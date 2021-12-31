https://sputnik-georgia.ru/20211231/saakashvili-v-preddverii-novogo-goda-rasskazal-chto-u-nego-est-doch-i-pokazal-foto-263306798.html
Саакашвили в преддверии Нового года рассказал, что у него есть дочь и показал фото
Саакашвили в преддверии Нового года рассказал, что у него есть дочь и показал фото
Экс-президент в своем сообщении на Facebook дал понять, что материю его самого младшего ребенка является знаменитая певица
2021-12-31T13:27+0400
2021-12-31T13:27+0400
2021-12-31T13:43+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
сандра рулофс
софия нижарадзе
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые рассказал о том, что у него есть дочь в своем предновогоднем обращении к народу из тюрьмы, где ему предстоит провести шесть лет. "Это первый год, когда с телеэкранов со сцены поприветствует нас вместе со своей мамочкой самая маленькая участница новогоднего концерта "Мтавари архи" – Элис Мария Саакашвили. Моя самая любимая девочка – мой самый младший ребенок", – говорится в сообщении Саакашвили на его странице в соцсети Facebook. Экс-президент приложил к посту фотографии ребенка вместе со знаменитой грузинской певицей Софо Нижарадзе. В Грузии много лет ходили слухи о том, что у Саакашвили и Нижарадзе был роман. Позже начали поговаривать, что у них появился совместный ребенок. "Этот Новый год для меня особенный не тюремными стенами, а телевизионным дебютом моей любимой девочки", – написал Саакашвили. В настоящее время избранницей Саакашвили является депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько. Об этом широкой общественности стало известно благодаря видео, обнародованном на странице Ясько в Facebook в день ареста Саакашвили. "Мы начинаем новую жизнь, новую семью", – сказал Саакашвили на видео, записанном незадолго до отъезда в Грузию.Развелся ли Саакашвили официально с Сандрой Рулофс, с которой находился в браке много лет, пока неизвестно. Небольшой комментарий сделала лишь Ясько: "Они не являются больше мужем и женой, об этом было сказано в его заявлении и нашем признании.В свою очередь, экс-первая леди Грузии заявила, что обнародованное видео Саакашвили с Ясько было для нее неожиданностью, а форма – неприемлемой. Об этом она также написала в Facebook.В браке с Рулофс у Саакашвили двое сыновей – Эдуард (1995 года рождения) и Николоз (2005 года рождения). Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября текущего года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, сандра рулофс, софия нижарадзе
Саакашвили в преддверии Нового года рассказал, что у него есть дочь и показал фото
13:27 31.12.2021 (обновлено: 13:43 31.12.2021)
У экс-президента Грузии двое взрослых сыновей – 26-летний Эдуард и 16-летний Николоз
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые рассказал о том, что у него есть дочь в своем предновогоднем обращении к народу из тюрьмы, где ему предстоит провести шесть лет.
"Это первый год, когда с телеэкранов со сцены поприветствует нас вместе со своей мамочкой самая маленькая участница новогоднего концерта "Мтавари архи" – Элис Мария Саакашвили. Моя самая любимая девочка – мой самый младший ребенок", – говорится в сообщении Саакашвили на его странице в соцсети Facebook.
Экс-президент приложил к посту фотографии ребенка вместе со знаменитой грузинской певицей Софо Нижарадзе. В Грузии много лет ходили слухи о том, что у Саакашвили и Нижарадзе был роман. Позже начали поговаривать, что у них появился совместный ребенок.
"Этот Новый год для меня особенный не тюремными стенами, а телевизионным дебютом моей любимой девочки", – написал Саакашвили.
В настоящее время избранницей Саакашвили является депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько. Об этом широкой общественности стало известно благодаря видео, обнародованном на странице Ясько в Facebook в день ареста Саакашвили. "Мы начинаем новую жизнь, новую семью", – сказал Саакашвили на видео, записанном незадолго до отъезда в Грузию.
Развелся ли Саакашвили официально с Сандрой Рулофс, с которой находился в браке много лет, пока неизвестно. Небольшой комментарий сделала лишь Ясько: "Они не являются больше мужем и женой, об этом было сказано в его заявлении и нашем признании.
В свою очередь, экс-первая леди Грузии заявила, что обнародованное видео Саакашвили с Ясько было для нее неожиданностью, а форма – неприемлемой. Об этом она также написала в Facebook.
В браке с Рулофс у Саакашвили двое сыновей – Эдуард (1995 года рождения) и Николоз (2005 года рождения).
Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября текущего года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.
В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.
Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.
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