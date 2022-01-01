https://sputnik-georgia.ru/20220101/glavnyy-epidemiolog-gruzii-nazval-osnovnuyu-tsel-2022-goda-263327318.html

Главный эпидемиолог Грузии назвал основную цель 2022 года

Главный эпидемиолог Грузии назвал основную цель 2022 года

По его словам, не всех целей в борьбе с коронавирусом удалось достичь в 2021 году, поэтому они переносятся на следующий 01.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-01T19:31+0400

2022-01-01T19:31+0400

2022-01-01T19:31+0400

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амиран гамкрелидзе

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Главной задачей в 2022 году будет вакцинация от коронавируса 70% населения Грузии, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Вакцинация 70% населения, по мнению эпидемиологов, сформирует массовый иммунитет к коронавирусу, что даст возможность избежать его распространения.На сегодняшний день от коронавируса полностью привито 40% населения, одной дозой – 44,9%Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19