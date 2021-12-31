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В центре Баку прогремел взрыв: есть пострадавшие - видео

В центре Баку прогремел взрыв: есть пострадавшие - видео

В центре Баку перед одним из символов города - архитектурным комплексом Flame Towers в четверг произошел взрыв. Смотрите подробности в видео 31.12.2021, Sputnik Грузия

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происшествия

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взрыв

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По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.В результате инцидента есть пострадавшие, они были доставлены в больницу. Сообщается о двух раненых.Кроме того, в ходе происшествия были повреждены несколько автомобилей. Пострадавшие автомобили увезли с места происшествия, заторов на дороге не наблюдается.

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В центре Баку прогремел взрыв: новые подробности - видео В центре Баку прогремел взрыв: новые подробности - видео 2021-12-31T11:01+0400 true PT0M40S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, видео, азербайджан, баку, мультимедиа, взрыв, видео