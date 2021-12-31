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Пожары, наводнения, скандалы и ковид: 2021 год в фото Associated Press
Пожары, наводнения, скандалы и ковид: 2021 год в фото Associated Press
Лучшие фото за 2021 год опубликовало агентство Associated Press. Смотрите в фотоленте самые яркие снимки, на которых оказались запечатлены различные события... 31.12.2021, Sputnik Грузия
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2021 год выдался непростым. В мире происходили различные природные катастрофы, бушевали наводнения, лесные пожары. В мировой политике тоже все было неспокойно. Все свои самые необычные, яркие и впечатляющие снимки опубликовало агентство AP.
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фотоленты, мультимедиа, итоги года, фотография, новости в фотографиях, ассошиэйтед пресс, фото

Пожары, наводнения, скандалы и ковид: 2021 год в фото Associated Press

13:53 31.12.2021
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Лучшие фото за 2021 год опубликовало агентство Associated Press. Смотрите в фотоленте самые яркие снимки, на которых оказались запечатлены различные события уходящего года.
2021 год выдался непростым. В мире происходили различные природные катастрофы, бушевали наводнения, лесные пожары. В мировой политике тоже все было неспокойно. Все свои самые необычные, яркие и впечатляющие снимки опубликовало агентство AP.
© AP Photo / Noah Berger

Дым окутывает деревья, когда в лесу бушует Сахарный пожар (Sugar Fire), часть крупного пожара Бекворт, Дойл, штат Калифорния, июль 2021 года.

Дым окутывает деревья, когда в лесу бушует Сахарный пожар (Sugar Fire), часть крупного пожара Бекворт, Дойл, штат Калифорния, июль 2021 года. - Sputnik Грузия
1/19
© AP Photo / Noah Berger

Дым окутывает деревья, когда в лесу бушует Сахарный пожар (Sugar Fire), часть крупного пожара Бекворт, Дойл, штат Калифорния, июль 2021 года.

© AP Photo / Michael Probst

Поезд проезжает железнодорожный переезд, окруженный паводковыми водами из-за дождя и тающего снега в Ниддерау недалеко от Франкфурта, Германия. Февраль 2021 года.

Поезд проезжает железнодорожный переезд, окруженный паводковыми водами из-за дождя и тающего снега в Ниддерау недалеко от Франкфурта, Германия. Февраль 2021 года. - Sputnik Грузия
2/19
© AP Photo / Michael Probst

Поезд проезжает железнодорожный переезд, окруженный паводковыми водами из-за дождя и тающего снега в Ниддерау недалеко от Франкфурта, Германия. Февраль 2021 года.

© AP Photo / Moises Castillo

Женщина с крестом и другие паломники идут молиться, чтобы вулкан Пакая в Гватемале уменьшил свою активность. Вулкан, расположенный в 50 километрах к югу от столицы Гватемалы, стал извергаться с февраля 2021 года, а фото было сделано в мае.

Женщина с крестом и другие паломники идут молиться, чтобы вулкан Пакая в Гватемале уменьшил свою активность. Вулкан, расположенный в 50 километрах к югу от столицы Гватемалы, стал извергаться с февраля 2021 года, а фото было сделано в мае. - Sputnik Грузия
3/19
© AP Photo / Moises Castillo

Женщина с крестом и другие паломники идут молиться, чтобы вулкан Пакая в Гватемале уменьшил свою активность. Вулкан, расположенный в 50 километрах к югу от столицы Гватемалы, стал извергаться с февраля 2021 года, а фото было сделано в мае.

© AP Photo / Jose Luis Magana

Сторонники Дональда Трампа пытаются прорваться через полицейский барьер у Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года, когда Конгресс готовится подтвердить победу избранного президента Джо Байдена.

Сторонники Дональда Трампа пытаются прорваться через полицейский барьер у Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года, когда Конгресс готовится подтвердить победу избранного президента Джо Байдена. - Sputnik Грузия
4/19
© AP Photo / Jose Luis Magana

Сторонники Дональда Трампа пытаются прорваться через полицейский барьер у Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года, когда Конгресс готовится подтвердить победу избранного президента Джо Байдена.

© AP Photo / Hatem Moussa

Израильский авиаудар по сектору Газа в мае 2021 года, когда в конце священного для мусульман месяца Рамадан Хамас обстреливал Израиль из ракет, в ответ израильская армия наносила авиаудары.

Израильский авиаудар по сектору Газа в мае 2021 года, когда в конце священного для мусульман месяца Рамадан Хамас обстреливал Израиль из ракет, в ответ израильская армия наносила авиаудары. - Sputnik Грузия
5/19
© AP Photo / Hatem Moussa

Израильский авиаудар по сектору Газа в мае 2021 года, когда в конце священного для мусульман месяца Рамадан Хамас обстреливал Израиль из ракет, в ответ израильская армия наносила авиаудары.

© AP Photo / Amit Sharma

Мужчина бежит, спасаясь от жаркого огня десятков погребальных костров, сжигающих жертв COVID-19 в крематории на окраине Нью-Дели, Индия.

