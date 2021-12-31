https://sputnik-georgia.ru/20211231/provaly-i-uspekhi-gruzinskoy-politiki-v-2021-godu---mnenie-eksperta-263314207.html

Провалы и успехи грузинской политики в 2021 году – мнение эксперта

Провалы и успехи грузинской политики в 2021 году – мнение эксперта

Уходящий 2021 год был богат на политические события, в некоторых случаях даже сюрпризы. Своим взглядом на самые знаковые процессы в этом году с корреспондентом... 31.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-31T18:04+0400

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Отставка премьер-министра Георгия Гахария, попытка примирения правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с оппозицией при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля, возвращение на родину третьего президента страны Михаила Саакашвили – все эти события мы вспомнили в разговоре с политическим экспертом.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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