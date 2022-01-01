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Главный эпидемиолог Грузии назвал основную цель 2022 года
Главный эпидемиолог Грузии назвал основную цель 2022 года
По его словам, не всех целей в борьбе с коронавирусом удалось достичь в 2021 году, поэтому они переносятся на следующий 01.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-01T19:31+0400
2022-01-01T19:31+0400
2022-01-01T19:31+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
амиран гамкрелидзе
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Главной задачей в 2022 году будет вакцинация от коронавируса 70% населения Грузии, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Вакцинация 70% населения, по мнению эпидемиологов, сформирует массовый иммунитет к коронавирусу, что даст возможность избежать его распространения.На сегодняшний день от коронавируса полностью привито 40% населения, одной дозой – 44,9%Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19
Главный эпидемиолог Грузии назвал основную цель 2022 года
По его словам, не всех целей в борьбе с коронавирусом удалось достичь в 2021 году, поэтому они переносятся на следующий
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Главной задачей в 2022 году будет вакцинация от коронавируса 70% населения Грузии, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Вакцинация 70% населения, по мнению эпидемиологов, сформирует массовый иммунитет к коронавирусу, что даст возможность избежать его распространения.
"К сожалению, нам не удалось достичь необходимого охвата в 2021 году. Первой причиной этого стало то, что мы сократили информационную кампанию в стране. Она должна была быть более активной и агрессивной. Главной задачей для нас будет вакцинация от коронавируса 70% населения", – сказал Амиран Гамкрелидзе.
На сегодняшний день от коронавируса полностью привито 40% населения, одной дозой – 44,9%
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