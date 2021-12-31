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"Омикрон" захватит Грузию: новая волна ковида надвигается – видео

"Омикрон" захватит Грузию: новая волна ковида надвигается – видео

Грузию скоро ждет новый пик заболеваемости коронавирусом. Так считает медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе... 31.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-31T16:03+0400

2021-12-31T16:03+0400

2021-12-31T16:48+0400

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Шестая волна эпидемии коронавируса в Грузии может начаться уже в январе, считает руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе. Он выступил на брифинге в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Что мы ожидаем в январе?! Самое большое ежедневное число инфицированных в Грузии это 6 208 человек 17 августа – пик заболеваемости. Учитывая это, можно ожидать, что в Грузии в день будет по 9-10 тысяч инфицированных. Максимальное количество по датскому сценарию – 15 тысяч и больше", – сказал Чхаидзее.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Пока трудно сказать, какой сценарий тут развернется. Но то, что будет шестая волна, сомнений нет. В странах на разных континентах происходит резкий всплеск заболеваемости после того, как "омикрон" становится доминирующим штаммом ковида. И мы ожидаем повышения числа зараженных с середины января. Это тот период, когда мы ожидаем пик шестой волны в Грузии", – заявил Чхаидзе.Первый случай заражения "омикроном" был выявлен в стране 20 декабря. Новый штамм обнаружили у двух граждан Грузии, вернувшихся из Дубая и США. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали. Всего с начала пандемии в Грузии зарегистрировано 930 544 случая заражения коронавирусом, выздоровели 890 733 жителя страны, скончались 13 707 человек.Новый штамм ковида SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября 2021 года. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже в 89 странах мира. Эксперты считают, что заражаться им могут уже переболевшие и вакцинированные.

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