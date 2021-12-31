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Президент Грузии помиловала 14 осужденных в канун Нового года
Президент Грузии помиловала 14 осужденных в канун Нового года
Девять помилованных президентом осужденных выйдут на свободу 31 декабря 31.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-31T14:46+0400
2021-12-31T14:46+0400
2021-12-31T15:16+0400
новости
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помилование
президент грузии
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 14 осужденных в канун Нового года.Девять из помилованных президентом осужденных покинут пенитенциарное учреждение сегодня, а одному осужденному сократили срок наказания, сообщает администрация президента Грузии.Еще четверо осужденных помилованы от различных видов наказания, таких как дальнейшее отбывание условного срока, сокращение испытательного срока, освобождение из домашнего ареста, освобождение от ограничения права управления транспортным средством.Акт о помиловании президент Грузии подписала 31 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, помилование, президент грузии
Президент Грузии помиловала 14 осужденных в канун Нового года
14:46 31.12.2021 (обновлено: 15:16 31.12.2021)
Девять помилованных президентом осужденных выйдут на свободу 31 декабря
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 14 осужденных в канун Нового года.
Девять из помилованных президентом осужденных покинут пенитенциарное учреждение сегодня, а одному осужденному сократили срок наказания, сообщает
администрация президента Грузии.
Еще четверо осужденных помилованы от различных видов наказания, таких как дальнейшее отбывание условного срока, сокращение испытательного срока, освобождение из домашнего ареста, освобождение от ограничения права управления транспортным средством.
Акт о помиловании президент Грузии подписала 31 декабря 2021 года.
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