Новогодняя торговля: полные прилавки и ажиотаж на рынках Тбилиси - фото
Такая бойкая торговля бывает только раз в году - перед наступлением Нового года.
Такая бойкая торговля бывает только раз в году - перед наступлением Нового года.
Прилавки на тбилисских рынках и базарах просто завалены всем, что душа пожелает.
Прилавки на тбилисских рынках и базарах просто завалены всем, что душа пожелает.
В первую очередь жители столицы отправляются на рынки, чтобы выбрать мясо к новогоднему столу.
В первую очередь жители столицы отправляются на рынки, чтобы выбрать мясо к новогоднему столу.
Но и там, где торгуют фруктами и овощами, люди скупают продукты не менее активно.
Но и там, где торгуют фруктами и овощами, люди скупают продукты не менее активно.
В предновогодние дни, как правило, цены растут - ведь растет и спрос.
В предновогодние дни, как правило, цены растут - ведь растет и спрос.
А кто-то, если вдруг проголодался, может отведать свежеприготовленный шашлык прямо на базаре.
А кто-то, если вдруг проголодался, может отведать свежеприготовленный шашлык прямо на базаре.
Но горожане, как правило, спешат отнести вс покупки к себе домой. Главное - удачно выбрать то, что нужно!
Но горожане, как правило, спешат отнести вс покупки к себе домой. Главное - удачно выбрать то, что нужно!
На такие походы по базарам и рынкам можно потратить целые часы. Ведь прилавков много и такой большой выбор!
На такие походы по базарам и рынкам можно потратить целые часы. Ведь прилавков много и такой большой выбор!
И как же Новый год без грузинских сладостей! Чурчхелы - в ассортименте! А также можно купить уже готовые гозинаки, приготовленные из орехов и меда.
И как же Новый год без грузинских сладостей! Чурчхелы - в ассортименте! А также можно купить уже готовые гозинаки, приготовленные из орехов и меда.
Словом, на рынках царит небывалое оживление. Тем временем к базарам стоят очереди из автомобилей в обе стороны.
Словом, на рынках царит небывалое оживление. Тем временем к базарам стоят очереди из автомобилей в обе стороны.
Что называется - бери, не хочу, лишь бы деньги были. Ведь во время новогодней торговли цены растут выше обычных.
Что называется - бери, не хочу, лишь бы деньги были. Ведь во время новогодней торговли цены растут выше обычных.
Тут же на рынках торгуют и конфетами. Это тоже традиция - ведь такие сладости должны быть не только дома, а как правило, люди поздравляя друг друга с Новым годом, одаривают каждого и конфетами.
Тут же на рынках торгуют и конфетами. Это тоже традиция - ведь такие сладости должны быть не только дома, а как правило, люди поздравляя друг друга с Новым годом, одаривают каждого и конфетами.
В общем, предновогодняя торговля труд и радость для всех - и для продавцов, и для покупателей. Главное, чтобы все были довольны!
В общем, предновогодняя торговля труд и радость для всех - и для продавцов, и для покупателей. Главное, чтобы все были довольны!
Ну а пока еще есть время подзаработать - торговля продолжается!
Ну а пока еще есть время подзаработать - торговля продолжается!