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Тбилисская водораспределительная компания меняет владельца
Тбилисская водораспределительная компания меняет владельца
Крупная международная компания по управлению водными ресурсами заплатит за Georgia Water & Power 180 миллионов долларов 31.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Компания Georgia Capital приняла решение продать 80% доли в дочерней компании Georgia Global Utilities, владеющей тбилисской водораспределительной компанией Georgia Water &amp; Power (GWP).Покупателем выступит компания Aqualia, сделка с которой пройдет в два этапа. Ее стоимость составит 180 миллионов долларов.Первый этап сделки завершится в январе 2022 года, а второй – уже в июле, когда будут выкуплены выпущенные Georgia Global Utilities облигации.Согласно последнему рейтингу Global Water Intelligence (март 2021 г.), Aqualia является четвертой по величине компанией по управлению водными ресурсами в Европе и девятой в мире по численности обслуживаемого населения.В настоящее время Aqualia обслуживает около 30 миллионов человек в 17 странах: Алжире, Арабских Эмиратах, Колумбии, Чили, Чехии, Эквадоре, Египте, Франции, Италии, Мексике, Омане, Португалии, Катаре, Румынии, Саудовской Аравии, Испании и Тунисе. В 2020 финансовом году выручка компании составила 1 188 миллионов евро, а бизнес-портфель – более 15 миллиардов евро. Капитал компании принадлежит группе по обслуживанию граждан FCC (51%) и австралийскому этическому фонду IFM Investors (49%).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, тбилиси, georgian water and power

Тбилисская водораспределительная компания меняет владельца

21:41 31.12.2021 (обновлено: 22:20 31.12.2021)
© Pixabay / 13727445Кухонный кран
Кухонный кран - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2021
© Pixabay / 13727445
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Крупная международная компания по управлению водными ресурсами заплатит за Georgia Water & Power 180 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Компания Georgia Capital приняла решение продать 80% доли в дочерней компании Georgia Global Utilities, владеющей тбилисской водораспределительной компанией Georgia Water & Power (GWP).
Покупателем выступит компания Aqualia, сделка с которой пройдет в два этапа. Ее стоимость составит 180 миллионов долларов.
Первый этап сделки завершится в январе 2022 года, а второй – уже в июле, когда будут выкуплены выпущенные Georgia Global Utilities облигации.

"Наш Совет директоров считает, что цена за продажу представляет собой сильную оценку нашего бизнеса и, монетизируя этот актив по стоимости, превышающей его инвестиции, мы надеемся установить дополнительный маркер на стоимость всего нашего инвестиционного портфеля", – цитирует гендиректора Georgia Capital Ираклий Гилаури пресс-релиз компании.

Согласно последнему рейтингу Global Water Intelligence (март 2021 г.), Aqualia является четвертой по величине компанией по управлению водными ресурсами в Европе и девятой в мире по численности обслуживаемого населения.
В настоящее время Aqualia обслуживает около 30 миллионов человек в 17 странах: Алжире, Арабских Эмиратах, Колумбии, Чили, Чехии, Эквадоре, Египте, Франции, Италии, Мексике, Омане, Португалии, Катаре, Румынии, Саудовской Аравии, Испании и Тунисе. В 2020 финансовом году выручка компании составила 1 188 миллионов евро, а бизнес-портфель – более 15 миллиардов евро. Капитал компании принадлежит группе по обслуживанию граждан FCC (51%) и австралийскому этическому фонду IFM Investors (49%).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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