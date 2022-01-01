https://sputnik-georgia.ru/20220101/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-103-263323048.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 103

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 103

За последние 24 часа от коронавируса скончались 60 человек, выздоровели за сутки 1 553 человека 01.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-01T12:30+0400

2022-01-01T12:30+0400

2022-01-01T12:30+0400

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 553. Скончались 60 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 936 844 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 553 человека, а с начала пандемии – 896 868. Скончались 13 860.За сутки сделано 34 234 теста, из которых 17 590 на антиген и 16 644 ПЦР-теста.Грузинский специалист рассказал все об "омикроне" и датах завершения пандемии коронавируса>>Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 6,14%, за последние 14 дней – 5,55%, за последние семь дней – 5,58%.К этому времени сделано 2 514 871 прививка, в том числе за последние сутки вакцинировались 1 388 человек.В карантине в данное время находятся 57 человек, в стационарах – 4 495, в ковид-гостиницах – 832.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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