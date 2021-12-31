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В свет вышел французский перевод нашумевшего романа Нино Харатишвили "Кошка и генерал"

В свет вышел французский перевод нашумевшего романа Нино Харатишвили "Кошка и генерал"

В романе "Кот и генерал" знаменитая грузинка поднимает вопросы преступления и наказания

2021-12-31T14:09+0400

2021-12-31T14:09+0400

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Роман проживающей в Германии всемирно известной грузинской писательницы Нино Харатишвили "Кошка и генерал" вышел в свет на французском языке в издательстве Belfond, сообщает тбилисский Дом писателя. "Кошка и генерал" – один из нашумевших романов Харатишвили, номинированный на немецкую книжную премию Deutschen Buchpreis 2018. Переводчик издания – Роуз Лабори.Главный герой романа – российский олигарх Александр Орлов. Будучи совсем молодым, он участвовал в Первой чеченской войне. Сегодня все называют его "Генералом". Орлов старается начать новую жизнь в Берлине, однако воспоминания о войне не отпускают его. Самым мучительным становится воспоминание об убийстве молодой чеченки Нуры – преступлении, оставшемся безнаказанным. Время расплаты наступает спустя более чем два десятилетия.Нино Харатишвили – всемирно известная писательница, драматург и театральный режиссер. Самые известные произведения Харатишвили "Жужа", "Радиовселенная", "Мой нежный близнец", "Земля первых вещей", "Варвара", "Восьмая жизнь", "Кот и генерал". Нино живет и работает в Германии. Пишет на немецком языке.А родилась Нино в 1983 году в Тбилиси. Училась на кинорежиссера, а потом в Гамбурге на театрального режиссера. Как автор пьес и руководительница немецко-грузинской театральной группы, она с ранних лет привлекла к себе внимание. Сегодня спектакли по ее пьесам ставят во многих странах мира.Нино Харатишвили – автор множества прозаических текстов и пьес, которые издавались в Грузии и Германии. В 2002 году вышла ее первая книга Der Cousin und Bekina. В настоящее время является постоянным автором для Немецкого театра в Геттингене. Харатишвили – лауреат многих престижных литературных премий, в том числе Премии им. Адельберта фон Шамиссо, премии Бертольда Брехта, Премии памяти Шиллера и других.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, германия, нино харатишвили, грузинская литература