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Новогодняя торговля: полные прилавки и ажиотаж на рынках Тбилиси - фото
Новогодняя торговля: полные прилавки и ажиотаж на рынках Тбилиси - фото
До Нового года остаются считанные часы и в домах жителей Тбилиси делаются последние приготовления к празднику. Особое внимание уделяется новогоднему столу, за... 31.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-31T09:49+0400
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В последние дни перед Новым годом все тбилисские базары и продуктовые рынки просто забиты покупателями. В это время тут всегда царит небывалый ажиотаж. Ведь это особенный праздник - встреча Нового года! Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как идет предновогодняя торговля. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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фотоленты, мультимедиа, новый год, грузинские традиции и обычаи, традиции, новости в фотографиях, рынок навтлуги, фото

Новогодняя торговля: полные прилавки и ажиотаж на рынках Тбилиси - фото

09:49 31.12.2021
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До Нового года остаются считанные часы и в домах жителей Тбилиси делаются последние приготовления к празднику. Особое внимание уделяется новогоднему столу, за продуктами для которого тысячи горожан устремляются на рынки
В последние дни перед Новым годом все тбилисские базары и продуктовые рынки просто забиты покупателями. В это время тут всегда царит небывалый ажиотаж. Ведь это особенный праздник - встреча Нового года! Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как идет предновогодняя торговля.
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© photo: Sputnik / Stringer

Такая бойкая торговля бывает только раз в году - перед наступлением Нового года.

Такая бойкая торговля бывает только раз в году - перед наступлением Нового года. - Sputnik Грузия
1/14
© photo: Sputnik / Stringer

Такая бойкая торговля бывает только раз в году - перед наступлением Нового года.

© photo: Sputnik / Stringer

Прилавки на тбилисских рынках и базарах просто завалены всем, что душа пожелает.

Прилавки на тбилисских рынках и базарах просто завалены всем, что душа пожелает. - Sputnik Грузия
2/14
© photo: Sputnik / Stringer

Прилавки на тбилисских рынках и базарах просто завалены всем, что душа пожелает.

© photo: Sputnik / Stringer

В первую очередь жители столицы отправляются на рынки, чтобы выбрать мясо к новогоднему столу.

В первую очередь жители столицы отправляются на рынки, чтобы выбрать мясо к новогоднему столу. - Sputnik Грузия
3/14
© photo: Sputnik / Stringer

В первую очередь жители столицы отправляются на рынки, чтобы выбрать мясо к новогоднему столу.

© photo: Sputnik

Но и там, где торгуют фруктами и овощами, люди скупают продукты не менее активно.

Но и там, где торгуют фруктами и овощами, люди скупают продукты не менее активно. - Sputnik Грузия
4/14
© photo: Sputnik

Но и там, где торгуют фруктами и овощами, люди скупают продукты не менее активно.

© photo: Sputnik / Stringer

В предновогодние дни, как правило, цены растут - ведь растет и спрос.

В предновогодние дни, как правило, цены растут - ведь растет и спрос. - Sputnik Грузия
5/14
© photo: Sputnik / Stringer

В предновогодние дни, как правило, цены растут - ведь растет и спрос.

© photo: Sputnik / Stringer

А кто-то, если вдруг проголодался, может отведать свежеприготовленный шашлык прямо на базаре.

А кто-то, если вдруг проголодался, может отведать свежеприготовленный шашлык прямо на базаре. - Sputnik Грузия
6/14
© photo: Sputnik / Stringer

А кто-то, если вдруг проголодался, может отведать свежеприготовленный шашлык прямо на базаре.

© photo: Sputnik / Stringer

Но горожане, как правило, спешат отнести вс покупки к себе домой. Главное - удачно выбрать то, что нужно!

Но горожане, как правило, спешат отнести вс покупки к себе домой. Главное - удачно выбрать то, что нужно! - Sputnik Грузия
7/14
© photo: Sputnik / Stringer

Но горожане, как правило, спешат отнести вс покупки к себе домой. Главное - удачно выбрать то, что нужно!

© photo: Sputnik / Stringer

На такие походы по базарам и рынкам можно потратить целые часы. Ведь прилавков много и такой большой выбор!

На такие походы по базарам и рынкам можно потратить целые часы. Ведь прилавков много и такой большой выбор! - Sputnik Грузия
8/14
© photo: Sputnik / Stringer

На такие походы по базарам и рынкам можно потратить целые часы. Ведь прилавков много и такой большой выбор!

© photo: Sputnik / Stringer

И как же Новый год без грузинских сладостей! Чурчхелы - в ассортименте! А также можно купить уже готовые гозинаки, приготовленные из орехов и меда.

И как же Новый год без грузинских сладостей! Чурчхелы - в ассортименте! А также можно купить уже готовые гозинаки, приготовленные из орехов и меда. - Sputnik Грузия
9/14
© photo: Sputnik / Stringer

И как же Новый год без грузинских сладостей! Чурчхелы - в ассортименте! А также можно купить уже готовые гозинаки, приготовленные из орехов и меда.

© photo: Sputnik / Stringer

Словом, на рынках царит небывалое оживление. Тем временем к базарам стоят очереди из автомобилей в обе стороны.

Словом, на рынках царит небывалое оживление. Тем временем к базарам стоят очереди из автомобилей в обе стороны. - Sputnik Грузия
10/14
© photo: Sputnik / Stringer

Словом, на рынках царит небывалое оживление. Тем временем к базарам стоят очереди из автомобилей в обе стороны.

© photo: Sputnik / Stringer

Что называется - бери, не хочу, лишь бы деньги были. Ведь во время новогодней торговли цены растут выше обычных.

Что называется - бери, не хочу, лишь бы деньги были. Ведь во время новогодней торговли цены растут выше обычных. - Sputnik Грузия
11/14
© photo: Sputnik / Stringer

Что называется - бери, не хочу, лишь бы деньги были. Ведь во время новогодней торговли цены растут выше обычных.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут же на рынках торгуют и конфетами. Это тоже традиция - ведь такие сладости должны быть не только дома, а как правило, люди поздравляя друг друга с Новым годом, одаривают каждого и конфетами.

Тут же на рынках торгуют и конфетами. Это тоже традиция - ведь такие сладости должны быть не только дома, а как правило, люди поздравляя друг друга с Новым годом, одаривают каждого и конфетами. - Sputnik Грузия
12/14
© photo: Sputnik / Stringer

Тут же на рынках торгуют и конфетами. Это тоже традиция - ведь такие сладости должны быть не только дома, а как правило, люди поздравляя друг друга с Новым годом, одаривают каждого и конфетами.

© photo: Sputnik / Stringer

В общем, предновогодняя торговля труд и радость для всех - и для продавцов, и для покупателей. Главное, чтобы все были довольны!

В общем, предновогодняя торговля труд и радость для всех - и для продавцов, и для покупателей. Главное, чтобы все были довольны! - Sputnik Грузия
13/14
© photo: Sputnik / Stringer

В общем, предновогодняя торговля труд и радость для всех - и для продавцов, и для покупателей. Главное, чтобы все были довольны!

© photo: Sputnik / Stringer

Ну а пока еще есть время подзаработать - торговля продолжается!

Ну а пока еще есть время подзаработать - торговля продолжается! - Sputnik Грузия
14/14
© photo: Sputnik / Stringer

Ну а пока еще есть время подзаработать - торговля продолжается!

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