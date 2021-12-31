https://sputnik-georgia.ru/20211231/novogodnyaya-torgovlya-polnye-prilavki-i-azhiotazh-na-rynkakh-tbilisi---foto-263299208.html

Новогодняя торговля: полные прилавки и ажиотаж на рынках Тбилиси - фото

Новогодняя торговля: полные прилавки и ажиотаж на рынках Тбилиси - фото

До Нового года остаются считанные часы и в домах жителей Тбилиси делаются последние приготовления к празднику. Особое внимание уделяется новогоднему столу, за... 31.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-31T09:49+0400

2021-12-31T09:49+0400

2021-12-31T09:49+0400

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В последние дни перед Новым годом все тбилисские базары и продуктовые рынки просто забиты покупателями. В это время тут всегда царит небывалый ажиотаж. Ведь это особенный праздник - встреча Нового года! Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как идет предновогодняя торговля. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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