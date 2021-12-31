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Провалы и успехи грузинской политики в 2021 году – мнение эксперта
Провалы и успехи грузинской политики в 2021 году – мнение эксперта
Уходящий 2021 год был богат на политические события, в некоторых случаях даже сюрпризы. Своим взглядом на самые знаковые процессы в этом году с корреспондентом... 31.12.2021, Sputnik Грузия
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грузия, видео, мультимедиа, арчил сихарулидзе, видео-новости из грузии, экспертное мнение, видео

Провалы и успехи грузинской политики в 2021 году – мнение эксперта

18:04 31.12.2021 (обновлено: 18:30 31.12.2021)
© video: Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
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Уходящий 2021 год был богат на политические события, в некоторых случаях даже сюрпризы. Своим взглядом на самые знаковые процессы в этом году с корреспондентом Sputnik Грузия поделился политолог Арчил Сихарулидзе
Отставка премьер-министра Георгия Гахария, попытка примирения правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с оппозицией при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля, возвращение на родину третьего президента страны Михаила Саакашвили – все эти события мы вспомнили в разговоре с политическим экспертом.
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