https://sputnik-georgia.ru/20220101/gruzinskie-tennisisty-startovali-s-porazheniya-na-atp-cup-v-avstralii-263325187.html
Грузинские теннисисты стартовали с поражения на ATP Cup в Австралии
Грузинские теннисисты стартовали с поражения на ATP Cup в Австралии
Все три встречи грузинских теннисистов завершились быстрыми поражениями 01.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-01T17:31+0400
2022-01-01T17:31+0400
2022-01-01T17:31+0400
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ТБИЛИСИ, 1 янв – Sputnik. Мужская сборная Грузии по теннису проиграла Аргентине 0:3 в первом матче на ATP Cup, стартовавшем в Сиднее (Австралия).Первыми на корты Sydney Super Dome вышли Федерико Дельбонис (44 ракетка АТР) и Александр Метревели (571). Разница в классе между теннисистами была существенной, и аргентинец легко победил в двух сета 6:1, 6:2, затратив на матч чуть больше часа.Гораздо больше ожиданий было от встречи лидера сборной Грузии – Николоза Басилашвили (22) и Диего Шварцмана (13). Но и в этом матче все закончилось очень быстро. К старту нового сезона Басилашвили подошел не в лучшей форме и уступил южноамериканцу меньше чем за час – 1:6, 2:6.Парная встреча уже ничего не решала, но и в ней аргентинцы оказались сильней. Дуэт Гонсалес/Мольтени также в двух партиях (6:1, 6:2) взял верх над парой Пурцеладзе/Ткемаладзе.Во втором матче группы "D" сборная Польши обыграла команду Греции.Следующую встречу на ATP Cup сборная Грузии проведет 3 января против Польши.В нынешнем розыгрыше ATP Cup принимают участие 16 сборных, разбитых на четыре группы. В полуфинал турнира выйдет лучшая команда из каждого квартета.Сборная Грузии второй раз в своей истории принимает участие в ATP Cup. В 2020 году грузинская команда проиграла Испании (0:3), Японии (1:2) и обыграла Уругвай (2:1), заняв в группе третье место.Действующим победителем ATP Cup является сборная России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия
Грузинские теннисисты стартовали с поражения на ATP Cup в Австралии
Все три встречи грузинских теннисистов завершились быстрыми поражениями
ТБИЛИСИ, 1 янв – Sputnik. Мужская сборная Грузии по теннису проиграла Аргентине 0:3 в первом матче на ATP Cup, стартовавшем в Сиднее (Австралия).
Первыми на корты Sydney Super Dome вышли Федерико Дельбонис (44 ракетка АТР) и Александр Метревели (571). Разница в классе между теннисистами была существенной, и аргентинец легко победил в двух сета 6:1, 6:2, затратив на матч чуть больше часа.
Гораздо больше ожиданий было от встречи лидера сборной Грузии – Николоза Басилашвили (22) и Диего Шварцмана (13). Но и в этом матче все закончилось очень быстро. К старту нового сезона Басилашвили подошел не в лучшей форме и уступил южноамериканцу меньше чем за час – 1:6, 2:6.
Парная встреча уже ничего не решала, но и в ней аргентинцы оказались сильней. Дуэт Гонсалес/Мольтени также в двух партиях (6:1, 6:2) взял верх над парой Пурцеладзе/Ткемаладзе.
Во втором матче группы "D" сборная Польши обыграла команду Греции.
Следующую встречу на ATP Cup сборная Грузии проведет 3 января против Польши.
В нынешнем розыгрыше ATP Cup принимают участие 16 сборных, разбитых на четыре группы. В полуфинал турнира выйдет лучшая команда из каждого квартета.
Сборная Грузии второй раз в своей истории принимает участие в ATP Cup. В 2020 году грузинская команда проиграла Испании (0:3), Японии (1:2) и обыграла Уругвай (2:1), заняв в группе третье место.
Действующим победителем ATP Cup является сборная России.
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