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Шедевры и новинки: в Японии пройдет фестиваль грузинского кино

Шедевры и новинки: в Японии пройдет фестиваль грузинского кино

Японские киноманы познакомятся с шедеврами и новинками грузинского кинематографа

2021-12-31T08:10+0400

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Столица Японии Токио примет фестиваль грузинского кино в течение месяца – с 29 января по 25 февраля 2022 года, об этом говорится в сообщении Национального центра кинематографии.Зрители смогут увидеть 30 грузинских фильмов. В программе как классические, так и современные картины режиссеров из Грузии."Куратор фестиваля – господин Такехиде Харада, большой друг Грузии, автор книги о грузинском кинематографе. В течение многих лет он руководил одним из лучших кинотеатров Токио "Иванами Холл", где неоднократно проводились ретроспективы грузинских фильмов. Харада несколько раз посещал Тбилисский международный кинофестиваль, для отбора грузинских фильмов", – говорится в сообщении киноцентра.Фестиваль грузинского кино впервые прошел в Японии в 2018 году и был посвящен 100-летию основания Первой Демократической Республики Грузия и 110-летию грузинского кино.Директор киноцентра Гага Чхеидзе и представитель японского правительства Ясухиро Кодзима обсудили возможность проведение повторного фестиваля в других городах или регионах Японии. Города Киото, Осака, Иокогама и Такасаки уже выразили желание провести ретроспективу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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