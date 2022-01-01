Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20220101/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-103-263323048.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 103
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 103
За последние 24 часа от коронавируса скончались 60 человек, выздоровели за сутки 1 553 человека 01.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-01T12:30+0400
2022-01-01T12:30+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262039452_0:0:3104:1747_1920x0_80_0_0_9e87a77791f7512e0b542930f72eaec3.jpg
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 553. Скончались 60 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 936 844 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 553 человека, а с начала пандемии – 896 868. Скончались 13 860.За сутки сделано 34 234 теста, из которых 17 590 на антиген и 16 644 ПЦР-теста.Грузинский специалист рассказал все об "омикроне" и датах завершения пандемии коронавируса&gt;&gt;Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 6,14%, за последние 14 дней – 5,55%, за последние семь дней – 5,58%.К этому времени сделано 2 514 871 прививка, в том числе за последние сутки вакцинировались 1 388 человек.В карантине в данное время находятся 57 человек, в стационарах – 4 495, в ковид-гостиницах – 832.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262039452_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_a25c9574a41fd4557e2acfbf593f8ae6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 103

12:30 01.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - пожилые люди в масках
Эпидемия коронавируса - пожилые люди в масках - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
За последние 24 часа от коронавируса скончались 60 человек, выздоровели за сутки 1 553 человека
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 553. Скончались 60 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 936 844 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 553 человека, а с начала пандемии – 896 868. Скончались 13 860.
За сутки сделано 34 234 теста, из которых 17 590 на антиген и 16 644 ПЦР-теста.
Грузинский специалист рассказал все об "омикроне" и датах завершения пандемии коронавируса>>
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 6,14%, за последние 14 дней – 5,55%, за последние семь дней – 5,58%.
К этому времени сделано 2 514 871 прививка, в том числе за последние сутки вакцинировались 1 388 человек.
В карантине в данное время находятся 57 человек, в стационарах – 4 495, в ковид-гостиницах – 832.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:00Сторонники и члены "Нацдвижения" прекратили массовую голодовку
12:30Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 103
12:00К Земле летят сразу два потенциально опасных астероида
11:31В Грузии начались официальные выходные
11:02От закатов Батуми до Netflix: главные культурные достижения Грузии в 2021 году
10:32В Грузии выросли пенсии с 1 января
09:36Курс лари на субботу – 3,0892 GEL/$1
09:01Какие новшества вступили в силу в Грузии с приходом Нового года
01:08Пострадавшие от пиротехники жители Грузии уже стали поступать в ожоговый центр
00:39Радость и трудности приходят и уходят: Патриарх Грузии поздравил с Новым годом
00:20Мы должны научиться слышать друг друга: президент Грузии поздравила с Новым годом
00:10Премьер Грузии: 2022 год будет годом прогресса, процветания и развития для Грузии
ВчераТбилисская водораспределительная компания меняет владельца
ВчераЧто поручил премьер Грузии министерству экономики на 2022 год
ВчераКак алкоголь влияет на иммунитет к коронавирусу
ВчераРекордный рост экономики Грузии продолжается – новая статистика
ВчераНа члена партии "Для Грузии" и его сына напали в Самегрело
Вчера2022 год: истории, в которых Россия поставит точку
ВчераПровалы и успехи грузинской политики в 2021 году – мнение эксперта
ВчераЦены на нефть падают перед Новым годом