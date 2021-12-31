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Шедевры и новинки: в Японии пройдет фестиваль грузинского кино
Шедевры и новинки: в Японии пройдет фестиваль грузинского кино
Японские киноманы познакомятся с шедеврами и новинками грузинского кинематографа
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Столица Японии Токио примет фестиваль грузинского кино в течение месяца – с 29 января по 25 февраля 2022 года, об этом говорится в сообщении Национального центра кинематографии.Зрители смогут увидеть 30 грузинских фильмов. В программе как классические, так и современные картины режиссеров из Грузии."Куратор фестиваля – господин Такехиде Харада, большой друг Грузии, автор книги о грузинском кинематографе. В течение многих лет он руководил одним из лучших кинотеатров Токио "Иванами Холл", где неоднократно проводились ретроспективы грузинских фильмов. Харада несколько раз посещал Тбилисский международный кинофестиваль, для отбора грузинских фильмов", – говорится в сообщении киноцентра.Фестиваль грузинского кино впервые прошел в Японии в 2018 году и был посвящен 100-летию основания Первой Демократической Республики Грузия и 110-летию грузинского кино.Директор киноцентра Гага Чхеидзе и представитель японского правительства Ясухиро Кодзима обсудили возможность проведение повторного фестиваля в других городах или регионах Японии. Города Киото, Осака, Иокогама и Такасаки уже выразили желание провести ретроспективу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, япония, токио, грузинское кино, гага чхеидзе

Шедевры и новинки: в Японии пройдет фестиваль грузинского кино

08:10 31.12.2021 (обновлено: 09:17 31.12.2021)
© AFP / KAZUHIRO NOGIВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2021
© AFP / KAZUHIRO NOGI
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Японские киноманы познакомятся с шедеврами и новинками грузинского кинематографа
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Столица Японии Токио примет фестиваль грузинского кино в течение месяца – с 29 января по 25 февраля 2022 года, об этом говорится в сообщении Национального центра кинематографии.
Зрители смогут увидеть 30 грузинских фильмов. В программе как классические, так и современные картины режиссеров из Грузии.
"Куратор фестиваля – господин Такехиде Харада, большой друг Грузии, автор книги о грузинском кинематографе. В течение многих лет он руководил одним из лучших кинотеатров Токио "Иванами Холл", где неоднократно проводились ретроспективы грузинских фильмов. Харада несколько раз посещал Тбилисский международный кинофестиваль, для отбора грузинских фильмов", – говорится в сообщении киноцентра.
Фестиваль грузинского кино впервые прошел в Японии в 2018 году и был посвящен 100-летию основания Первой Демократической Республики Грузия и 110-летию грузинского кино.
Директор киноцентра Гага Чхеидзе и представитель японского правительства Ясухиро Кодзима обсудили возможность проведение повторного фестиваля в других городах или регионах Японии. Города Киото, Осака, Иокогама и Такасаки уже выразили желание провести ретроспективу.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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