https://sputnik-georgia.ru/20211231/v-tsentre-baku-progremel-vzryv-est-postradavshie---video-263302248.html
В центре Баку прогремел взрыв: есть пострадавшие - видео
В центре Баку прогремел взрыв: есть пострадавшие - видео
В центре Баку перед одним из символов города - архитектурным комплексом Flame Towers в четверг произошел взрыв. Смотрите подробности в видео 31.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-31T11:01+0400
2021-12-31T11:01+0400
2021-12-31T11:01+0400
происшествия
видео
азербайджан
баку
мультимедиа
взрыв
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По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.В результате инцидента есть пострадавшие, они были доставлены в больницу. Сообщается о двух раненых.Кроме того, в ходе происшествия были повреждены несколько автомобилей. Пострадавшие автомобили увезли с места происшествия, заторов на дороге не наблюдается.
азербайджан
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В центре Баку прогремел взрыв: новые подробности - видео
В центре Баку прогремел взрыв: новые подробности - видео
2021-12-31T11:01+0400
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происшествия, видео, азербайджан, баку, мультимедиа, взрыв, видео
В центре Баку прогремел взрыв: есть пострадавшие - видео
В центре Баку перед одним из символов города - архитектурным комплексом Flame Towers в четверг произошел взрыв. Смотрите подробности в видео
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.
В результате инцидента есть пострадавшие, они были доставлены в больницу. Сообщается о двух раненых.
Кроме того, в ходе происшествия были повреждены несколько автомобилей. Пострадавшие автомобили увезли с места происшествия, заторов на дороге не наблюдается.