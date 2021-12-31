https://sputnik-georgia.ru/20211231/stal-izvesten-deshevyy-produkt-snizhayuschiy-risk-razvitiya-diabeta-263307246.html

Стал известен дешевый продукт, снижающий риск развития диабета

Стал известен дешевый продукт, снижающий риск развития диабета

В этом продукте присутствует альфа-липоевая кислота, которая, по данным различных исследований, повышает чувствительность организма к инсулину

2021-12-31T13:44+0400

2021-12-31T13:44+0400

2021-12-31T13:45+0400

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Брюссельская капуста очень полезна при повышенном уровне сахара в крови – об этом заявила английский врач Сара Брюэр, пишет Daily Express.Врачи напоминают: с диабетом второго типа, в отличие от первого, можно бороться, ведя здоровый образ жизни и следя за рационом, говорится в статье. По словам Брюэр, в рацион нужно включить брюссельскую капусту. В ней содержится много полезных элементов, среди которых – витамины C и E, кальций, клетчатка и антиоксиданты.Между тем в брюссельской капусте есть альфа-липоевая кислота, которая, по данным различных исследований, способна повысить чувствительность организма к инсулину. В сумме с клетчаткой она снижает риск развития диабета, подчеркнула специалист.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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