшие ответили, что ничего не путают и были именно там, где должны были быть.Кемоклидзе отметил, что нападение было совершено явно по политическим причинам, поскольку жертве во время физического возмездия сказали, что он "выбрал неправильный путь и отвернулся от них".МВД начало расследование инцидента по трем статьям Уголовного кодекса: "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия", "угроза" и "повреждение чужого имущества".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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