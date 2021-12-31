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https://sputnik-georgia.ru/20211231/v-los-andzhelese-zverski-ubili-biznes-menedzhera-kardashyan-i-niki-minazh-263301178.html
В Лос-Анджелесе зверски убили бизнес-менеджера Кардашьян и Ники Минаж
В Лос-Анджелесе зверски убили бизнес-менеджера Кардашьян и Ники Минаж
55-летняя Анджела Кукавски занималась финансами звезд и была многодетной матерью
2021-12-31T10:55+0400
2021-12-31T10:55+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ким кардашьян
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Экс-менеджера звезды реалити Ким Кардашьян и исполнительницы Ники Минаж Анджелу Кукавски обнаружили зарезанной в багажнике в США, сообщает Variety.55-летняя Кукавски пропала без вести еще 23 декабря. Накануне же ее зверски изуродованное тело нашли в багажнике автомобиля в Лос-Анджелесе. По информации издания, обвиняемый – бывший любовник звездного менеджера Джейсон Баркер.Как сообщают журналисты, Баркер проник в дом Анджелы и жестоко расправился с бывшей возлюбленной. Джейсон, по данным СМИ, нанес жертве несколько ножевых ранений, после чего перенес ее тело в багажник своего автомобиля. Полиция уже задержала преступника.Известие о страшной смерти Анджелы Кукавски стало шоком для общественности. За годы успешной работы Кукавски успела прославиться настоящим профессионалом своего дела и поработать со многим знаменитостями, включая наследников Тупака, Ким Кардашьян и Ники Минаж. Кукавски, в частности, занималась финансами звезд."Это был самый трудолюбивый, надежный и милый человек, которого я когда-либо знала. Ты этого не заслужила, Анджела", – сказала об ушедшей Минаж. О самой Кукавски известно, что она была многодетной матерью – воспитывала пятерых наследников от разных браков. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ким кардашьян, зарубежные звезды

В Лос-Анджелесе зверски убили бизнес-менеджера Кардашьян и Ники Минаж

10:55 31.12.2021
© photo: AFP 2020 / DAVID LIVINGSTONКим Кардашьян
Ким Кардашьян - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2021
© photo: AFP 2020 / DAVID LIVINGSTON
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55-летняя Анджела Кукавски занималась финансами звезд и была многодетной матерью
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Экс-менеджера звезды реалити Ким Кардашьян и исполнительницы Ники Минаж Анджелу Кукавски обнаружили зарезанной в багажнике в США, сообщает Variety.
55-летняя Кукавски пропала без вести еще 23 декабря. Накануне же ее зверски изуродованное тело нашли в багажнике автомобиля в Лос-Анджелесе. По информации издания, обвиняемый – бывший любовник звездного менеджера Джейсон Баркер.
Как сообщают журналисты, Баркер проник в дом Анджелы и жестоко расправился с бывшей возлюбленной. Джейсон, по данным СМИ, нанес жертве несколько ножевых ранений, после чего перенес ее тело в багажник своего автомобиля. Полиция уже задержала преступника.
Известие о страшной смерти Анджелы Кукавски стало шоком для общественности. За годы успешной работы Кукавски успела прославиться настоящим профессионалом своего дела и поработать со многим знаменитостями, включая наследников Тупака, Ким Кардашьян и Ники Минаж. Кукавски, в частности, занималась финансами звезд.
"Это был самый трудолюбивый, надежный и милый человек, которого я когда-либо знала. Ты этого не заслужила, Анджела", – сказала об ушедшей Минаж.
О самой Кукавски известно, что она была многодетной матерью – воспитывала пятерых наследников от разных браков.
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