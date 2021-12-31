Пожары, наводнения, скандалы и ковид: 2021 год в фото Associated Press
Дым окутывает деревья, когда в лесу бушует Сахарный пожар (Sugar Fire), часть крупного пожара Бекворт, Дойл, штат Калифорния, июль 2021 года.
Дым окутывает деревья, когда в лесу бушует Сахарный пожар (Sugar Fire), часть крупного пожара Бекворт, Дойл, штат Калифорния, июль 2021 года.
Поезд проезжает железнодорожный переезд, окруженный паводковыми водами из-за дождя и тающего снега в Ниддерау недалеко от Франкфурта, Германия. Февраль 2021 года.
Поезд проезжает железнодорожный переезд, окруженный паводковыми водами из-за дождя и тающего снега в Ниддерау недалеко от Франкфурта, Германия. Февраль 2021 года.
Женщина с крестом и другие паломники идут молиться, чтобы вулкан Пакая в Гватемале уменьшил свою активность. Вулкан, расположенный в 50 километрах к югу от столицы Гватемалы, стал извергаться с февраля 2021 года, а фото было сделано в мае.
Женщина с крестом и другие паломники идут молиться, чтобы вулкан Пакая в Гватемале уменьшил свою активность. Вулкан, расположенный в 50 километрах к югу от столицы Гватемалы, стал извергаться с февраля 2021 года, а фото было сделано в мае.
Сторонники Дональда Трампа пытаются прорваться через полицейский барьер у Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года, когда Конгресс готовится подтвердить победу избранного президента Джо Байдена.
Сторонники Дональда Трампа пытаются прорваться через полицейский барьер у Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года, когда Конгресс готовится подтвердить победу избранного президента Джо Байдена.
Израильский авиаудар по сектору Газа в мае 2021 года, когда в конце священного для мусульман месяца Рамадан Хамас обстреливал Израиль из ракет, в ответ израильская армия наносила авиаудары.
Израильский авиаудар по сектору Газа в мае 2021 года, когда в конце священного для мусульман месяца Рамадан Хамас обстреливал Израиль из ракет, в ответ израильская армия наносила авиаудары.
Мужчина бежит, спасаясь от жаркого огня десятков погребальных костров, сжигающих жертв COVID-19 в крематории на окраине Нью-Дели, Индия.
Мужчина бежит, спасаясь от жаркого огня десятков погребальных костров, сжигающих жертв COVID-19 в крематории на окраине Нью-Дели, Индия.
Аэрофотоснимок высохшего дна в лагуне Акулео в Чили. Лагуна полностью высохла впервые за 2000 лет - это одно из последствий изменений климата на планете.
Аэрофотоснимок высохшего дна в лагуне Акулео в Чили. Лагуна полностью высохла впервые за 2000 лет - это одно из последствий изменений климата на планете.
Паломник-вуду купается в водопаде, который, как считается, обладает очищающей силой, во время ежегодного праздника в Саут-д'О, Гаити.
Паломник-вуду купается в водопаде, который, как считается, обладает очищающей силой, во время ежегодного праздника в Саут-д'О, Гаити.
Влюбленные целуются у горящей баррикады, которую подожгли демонстранты в Барселоне во время столкновений с полицией в феврале 2021. Протесты были вызваны арестом и заключением в тюрьму рэп-певца Пабло Хаселя. Его осудили за оскорбление испанской монархии и пропаганду терроризма и насилия.
Влюбленные целуются у горящей баррикады, которую подожгли демонстранты в Барселоне во время столкновений с полицией в феврале 2021. Протесты были вызваны арестом и заключением в тюрьму рэп-певца Пабло Хаселя. Его осудили за оскорбление испанской монархии и пропаганду терроризма и насилия.
В 2021 году весь мир стал активно бороться с распространением коронавируса всеобщей вакцинацией. На фото - медработник готовит вакцину Pfizer для прививки в Национальном институте почек и трансплантологии в Кесон-Сити, Филиппины.
