https://sputnik-georgia.ru/20211231/zhivotnye-umirayut-ot-razryva-serdtsa--zoopark-tbilisi-prosit-otkazatsya-ot-pirotekhniki--263301759.html

"Животные умирают от разрыва сердца" – зоопарк Тбилиси просит отказаться от пиротехники

"Животные умирают от разрыва сердца" – зоопарк Тбилиси просит отказаться от пиротехники

Оказывается, на Новый год обитатели столичного зверинца подвергаются сильному шоку, а некоторые умирают

2021-12-31T11:27+0400

2021-12-31T11:27+0400

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Администрация Тбилисского зоопарка просит жителей столицы воздержаться от запуска фейерверков и использования пиротехники, а также не направлять салюты в сторону зверинца.Просьба администрации особенно касается тех, кто живет вблизи зоопарка. В организации напоминают, что бесконечный шум в прямом смысле губительно действует на животных. Обитатели зверинца боятся необычных для них громких звуков и подвергаются стрессу.В прошлом году, в ночь на 31 декабря, новорожденный гну умер от разрыва сердца, сообщают в зоопарке. Позднее, в ночь на Старый Новый год, второй гну скончался по той же причине.Помимо мгновенной смерти, есть и вторая проблема, отмечают в зоопарке. Испуганные животные начинают хаотично бегать, врезаются в ограждения, барьеры и в результате получают серьезные травмы.Помимо обитателей зоопарка, пиротехника воздействует на находящихся рядом с нами животных и птиц, особенно на бездомных собак и кошек, которым негде укрыться, а у птиц попросту разрываются сердца и они умирают, напоминают в Тбилисском зоопарке. "Надеемся, что вы учтете нашу просьбу и подарите нашим младшим друзьям безопасный Новый год", – говорится в сообщении зоопарка.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, тбилиси, тбилисский зоопарк, пиротехника, зоопарк, салюты, новый год 2022