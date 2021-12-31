https://sputnik-georgia.ru/20211231/prezident-gruzii-pomilovala-14-osuzhdennykh-v-kanun-novogo-goda-263309752.html

Президент Грузии помиловала 14 осужденных в канун Нового года

Президент Грузии помиловала 14 осужденных в канун Нового года

Девять помилованных президентом осужденных выйдут на свободу 31 декабря 31.12.2021, Sputnik Грузия

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2021-12-31T14:46+0400

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 14 осужденных в канун Нового года.Девять из помилованных президентом осужденных покинут пенитенциарное учреждение сегодня, а одному осужденному сократили срок наказания, сообщает администрация президента Грузии.Еще четверо осужденных помилованы от различных видов наказания, таких как дальнейшее отбывание условного срока, сокращение испытательного срока, освобождение из домашнего ареста, освобождение от ограничения права управления транспортным средством.Акт о помиловании президент Грузии подписала 31 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, помилование, президент грузии