Мужчина бежит, спасаясь от жаркого огня десятков погребальных костров, сжигающих жертв COVID-19 в крематории на окраине Нью-Дели, Индия. - Sputnik Грузия
6/19
© AP Photo / Amit Sharma

Мужчина бежит, спасаясь от жаркого огня десятков погребальных костров, сжигающих жертв COVID-19 в крематории на окраине Нью-Дели, Индия.

© AP Photo / Matias Delacroix

Аэрофотоснимок высохшего дна в лагуне Акулео в Чили. Лагуна полностью высохла впервые за 2000 лет - это одно из последствий изменений климата на планете.

Аэрофотоснимок высохшего дна в лагуне Акулео в Чили. Лагуна полностью высохла впервые за 2000 лет - это одно из последствий изменений климата на планете. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Matias Delacroix

Аэрофотоснимок высохшего дна в лагуне Акулео в Чили. Лагуна полностью высохла впервые за 2000 лет - это одно из последствий изменений климата на планете.

© AP Photo / Matias Delacroix

Паломник-вуду купается в водопаде, который, как считается, обладает очищающей силой, во время ежегодного праздника в Саут-д'О, Гаити.

Паломник-вуду купается в водопаде, который, как считается, обладает очищающей силой, во время ежегодного праздника в Саут-д&#x27;О, Гаити. - Sputnik Грузия
8/19
© AP Photo / Matias Delacroix

Паломник-вуду купается в водопаде, который, как считается, обладает очищающей силой, во время ежегодного праздника в Саут-д'О, Гаити.

© AP Photo / Emilio Morenatti

Влюбленные целуются у горящей баррикады, которую подожгли демонстранты в Барселоне во время столкновений с полицией в феврале 2021. Протесты были вызваны арестом и заключением в тюрьму рэп-певца Пабло Хаселя. Его осудили за оскорбление испанской монархии и пропаганду терроризма и насилия.

Влюбленные целуются у горящей баррикады, которую подожгли демонстранты в Барселоне во время столкновений с полицией в феврале 2021. Протесты были вызваны арестом и заключением в тюрьму рэп-певца Пабло Хаселя. Его осудили за оскорбление испанской монархии и пропаганду терроризма и насилия. - Sputnik Грузия
9/19
© AP Photo / Emilio Morenatti

Влюбленные целуются у горящей баррикады, которую подожгли демонстранты в Барселоне во время столкновений с полицией в феврале 2021. Протесты были вызваны арестом и заключением в тюрьму рэп-певца Пабло Хаселя. Его осудили за оскорбление испанской монархии и пропаганду терроризма и насилия.

© AP Photo / Aaron Favila

В 2021 году весь мир стал активно бороться с распространением коронавируса всеобщей вакцинацией. На фото - медработник готовит вакцину Pfizer для прививки в Национальном институте почек и трансплантологии в Кесон-Сити, Филиппины.

В 2021 году весь мир стал активно бороться с распространением коронавируса всеобщей вакцинацией. На фото - медработник готовит вакцину Pfizer для прививки в Национальном институте почек и трансплантологии в Кесон-Сити, Филиппины. - Sputnik Грузия
10/19
© AP Photo / Aaron Favila

В 2021 году весь мир стал активно бороться с распространением коронавируса всеобщей вакцинацией. На фото - медработник готовит вакцину Pfizer для прививки в Национальном институте почек и трансплантологии в Кесон-Сити, Филиппины.

© AP Photo / Altaf Qadri

Мужчина поднимается по крутому склону с корзиной угля из шахты недалеко от Дханбада, Индия, в восточном штате Джаркханд. Исследование, проведенное правительством Индии в 2021 году, показало, что штат Джаркханд является одним из самых бедных в стране. Штат с крупнейшими в Индии запасами угля также имеет одни из худших экологических показателей.

Мужчина поднимается по крутому склону с корзиной угля из шахты недалеко от Дханбада, Индия, в восточном штате Джаркханд. Исследование, проведенное правительством Индии в 2021 году, показало, что штат Джаркханд является одним из самых бедных в стране. Штат с крупнейшими в Индии запасами угля также имеет одни из худших экологических показателей. - Sputnik Грузия
11/19
© AP Photo / Altaf Qadri

Мужчина поднимается по крутому склону с корзиной угля из шахты недалеко от Дханбада, Индия, в восточном штате Джаркханд. Исследование, проведенное правительством Индии в 2021 году, показало, что штат Джаркханд является одним из самых бедных в стране. Штат с крупнейшими в Индии запасами угля также имеет одни из худших экологических показателей.

© AP Photo / Dolores Ochoa

Полиция на акции протеста против роста цен на газ и политики правительства президента Эквадора Гильермо Лассо в Сакисили. Октябрь 2021 года.

Полиция на акции протеста против роста цен на газ и политики правительства президента Эквадора Гильермо Лассо в Сакисили. Октябрь 2021 года. - Sputnik Грузия
12/19
© AP Photo / Dolores Ochoa

Полиция на акции протеста против роста цен на газ и политики правительства президента Эквадора Гильермо Лассо в Сакисили. Октябрь 2021 года.

