https://sputnik-georgia.ru/20211231/vse-tpp-na-granitse-gruzii-v-novogodnie-dni-rabotayut-v-obychnom-rezhime-263309045.html

Все ТПП на границе Грузии в новогодние дни работают в обычном режиме

Все ТПП на границе Грузии в новогодние дни работают в обычном режиме

Министр финансов Грузии поздравил с Новым годом таможенников и сотрудников экономических зон 31.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. В новогодние праздники все таможенно-пропускные пункты и экономические зоны оформления работают в круглосуточном режиме, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.Свои служебные обязанности в новогоднюю ночь на месте будут исполнять более 230 сотрудников. Глава Минфина поблагодарил всех офицеров таможни и сотрудников, работающих на ТПП "Садахло", "Красный мост", "Тбилисский аэропорт", а также в экономической зоне оформления Тбилиси, за проделанную в 2021 году работу, сообщает ведомство.В Грузии дни с 1 по 10 января объявлены выходными для госслужащих. Что касается частного сектора, то здесь решения принимаются в индивидуальном порядке.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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