https://sputnik-georgia.ru/20211231/vechnyy-khit-jingle-bells-ispolnili-s-armyanskim-aktsentom---video-263159872.html

Вечный хит Jingle Bells исполнили с "армянским акцентом" - видео

Вечный хит Jingle Bells исполнили с "армянским акцентом" - видео

Уличные музыканты в Ереване стараются порадовать прохожих новогодними композициями. Смотрите в видео, как виртуозно исполняют рождественский хит Jingle Bells... 31.12.2021, Sputnik Грузия

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видео

мультимедиа

ереван

армения

новый год

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Приближение новогодних праздников в Ереване можно ощутить прямо на улице. По соседству с главной елкой страны на площади Республики уличные музыканты раз за разом исполняют для прохожих мелодию рождественского хита Jingle Bells."Изюминка" заключается в том, что музыка исполняется на инструментах, которые привычны для воспроизведения национальных мотивов.

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Рождественский Jingle Bells по-еревански: дхол, кларнет, аккордеон Рождественский Jingle Bells по-еревански: дхол, кларнет, аккордеон 2021-12-31T17:00+0400 true PT1M14S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, ереван, армения, новый год, видео