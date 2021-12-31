https://sputnik-georgia.ru/20211231/pozhary-navodneniya-skandaly-i-kovid-2021-god-v-foto-associated-press-263306704.html

Пожары, наводнения, скандалы и ковид: 2021 год в фото Associated Press

Пожары, наводнения, скандалы и ковид: 2021 год в фото Associated Press

Лучшие фото за 2021 год опубликовало агентство Associated Press. Смотрите в фотоленте самые яркие снимки, на которых оказались запечатлены различные события... 31.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-31T13:53+0400

2021-12-31T13:53+0400

2021-12-31T13:53+0400

фотоленты

мультимедиа

итоги года

фотография

новости в фотографиях

ассошиэйтед пресс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263267695_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_f97adb4ecf830e0b5f9da2efb5a54496.jpg

2021 год выдался непростым. В мире происходили различные природные катастрофы, бушевали наводнения, лесные пожары. В мировой политике тоже все было неспокойно. Все свои самые необычные, яркие и впечатляющие снимки опубликовало агентство AP.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фотоленты, мультимедиа, итоги года, фотография, новости в фотографиях, ассошиэйтед пресс, фото