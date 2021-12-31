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Вечный хит Jingle Bells исполнили с "армянским акцентом" - видео
Вечный хит Jingle Bells исполнили с "армянским акцентом" - видео
Уличные музыканты в Ереване стараются порадовать прохожих новогодними композициями. Смотрите в видео, как виртуозно исполняют рождественский хит Jingle Bells... 31.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-31T17:00+0400
2021-12-31T17:00+0400
2021-12-31T17:00+0400
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Приближение новогодних праздников в Ереване можно ощутить прямо на улице. По соседству с главной елкой страны на площади Республики уличные музыканты раз за разом исполняют для прохожих мелодию рождественского хита Jingle Bells."Изюминка" заключается в том, что музыка исполняется на инструментах, которые привычны для воспроизведения национальных мотивов.
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Рождественский Jingle Bells по-еревански: дхол, кларнет, аккордеон
Рождественский Jingle Bells по-еревански: дхол, кларнет, аккордеон
2021-12-31T17:00+0400
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видео, мультимедиа, ереван, армения, новый год, видео
Вечный хит Jingle Bells исполнили с "армянским акцентом" - видео
Уличные музыканты в Ереване стараются порадовать прохожих новогодними композициями. Смотрите в видео, как виртуозно исполняют рождественский хит Jingle Bells на народных инструментах
Приближение новогодних праздников в Ереване можно ощутить прямо на улице. По соседству с главной елкой страны на площади Республики уличные музыканты раз за разом исполняют для прохожих мелодию рождественского хита Jingle Bells.
"Изюминка" заключается в том, что музыка исполняется на инструментах, которые привычны для воспроизведения национальных мотивов.