© AP Photo / Ethan Swope

Весь жилой дом охвачен пламенем во время лесного пожара "Дикси" (Dixie fire) к югу от Джейнсвилля в Северной Калифорнии, США, август 2021 года.

Весь жилой дом охвачен пламенем во время лесного пожара &quot;Дикси&quot; (Dixie fire) к югу от Джейнсвилля в Северной Калифорнии, США, август 2021 года. - Sputnik Грузия
13/19
© AP Photo / Ethan Swope

Весь жилой дом охвачен пламенем во время лесного пожара "Дикси" (Dixie fire) к югу от Джейнсвилля в Северной Калифорнии, США, август 2021 года.

© AP Photo / Rebecca Blackwell

Демонстранты пытаются разрушить баррикады, защищающие Национальный дворец в Мехико, во время марша в честь Международного женского дня и протеста против гендерного насилия 8 марта 2021 года.

Демонстранты пытаются разрушить баррикады, защищающие Национальный дворец в Мехико, во время марша в честь Международного женского дня и протеста против гендерного насилия 8 марта 2021 года. - Sputnik Грузия
14/19
© AP Photo / Rebecca Blackwell

Демонстранты пытаются разрушить баррикады, защищающие Национальный дворец в Мехико, во время марша в честь Международного женского дня и протеста против гендерного насилия 8 марта 2021 года.

© AP Photo / Julio Cortez

Сторонники Дональда Трампа пытаются прорваться через полицейский барьер у Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года, когда Конгресс готовится подтвердить победу избранного президента Джо Байдена

Сторонники Дональда Трампа пытаются прорваться через полицейский барьер у Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года, когда Конгресс готовится подтвердить победу избранного президента Джо Байдена - Sputnik Грузия
15/19
© AP Photo / Julio Cortez

Сторонники Дональда Трампа пытаются прорваться через полицейский барьер у Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года, когда Конгресс готовится подтвердить победу избранного президента Джо Байдена

© AP Photo / Brian Inganga

Житель Кении, 12-летний Стивен Мудога, пытается прогнать стаю саранчи на своей ферме, возвращаясь домой из школы в Элбургоне, графство Накуру, Кения. Март 2021 года.

Житель Кении, 12-летний Стивен Мудога, пытается прогнать стаю саранчи на своей ферме, возвращаясь домой из школы в Элбургоне, графство Накуру, Кения. Март 2021 года. - Sputnik Грузия
16/19
© AP Photo / Brian Inganga

Житель Кении, 12-летний Стивен Мудога, пытается прогнать стаю саранчи на своей ферме, возвращаясь домой из школы в Элбургоне, графство Накуру, Кения. Март 2021 года.

© AP Photo / Sandra Sebastian

Столкновения гондурасских мигрантов с гватемальскими солдатами в Вадо-Хондо, Гватемала.

Столкновения гондурасских мигрантов с гватемальскими солдатами в Вадо-Хондо, Гватемала. - Sputnik Грузия
17/19
© AP Photo / Sandra Sebastian

Столкновения гондурасских мигрантов с гватемальскими солдатами в Вадо-Хондо, Гватемала.

© AP Photo / Joan Mateu

Спецназ в краске, брошенной протестующими, занимает позиции в центре Барселоны, пока активисты пытаются остановить выселение на улицу Акселя Альтадилла 25 мая 2021 года. Альтадилла обвиняли в том, что он был сквоттером - то есть самовольно занимал пустую квартиру с января 2019 года.

Спецназ в краске, брошенной протестующими, занимает позиции в центре Барселоны, пока активисты пытаются остановить выселение на улицу Акселя Альтадилла 25 мая 2021 года. Альтадилла обвиняли в том, что он был сквоттером - то есть самовольно занимал пустую квартиру с января 2019 года. - Sputnik Грузия
18/19
© AP Photo / Joan Mateu

Спецназ в краске, брошенной протестующими, занимает позиции в центре Барселоны, пока активисты пытаются остановить выселение на улицу Акселя Альтадилла 25 мая 2021 года. Альтадилла обвиняли в том, что он был сквоттером - то есть самовольно занимал пустую квартиру с января 2019 года.

© AP Photo / Thodoris Nikolaou

Мужчина наблюдает, как лесной пожар приближается к пляжу Кочили недалеко от деревни Лимни в Греции, примерно в 160 километрах к северу от Афин. Август 2021 года.

Мужчина наблюдает, как лесной пожар приближается к пляжу Кочили недалеко от деревни Лимни в Греции, примерно в 160 километрах к северу от Афин. Август 2021 года. - Sputnik Грузия
19/19
© AP Photo / Thodoris Nikolaou

Мужчина наблюдает, как лесной пожар приближается к пляжу Кочили недалеко от деревни Лимни в Греции, примерно в 160 километрах к северу от Афин. Август 2021 года.

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