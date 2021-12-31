https://sputnik-georgia.ru/20211231/tbilisskaya-vodoraspredelitelnaya-kompaniya-menyaet-vladeltsa-263317176.html

Тбилисская водораспределительная компания меняет владельца

Тбилисская водораспределительная компания меняет владельца

Крупная международная компания по управлению водными ресурсами заплатит за Georgia Water & Power 180 миллионов долларов 31.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-31T21:41+0400

2021-12-31T21:41+0400

2021-12-31T22:20+0400

экономика

новости

грузия

тбилиси

georgian water and power

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/1d/250486206_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_70bae77e9fc0dcec8db075a22d541a85.jpg

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Компания Georgia Capital приняла решение продать 80% доли в дочерней компании Georgia Global Utilities, владеющей тбилисской водораспределительной компанией Georgia Water & Power (GWP).Покупателем выступит компания Aqualia, сделка с которой пройдет в два этапа. Ее стоимость составит 180 миллионов долларов.Первый этап сделки завершится в январе 2022 года, а второй – уже в июле, когда будут выкуплены выпущенные Georgia Global Utilities облигации.Согласно последнему рейтингу Global Water Intelligence (март 2021 г.), Aqualia является четвертой по величине компанией по управлению водными ресурсами в Европе и девятой в мире по численности обслуживаемого населения.В настоящее время Aqualia обслуживает около 30 миллионов человек в 17 странах: Алжире, Арабских Эмиратах, Колумбии, Чили, Чехии, Эквадоре, Египте, Франции, Италии, Мексике, Омане, Португалии, Катаре, Румынии, Саудовской Аравии, Испании и Тунисе. В 2020 финансовом году выручка компании составила 1 188 миллионов евро, а бизнес-портфель – более 15 миллиардов евро. Капитал компании принадлежит группе по обслуживанию граждан FCC (51%) и австралийскому этическому фонду IFM Investors (49%).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, тбилиси, georgian water and power