В 2021 году весь мир стал активно бороться с распространением коронавируса всеобщей вакцинацией. На фото - медработник готовит вакцину Pfizer для прививки в Национальном институте почек и трансплантологии в Кесон-Сити, Филиппины.
Мужчина поднимается по крутому склону с корзиной угля из шахты недалеко от Дханбада, Индия, в восточном штате Джаркханд. Исследование, проведенное правительством Индии в 2021 году, показало, что штат Джаркханд является одним из самых бедных в стране. Штат с крупнейшими в Индии запасами угля также имеет одни из худших экологических показателей.
Мужчина поднимается по крутому склону с корзиной угля из шахты недалеко от Дханбада, Индия, в восточном штате Джаркханд. Исследование, проведенное правительством Индии в 2021 году, показало, что штат Джаркханд является одним из самых бедных в стране. Штат с крупнейшими в Индии запасами угля также имеет одни из худших экологических показателей.
Полиция на акции протеста против роста цен на газ и политики правительства президента Эквадора Гильермо Лассо в Сакисили. Октябрь 2021 года.
Полиция на акции протеста против роста цен на газ и политики правительства президента Эквадора Гильермо Лассо в Сакисили. Октябрь 2021 года.
Весь жилой дом охвачен пламенем во время лесного пожара "Дикси" (Dixie fire) к югу от Джейнсвилля в Северной Калифорнии, США, август 2021 года.
Весь жилой дом охвачен пламенем во время лесного пожара "Дикси" (Dixie fire) к югу от Джейнсвилля в Северной Калифорнии, США, август 2021 года.
Демонстранты пытаются разрушить баррикады, защищающие Национальный дворец в Мехико, во время марша в честь Международного женского дня и протеста против гендерного насилия 8 марта 2021 года.
Демонстранты пытаются разрушить баррикады, защищающие Национальный дворец в Мехико, во время марша в честь Международного женского дня и протеста против гендерного насилия 8 марта 2021 года.
Сторонники Дональда Трампа пытаются прорваться через полицейский барьер у Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года, когда Конгресс готовится подтвердить победу избранного президента Джо Байдена
Сторонники Дональда Трампа пытаются прорваться через полицейский барьер у Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года, когда Конгресс готовится подтвердить победу избранного президента Джо Байдена
Житель Кении, 12-летний Стивен Мудога, пытается прогнать стаю саранчи на своей ферме, возвращаясь домой из школы в Элбургоне, графство Накуру, Кения. Март 2021 года.
Житель Кении, 12-летний Стивен Мудога, пытается прогнать стаю саранчи на своей ферме, возвращаясь домой из школы в Элбургоне, графство Накуру, Кения. Март 2021 года.
Столкновения гондурасских мигрантов с гватемальскими солдатами в Вадо-Хондо, Гватемала.
Столкновения гондурасских мигрантов с гватемальскими солдатами в Вадо-Хондо, Гватемала.
Спецназ в краске, брошенной протестующими, занимает позиции в центре Барселоны, пока активисты пытаются остановить выселение на улицу Акселя Альтадилла 25 мая 2021 года. Альтадилла обвиняли в том, что он был сквоттером - то есть самовольно занимал пустую квартиру с января 2019 года.
Спецназ в краске, брошенной протестующими, занимает позиции в центре Барселоны, пока активисты пытаются остановить выселение на улицу Акселя Альтадилла 25 мая 2021 года. Альтадилла обвиняли в том, что он был сквоттером - то есть самовольно занимал пустую квартиру с января 2019 года.
Мужчина наблюдает, как лесной пожар приближается к пляжу Кочили недалеко от деревни Лимни в Греции, примерно в 160 километрах к северу от Афин. Август 2021 года.
Мужчина наблюдает, как лесной пожар приближается к пляжу Кочили недалеко от деревни Лимни в Греции, примерно в 160 километрах к северу от Афин. Август 2021 года.