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В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Толчки были зафиксированы в 00:04 по местному времен, эпицентр находился на глубине 9 километров 31.12.2021, Sputnik Грузия
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землетрясения в грузии
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ТБИЛИСИ, 31 дек - Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло сегодня в двух киломе5трах от села Мамишлари на юге Грузии в 57 километрах от Тбилиси.Толчки были зафиксированы в 00:04 по местному времени, сообщил центр сейсмического мониторинга. Эпицентр находился на глубине 9 километров.Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, землетрясения в грузии

В Грузии произошло землетрясение

01:04 31.12.2021
© AP Photo / Marco UgarteСейсмограф и сейсмологи
Сейсмограф и сейсмологи - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2021
© AP Photo / Marco Ugarte
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Толчки были зафиксированы в 00:04 по местному времен, эпицентр находился на глубине 9 километров
ТБИЛИСИ, 31 дек - Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло сегодня в двух киломе5трах от села Мамишлари на юге Грузии в 57 километрах от Тбилиси.
Толчки были зафиксированы в 00:04 по местному времени, сообщил центр сейсмического мониторинга. Эпицентр находился на глубине 9 километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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