https://sputnik-georgia.ru/20211231/tsiskaridze-na-novyy-god-v-tbilisi-ya-vsegda-byl-mekvle-263254748.html

Цискаридзе: на Новый год в Тбилиси я всегда был меквле

Цискаридзе: на Новый год в Тбилиси я всегда был меквле

В преддверии Нового года знаменитый артист балета и педагог Николай Цискаридзе вспомнил о том, как встреча праздник в Тбилиси

2021-12-31T08:40+0400

2021-12-31T08:40+0400

2021-12-31T08:40+0400

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Я часто вспоминаю, как в детстве встречал Новый год и свой день рождения в Тбилиси. Из-за того, что я родился 31 декабря, мне всегда давали поднос с конфетами и деньгами. И когда били куранты, я ходил и поздравлял соседей, бросая им монеты и сладости. Мне везде дарили подарки.Я был меквле – первым переступал порог дома, чтобы год был веселым и легким.Соседи всегда готовили для меня очень вкусный торт, в честь дня моего рождения – с заварным кремом, клубникой и малиной. Мой отчим в середине зимы всегда откуда-то умудрялся достать свежие ягоды.А моя няня-украинка готовила кучу украинских лакомств и блюд. Она часто пекла пирог с маком. Я с детства очень люблю мак и это был мой любимый пирог. Потом, когда мы переехали в Москву, этот пирог с маком мне уже пекла моя тетя.Любопытно, что на Новый год у нас всегда был не традиционно грузинский, а русско-украинский стол. Хотя всегда среди яств присутствовал жареный поросенок. Из грузинского – гозинаки, чурчхела и сушеный королек.На Рождество 25 декабря мы с мамой обычно ходили к католикам, протестантам. Мама какое-то время после войны жила на Плеханова. Там очень много немцев. И мы 24-25 декабря всегда ходили в гости к маминым подругам-немкам.Но основная часть моего детства прошла в Москве. И даже когда мы жили в Тбилиси, то часто приезжали в российскую столицу на Новый год и Рождество, потому что часть маминой родни жила здесь. На Рождество ходили в Богоявленский кафедральный собор в Елохове. И там тоже всегда было совсем немного народа. А в Москве и того меньше. В те года, в 70-е, никто особо не показывал свою религиозность. Мама была непартийной – по убеждению, поэтому она себе это позволяла.Сейчас на Рождество я обычно бываю в Лондоне. И мы с друзьями, у которых я останавливаюсь, ходим в храм и присутствуем там на всей службе.В Новый год и Рождество я желаю жителям Грузии и всех стран мира и благополучия! Будьте здоровы и счастливы!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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