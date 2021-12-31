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Все ТПП на границе Грузии в новогодние дни работают в обычном режиме
Все ТПП на границе Грузии в новогодние дни работают в обычном режиме
Министр финансов Грузии поздравил с Новым годом таможенников и сотрудников экономических зон 31.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. В новогодние праздники все таможенно-пропускные пункты и экономические зоны оформления работают в круглосуточном режиме, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.Свои служебные обязанности в новогоднюю ночь на месте будут исполнять более 230 сотрудников. Глава Минфина поблагодарил всех офицеров таможни и сотрудников, работающих на ТПП "Садахло", "Красный мост", "Тбилисский аэропорт", а также в экономической зоне оформления Тбилиси, за проделанную в 2021 году работу, сообщает ведомство.В Грузии дни с 1 по 10 января объявлены выходными для госслужащих. Что касается частного сектора, то здесь решения принимаются в индивидуальном порядке.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, новый год, таможня

Все ТПП на границе Грузии в новогодние дни работают в обычном режиме

14:28 31.12.2021 (обновлено: 15:14 31.12.2021)
© photo: press-service of the Ministry of Finance of GeorgiaЛаша Хуцишвили
Лаша Хуцишвили - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2021
© photo: press-service of the Ministry of Finance of Georgia
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Министр финансов Грузии поздравил с Новым годом таможенников и сотрудников экономических зон
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. В новогодние праздники все таможенно-пропускные пункты и экономические зоны оформления работают в круглосуточном режиме, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.
Свои служебные обязанности в новогоднюю ночь на месте будут исполнять более 230 сотрудников. Глава Минфина поблагодарил всех офицеров таможни и сотрудников, работающих на ТПП "Садахло", "Красный мост", "Тбилисский аэропорт", а также в экономической зоне оформления Тбилиси, за проделанную в 2021 году работу, сообщает ведомство.

"Поздравляю всех жителей Грузии с Новым годом и желаю успешного и мирного 2022 года. Особые поздравления офицерам таможни, которые новогоднюю ночь встречают на таможенно-пропускных пунктах на страже экономической границы страны", – заявил Хуцишвили.

В Грузии дни с 1 по 10 января объявлены выходными для госслужащих. Что касается частного сектора, то здесь решения принимаются в индивидуальном порядке.
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