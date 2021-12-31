https://sputnik-georgia.ru/20211231/v-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie-263298030.html

В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение

Толчки были зафиксированы в 00:04 по местному времен, эпицентр находился на глубине 9 километров 31.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-31T01:04+0400

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землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 31 дек - Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло сегодня в двух киломе5трах от села Мамишлари на юге Грузии в 57 километрах от Тбилиси.Толчки были зафиксированы в 00:04 по местному времени, сообщил центр сейсмического мониторинга. Эпицентр находился на глубине 9 километров.Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, землетрясения в грузии