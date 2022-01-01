https://sputnik-georgia.ru/20220101/batumi-otmetil-novyy-2022-god-kontsertom-i-feyerverkami---video-263326923.html

Батуми отметил Новый 2022 год концертом и фейерверками - видео

Батуми отметил Новый 2022 год концертом и фейерверками - видео

Большой новогодний концерт и праздничный салют состоялись в новогоднюю ночь на площади Европы в Батуми. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как черноморский... 01.01.2022, Sputnik Грузия

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В этом году все основные новогодние мероприятия в Батуми будут проходить на площади Европы. Тут размещена главная новогодняя елка Аджарии, а также новогодний городок, где действуют аттракционы для детей, кафе, продаются новогодние сувениры и сувениры ручной работы. Там же сделали большую сцену, где выступают различные певцы и музыканты.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Программа новогодних мероприятий в Батуми продлится до 14 января. Чтобы отметить наступление Нового года, на площади Европы собрались тысячи горожан и гостей курортной столицы Грузии. Организаторы праздника – власти Аджарии, порадовали их большим праздничным концертом и новогодним фейерверком. Также сами горожане запускали в небо хлопушки, пиротехнические ракеты и салюты.

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