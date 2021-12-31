https://sputnik-georgia.ru/20211231/novogodniy-manikyur-na-korotkie-i-dlinnye-nogti-idei-dizayna-s-foto-263296288.html

Новогодний маникюр на короткие и длинные ногти: идеи дизайна с фото

Новогодний маникюр на короткие и длинные ногти: идеи дизайна с фото

Наступающий год пройдет под знаком Черного (Голубого) Водяного Тигра, поэтому очень важно выбрать новогодний наряд с учетом предпочтений символа грядущего года

2021-12-31T00:16+0400

2021-12-31T00:16+0400

2021-12-31T00:16+0400

справки

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Для того, чтобы новогодний образ был гармоничным и законченным, нужно продумать также макияж, прическу, и, конечно же, маникюр.Sputnik Грузия собрал идеи дизайна с фото новогоднего маникюра, которые идеально подойдут как на длинные ногти, так и на короткие.Идеи дизайна с фотоТигр – один из красивых и грациозных животных, поэтому главный принцип как при выборе новогоднего наряда, так и маникюра – естественность и элегантная сдержанность.Самые популярные новогодние дизайны ногтей — это ногти, украшены блестками и металлическими акцентами. И что самое главное - выбранный дизайн ногтей новогоднего маникюра должен идеально гармонировать со всем нарядом.Специалисты говорят, что дизайн новогоднего маникюра должен быть эффектным и модным и, что важно, выбранным с учетом предпочтений символа 2022 года. Так что особо актуальны будут "тигровые" оттенки - желтый, черный, оранжевый и коричневый.Стилисты рекомендуют синий и зеленый цвета, которые прекрасно смотрятся на ногтях и подходят для самых разных творческих идей дизайна. Неравнодушен Водяной Тигр и к голубой палитре. Так что новогодний маникюр смело можно выполнить полностью или частично в морских или небесных оттенках.Естественность остается в моде и в 2022 году, поэтому трендом в маникюрном искусстве остаются короткие ногти, которые очень практичны. Форму ногтей можно выбрать на свой вкус - квадратную, овальную или мягкий квадрат. Для коротких ногтей стилисты советуют выбрать лаконичные и минималистические идеи дизайна новогоднего маникюра.Для дизайна коротких ногтей в год Тигра можно выбрать камифубуки, блестки, мелкие камушки или крошку, а также втирку или фольгу. Рисунки на коротких ногтях специалисты советуют делать только в виде акцента - на одном-двух.В 2022 году в моде овальные, миндалевидные и заостренные формы длинных ногтей.На длинных ногтях можно дать волю фантазии и воплотить самые необычные и невероятные идеи дизайна новогоднего маникюра. Длинные ногти можно украсить рисунками в новогодней тематике или же подобрать более нейтральный дизайн.В год Тигра в тренде черный маникюр с золотом и серебром, красный маникюр со стразами, фольгой и глиттером, тематические рисунки - елочки, новогодние игрушки, снежинки, звезды и зверушки, а также символу года понравится принт, имитирующий окрас его шкуры.Идеи новогоднего дизайна ногтей могут быть самые разные - маникюр со снежинками или вязанный маникюр выглядит просто потрясающе и может украсить руки в новогоднюю ночь.P.S. Дизайн длинных и коротких ногтей и цвет маникюра конечно немаловажная деталь при встрече Нового года, но важнее провести новогоднюю ночь весело и беззаботно, в кругу родных и близких.Материал подготовлен на основе открытых источников

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