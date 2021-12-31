https://sputnik-georgia.ru/20211231/rekordnyy-rost-ekonomiki-gruzii-prodolzhaetsya--novaya-statistika-263315726.html

Рекордный рост экономики Грузии продолжается – новая статистика

Рекордный рост экономики Грузии продолжается – новая статистика

В ноябре 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост практически во всех видах деятельности 31.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-31T19:31+0400

2021-12-31T19:31+0400

2021-12-31T19:31+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

натия турнава

статистика

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Восстановление экономики Грузии продолжается – рост ВВП в ноябре составил 12% по сравнению с тем же периодом 2020 года.Средний показатель реального роста за 11 месяцев составил 10,7%.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля текущего года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.В ноябре 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост практически во всех видах деятельности – обрабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, торговле, гостиницах и ресторанах, транспорте и складировании, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Снижение было зафиксировано только в строительстве.Прогнозы сбываютсяГлава Минэкономики Грузии Натии Турнава считает, что показатель 10,7% за 11 месяцев с начала года указывают на то, что Грузия закончит 2021 год с двухзначным экономическим ростом.Министр подчеркнула тот факт, что основным фактором экономического роста является экспорт грузинской продукции, который растет высокими темпами, а также возрождение и восстановление туризма. По ee словам, положительная динамика наблюдается практически во всех сферах, включая логистику, транспорт, перерабатывающую промышленность, гостиничный бизнес, индустрию гостеприимства и т.д."Мы видим, что, несмотря на существующий вызов в плане пандемии, мы добились действительно впечатляющих результатов с точки зрения восстановления экономики", заявил министр финансов Лаша Хуцишвили журналистам.По словам Хуцишвили, в 2021 году не только был полностью компенсирован экономический спад прошлого года, но и по сравнению с 2019 годом экономика Грузии выросла на 3,2%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", натия турнава, статистика